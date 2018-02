10 українських брендів одягу, про які ви навряд чи чули

Louis Vuitton, Adidas, Gucci, Prada, Vivienne Westwood! Людину, яка не знає хоча б одного з цих брендів, в сучасному світі знайти важко. Але не лише на модельєрах та компаніях такого рівня тримається світ моди. В Україні є безліч людей з креативністю та відчуттям стилю не гіршими, ніж у Карла Лагерфельда чи Коко Шанель. Але про них ми не завжди знаємо. Як то кажуть, країна має знати своїх героїв, тож пропоную познайомитися: Syndicate, Seven Mountains, Churchill Handmade Atelier, Gee, Phestyn, Vita Kin, Юлія Магдич, Ірина Каравай, Андре Тан та Anna K.

Відомий fashion-експерт та блогер Мирослав Мельник вважає, що мода в Україні є – хоча поки що не така успішна, як хотілося б: Мода в Україні розвивається. Їй далеко до якогось міжнародного, глобального рівня, але завдяки Дар’ї Шаповаловій, Антону Бєлінському і Anna K ми вже здобули необхідний потенціал для просування в Європі. В Україні дизайнери ростуть, особливо це помітно на Lviv Fashion Week. Київ, Львів, Одеса – міста, де є власні якісно організовані тижні моди і всі можливості для розвитку дизайнерів на європейському рівні.

Одяг 24/7

Як не крути, а жоден гардероб не обійдеться без світшотів та джинсів. Не дивно, що вибір брендів повсякденного одягу величезний. “Syndicate”, “Seven Mountains” та “Gee” вважають себе саме такими, тож зверніть на них увагу, якщо вам потрібні нові речі стилю casual.

Syndicate. Ми дорослішаємо, але залишаємося вірними традиціям

Syndicate – одна з українських компаній, яка спеціалізується на виробництві повсякденного одягу. Засновники бренду – Тарас Шевчук та Антон Або – вже створили п’ять колекцій. Натхнення дизайнери черпають з українського фольклору, скандинавського мінімалізму та американської спадщини. Загалом Syndicate – це універсальний одяг для мешканців сучасних міст. Ми прагнули показати, що Україна має потенціал для якісного виробництва одягу, – кажуть засновники. Популярність бренду невпинно зростає, а світшоти з колекції Syndicate & Masha Reva зараз виставляють у Музеї Волфсона в Маямі.

Seven Mountains. Дух сучасного міста

Бренд спеціалізується на повсякденному чоловічому одязі. Компанія з’явилася 2014 року. Її засновник – Сергій Сивецький. Seven Mountains робить акцент на верхньому одязі: парках, плащах, сорочках, а також загалом на речах складного пошиву. Назва Seven Mоuntains пов’язана з батьківщиною бренду: Київ – місто на семи пагорбах. Поки що Сергій Сивецький та його команда знані в Україні здебільшого як компанія, яка створює якісні куртки американського і європейського зразку, а цільова аудиторія Seven Mоuntains – молоді мешканці мегаполісів. На жаль, поки що – лише чоловіки.

Gee. Ми – молодь

Світшоти, сорочки, кардигани, футболки, жилети, пальта – і все для молоді. Так позиціонує себе молодий український бренд Gee. «Краса у простоті» – під таким гаслом вийшла його остання колекція. Концепція – поєднання якості, актуальності та прийнятної ціни.

Модний аксесуар доповнить образ

Вдало підібраний аксесуар доповнить ваш образ та додасть йому оригінальності. В Україні є чимало брендів аксесуарів, а з нашого «десятизначного» списку це “Phestyn” та “Churchill Handmade Atelier”. Хто вони та з чим їх їдять?

Phestyn. Мінімалізм, естетика та практичність

Це – виробник рюкзаків та сумок. Його заснували Віктор Семенченко та Анна Лобинцева 2012 року. Поштовхом до створення Phestyn став пошук «правильного» рюкзака з канвасу, який би був водночас мінімалістичним, естетичним та практичним. Жодного вдалого варіанту молоді люди не знайшли – а тому вирішили створити продукт, який би відповідав їхнім вимогам. Так народився Phestyn. Сумки та рюкзаки бренду шиють із бавовняного канвасу, натуральної шкіри та фурнітури з нержавіючої сталі. Особливість – максимальне використання ручної праці замість техніки. Географічно компанія розташована в Одесі, але замовити її продукцію можна з будь-якого куточка України.

Churchill Handmade Atelier. Будь як… Черчилль

Churchill Handmade Atelier заснували 2012 року. Головна ідея бренду – виробити сучасний стиль сміливих та впевнених у собі чоловіків та жінок; додати індивідуальності та створити «родзинку». Назва говорить сама за себе – це данина великому шанувальникові краваток-метеликів Вінстону Черчиллю, який часто вдягав блакитного метелика в білий горошок. Придбати в ательє можна не лише метелики, а й підтяжки, гаманці, портмоне і сумки.

Мода у стилі етно

Українські дизайнери приділяють дедалі більше уваги народному одягу, очевидний лідер серед якого – вишиванка. Тепер її можна не лише дістати з бабусиної скрині, а й придбати в модних бутиках.

Vita Kin

Vita Kin – український фотограф та дизайнер. Її колекція оригінальних вишиванок Chic Nationale вже здобула світову популярність. В колекції сукні, блузи та комбінезони, характерна риса яких – поєднання народних традицій і сучасних трендів. Позитивно про одяг дизайнера відгукнулись Леандра Медіне та Анна Делло Руссо. До речі, якось перша леді країни позувала на обкладинці журналу ELLE у вишиванці саме цієї дизайнерки.

Ірина Каравай

Вона також палко закохана в українську етніку. В осінньо-зимовій колекції 2015-2016 Ірині вдалося поєднати український національний костюм із класичною елегантністю. У роботах дизайнерки переважають чорні, червоні та білі тони. Її темні сукні з довгими вишиваними рукавами та шлейфом вражають вишуканістю, а золоті аплікації на напівпрозорому лляному полотні нагадують витинанки.

Юлія Магдич

Юлія Магдич має власний бутик S4astiе – саме там відбуваються презентації колекцій дизайнерки. Деякі з них присвячені українському національному одягу. Роботи дизайнера завжди яскраві та сучасні – Юлія не боїться експериментувати та поєднувати зовсім непоєднувані на перший погляд кольори та стилі.

Українські дизайнери зі світовим ім’ям

Імідж України на загальносвітовому рівні залежить і від моди. У сучасній fashion-індустрії Україну перш за все пов’язують з дизайнером Андре Таном, який запатентував новий напрям Smart Couture, та молодою і перспективною Anna K.

Андре Тан. Дизайнер з дитинства

Андре Тан (справжнє ім’я – Андрій Тищенко) – один з найвідоміших українських дизайнерів. Напрям, запатентований ним 2006 року – Smart Couture, передбачає комфортну розкіш. Цікавою була історія входження дизайнера в світ моди: Андре Тан зацікавився створенням одягу в 11-річному віці, а у 17 років презентував першу колекцію. Саме тому 2000 року його внесли до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший український дизайнер. Тепер Андре Тан – це не лише одяг, а й лінія аксесуарів (сумки, пояси та шарфи), а також найвідоміша в Україні Академія стилю і дизайну його імені.

Anna K. Мені 20 , і я хочу літати

Anna K – відома українська дизайнерка, яка нещодавно відсвяткувала двадцятиріччя. Свою першу колекцію дівчина презентувала в шістнадцятирічному віці на тижні моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Відтоді бренд активно розвивається в Україні та світі: наразі її одяг продається у 40 магазинах у 25 країнах світу. Anna K, або Anna Karenina, черпає своє натхнення з чотирьох модних столиць світу: Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Париж. Свої ж роботи вона творить у «п’ятій» столиці – Києві. Крім світу моди, дизайнерку надихають книги. Особливо її вразила Анна Кареніна Льва Толстого: Буквально закохалася в цю книгу. Я була настільки вражена, що вирішила навіть змінити своє прізвище на Кареніну. В дизайнерці та її роботах найбільше вражає невимушеність та легке ставлення до життя: Зараз, коли Анна К твердо стоїть на ногах, я щиро вірю, що наступний крок – полетіти.

Тетяна Літвінчук