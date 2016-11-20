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Південна Корея — країна контрастів

20.11.2016

Південна Корея, країна, що межує з найбільш ізольованою державою світу — КНДР, приваблює все більше й більше туристів, яким набридли шаблонні й заїжджені курорти. Тут дикі й незвідані гори межують …

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Балтійські канікули

06.11.2016

Сьогодні молоді пропонують безліч грантів та студентських обмінів — варто лише поцікавитись і заповнити анкету. Тепер будь-хто може потрапити в будь-яку країну світу на стажування, волонтерський проект чи міжнародну конференцію! …

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У столиці світу між двох континентів

23.10.2016

Стамбул — місто, яке розташоване одночасно на двох континентах, посідає п’яте місце за кількістю населення у світі і є одним із найбільших торгових мегаполісів планети. Перше враження Стамбул захоплює з …

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Паросток української туристичної «Мекки»

25.09.2016

Одним із важливих аспектів зближення України з Європейським Союзом є впровадження безвізового режиму. Більшість українців розглядає відкриття кордонів передусім як можливість «побачити Європу». Проте чимало тих, хто поспішає насолодитися розрекламованими …

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Шрі-Ланка: приготуйтеся до екстриму

11.09.2016

Шрі-Ланка приваблює балансом витрат та неповторної екзотики. Турагентства готові тисяча і одну ніч розписувати вам переваги Цейлону, але ця країна настільки загадкова, що важко навіть уявити. Тож будьте готовими до …

fon

Щастя подорожуючого кавомана

07.08.2016

Перше, що ми робимо, прокидаючись зранку, — заварюємо запашну каву, смакуючи її під час перегляду новинної стрічки в Інтернеті, чи не так? Окрема тема — подорожі, які, мабуть, ніколи не …

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27.11.2016

Де знайти силу на силу волі?

Той, хто вміє перемагати ворогів — сильний. Той, хто перемагає самого себе, — могутній. Лао-Цзи Чізбургер, кола, картопелька фрі з соусом… «Що може бу ...

korea_min
20.11.2016

Південна Корея — країна контрастів

Південна Корея, країна, що межує з найбільш ізольованою державою світу — КНДР, приваблює все більше й більше туристів, яким набридли шаблонні й заїждж ...

osanka_fon
13.11.2016

Постава на виставу

Скільки разів вам мама казала у дитинстві: «Випрями спинку!» І була права. Численні дослідження показують, що краса починається не з косметичного відд ...

Baltic_min
06.11.2016

Балтійські канікули

Сьогодні молоді пропонують безліч грантів та студентських обмінів — варто лише поцікавитись і заповнити анкету. Тепер будь-хто може потрапити в будь-я ...

chocolate_min
30.10.2016

Шоколадоманія. Шкода чи користь?

Не секрет, що саме жіночу половину людства вважають ласунками та затятими шоколадоманками. Звичайно, це лише один з недоведених міфів, адже й чоловіки ...

fon_istanbul
23.10.2016

У столиці світу між двох континентів

Стамбул — місто, яке розташоване одночасно на двох континентах, посідає п’яте місце за кількістю населення у світі і є одним із найбільших торгових ме ...