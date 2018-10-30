5 лайфхаків на всі випадки життя

Слово «лайфхак» не так давно з’явилось в нашому мовному обігу, проте швидко набрало популярність. Це і не дивно, адже часто прості прийоми значно полегшують наше життя. Тому ми підготували для вас декілька порад, які вам стануть у пригоді.

Лайфхак №1. Де взяти енергію, коли хочеться спати?

Як змусити себе жити і працювати, коли єдине бажання – укутатися в м’яку ковдру, нікого не бачити, нічого не чути, ні про що не думати? Розслаблятися і дозволяти собі хандрити – значить опинитися за бортом життя. Що ж робити, коли все валиться з рук, і немає сил та енергії, щоб рухатися далі? Коли літри кави з шоколадками в кінець зіпсували шлунок, а від одного виду жерстяних баночок з незрозумілим вмістом починає мутити, доводиться шукати альтернативні природні енергетики. Пропонуємо кілька нескладних методів.

1. Наливаємо зелений чай, кладемо в нього шматочок лимона і ложку меду – енергетик готовий. Бадьорить і знімає нервову напругу. Термін дії: 2 години.

2. Чай каркаде. Подіє не відразу, проте ефект тримається довше, а шкоди для організму буде менше.

3. Імбирний чай з лимоном і медом – оригінальний напій, який тонізує, бадьорить і притуплює відчуття голоду. Але людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту такий вибух смаку протипоказаний.

4. Фрукти і ягоди не тільки бадьорять, а й уберігають від осіннього авітамінозу. Змішайте вранці всі фрукти, що є в холодильнику в салат. Це допоможе підзарядитися яскравою та різнобарвною енергією.

Не допомагає чай або апельсин? Гайда в аптеку за природними енергетиками. У медицині вони називаються “адаптогени”. Такі речовини цілюще впливають на нервову систему, яка мобілізує захисні властивості організму.

1. Настоянка елеутерококу. По-перше, намагаючись запам’ятати назву препарату, людина тренує пам’ять, що вже сприяє розумовій діяльності. По-друге, цей диво-засіб знімає втому, зміцнює імунітет і позитивно впливає на загальну витривалість організму. Приймайте його відповідно до інструкції.

2. Маралячий корінь (лавзея сафлоровидна) не тільки підбадьорить, а й вплине як анаболик – допоможе наростити м’язову масу. Погодьтеся, маючи на своєму боці силову перевагу, можна багато про що не хвилюватися.

3. Лимонник китайський має сильну збудливу дію, тому лікує від депресії і апатії. Крім того, препарат добре впливає на зір і підвищує кислотність шлункового соку.

4. Стеркулія платанолистна – настільки сильний засіб, що лікарі застерігають від вживання на ніч. Рекомендується при перевтомі і астенії для збадьорливого ефекту.

Лайфхак № 2. Як оживити акумулятор телефону без “зарядки”?

Всі ми потрапляли в таку ситуацію, коли потрібно було терміново зарядити телефон, а зарядного пристрою під рукою не мали, або не було доступу до електромережі. Виявилося, що лише рідкісні моделі телефонів підтримують функцію зарядки за допомогою сонячної батареї, лампи розжарювання і навіть автомобільних фар. Решта ж харчуються виключно електроенергією. Як же зарядити свій телефон, якщо під рукою не виявилося вільної розетки, або ви забули десь зарядний пристрій?

Маємо вас розчарувати: зарядити телефон без якогось пристрою під рукою неможливо. Але народні умільці не впадають у відчай і продовжують шукати альтернативні способи. Повторювати не рекомендується! Але все ж розповімо про деякі з них.

1. Гучний лайфхак від студента-фізика: покласти телефон в мікрохвильовку потужністю від 200 В. Але якщо у вас старий телефон (випуску до 2007 року), то студент рекомендує виймати акумулятор з апарату.

2. Зняти батарею, заклеїти скотчем контакти – можна отримати ще 5 хвилин роботи телефону.

3. Увіткнути в землю металеві пластини (і пили підійдуть), обмотати мідним дротом, примотати сюди дріт від зарядки, полити солоною водою. Кажуть, що кількість отриманої енергії пропорційна кількості пластин.

4. Розігріти лезо ножа і нагріти на ньому акумулятор. Гаряча батарея повинна пропрацювати в апараті 2-4 хвилини.

5. Потрясти або побити акумулятор. Такий спосіб зіпсує батарею, але дозволить зробити ще один короткий дзвінок.

6. Зачистити контакти від зарядки і під’єднати до іншої електроапаратури. Має вистачити на 2-3 дзвінки.

7. Знову варіант на один раз: дістати акумулятор, проколоти дірочку, кинути у воду. Виділеної енергії повинно вистачити на один дзвінок.

Лайфхак № 3. Як корисно пообідати на роботі, не порушивши етикет?

Багато хто з нас працює з ранку до вечора, тому обідній час припадає на розпал робочого дня. Про тих, хто вирушає полуднати в їдальню, не йдеться – їх нагодують добродушні кухарі. Проблематично перекусити, якщо для цього немає ні спеціального місця, ні часу. Ось і доводиться заправлятися кавою з шоколадками, а потім страждати від болю у шлунку. Очевидно, що їсти борщик з баночки теж не вихід. Що ж робити?

Припустимо, що кухня в будівлі, де працюємо, все ж є. Тоді можна покласти з собою в пластиковий контейнер те, чим звик харчуватися вдома (за винятком продуктів з різким запахом). Пообідати салатом або гарніром все ж краще, ніж калорійним печивом. У винахідливих японців існує ціле мистецтво укладання обіду “бенто” в пластиковий контейнер (бенто-бокс). Гарною альтернативою борщу з баночки є легкий суп із спеціального харчового термоса. Пристосування для зберігання “першого” виглядають естетично і надовго зберігають обід теплим. Ціни на харчовий термос варіюються від 100 до 500 гривень, залежно від об’єму, дизайну, матеріалу, з якого він виготовлений, і марки.

Лайфхак № 4. Як запам’ятати багато інформації за короткий час?

Як правило, на іспит виноситься сила-силенна нових питань. І навіть якщо ви практично не пропускали пари і намагалися здавати завдання вчасно, сюрпризів не уникнути. Щоб бути до них готовим, потрібно багато чого вивчити самостійно.

1. Писати собі шпаргалки або конспект. Стискайте, викидайте, скорочуйте. Відповіді, знайдені на питання до іспиту, як правило, занадто багатослівні. Прочитавши і усвідомивши, що в них написано, можна зробити шпаргалку в п’ять разів меншу за обсягом і рівну за значенням (записуйте ключові слова – інше згадайте самі). Навіть якщо не вдасться скористатися записами, їх наявність систематизує інформаційну кашу в голові.

2. Обмани і вийди. Психологи стверджують, що не сплутати інформацію, коли готуєтесь до кількох предметів відразу, допоможе дислокація. Спробуйте вчити різні предмети в різних кімнатах.

3. Покричіть на зошит. Деякі люди запам’ятовують тоді, коли чують слова, вимовлені на два тони вище. Крик можна замінити чітким багаторазовим промовлянням складних термінів.

4. Включаємо акторські здібності. Якщо готуєтеся до іспиту з друзями, то спробуйте розіграти тематичні сценки – так ви не тільки інформацію запам’ятаєте, але й повеселішаєте.

5. Використовуйте техніку. Наговоріть головні аспекти предмету вивчення на диктофон. Так ви увімкнете аудіальну пам’ять. Спосіб дуже зручний у використанні.

Лайфхак № 5. Як позбутися похмілля?

При таких справах, як похмільний синдром, блискуче рятують народні рецепти. Але, як кажуть, одна народна голова добре, а дві – краще. Люди всього світу придумали тисячу і один спосіб боротьби з неприємними наслідками вчорашніх веселощів.

1. По-китайськи. Дійсно, цей народ не звик пити до напівсмерті. А тому їхній метод не вражає оригінальністю: зелений чай, тільки міцніше – ось рецепт від поганого самопочуття. Можна пити холодним, додавши при цьому мед і лимон.

2. По-японськи. Практично всі страви японської кухні допомагають від похмілля. І не дивно: захочеш їсти – доведеться паличками користуватись, а для цього необхідний ясний розум і хороша координація рухів. Після неабиякої пиятики японці воліють рятуватися місо-супом. Можна, звичайно, прочитати його інгредієнти (місо, водорості вакаме, соєвий сир тофу, цибуля), але приготувати і відшукати їх явно не вийде. Доведеться йти в найближчий ресторанчик або замовляти суп додому.

3. По-вірменськи. Вже ці товариші будуть досвідченіші в алкогольних забавах. Хаш – густий суп з яловичих ніжок. З’їси його – і вже точно сміливо можеш співати “I Will Survive”.

4. По-американськи. Теж нічого несподіваного шанувальники фаст-фуду не придумали: повзуть в найближчий “Мак” і заїдають погане самопочуття колою з гамбургером.

5. По-італійськи. Якщо пальці не складаються в необхідний жест – значить, справи кепські. Треба пити міцний еспресо. Проте наші лікарі не рекомендують – дуже вже велике навантаження на серце.

І тільки обрані знають рецепт коктейлю під назвою “Устриця прерій”. Для його приготування потрібно змішати томатний сік зі спеціальним соусом (з кори гвоздичного дерева, тамарина, патоки, кукурудзяного сиропу, солі, цукру, анчоусів, часнику, цибулі і винного оцту), а потім вбити туди яйце. Відчуєте те ж, що і Астерікс, випивши зілля. Термоядерна суміш відразу приведе вас в почуття, і до вас дійде весь сенс її назви.

Аліна Блохіна