6 міст для подорожі на Хеллоувін

Ці міста не лише приваблюють туристів повсякчас, але й можуть похизуватися незабутньою моторошною атмосферою в найстрашнішу ніч року.

Першим у списку туристичних пунктів призначення в сезон Хеллоувіну є Новий Орлеан. Це місто знаходиться серед тих, яким моторошна атмосфера дійсно пасує. Саме тут 21 жовтня проходить парад зі страховинними героями казок та легенд, як вампіри та перевертні.

До речі, про вампірів. Усім відомі легенди про “домівку” чудовиськ – Трансільванію. Сігішоара – місто в Центральній Румунії, де жив сам граф Дракула. Тут є і його будинок, і відома всім башта тортур, які чудово втамують спрагу шукачів пригод на Хеллоувін.

Уїтбі – інше місто в нашому списку. Воно розташоване в серці Англії, і теж може похизуватися званням “домівки Дракули”, щоправа не самого вампіра, а лише книги Брама Строкера з такою ж назвою. Тут колись стояло і величне абатство Уїтбі, від якого зараз залишились лише мальовничі руїни.

Ще одними яскравими моторошними персонажами є відьми. Їх батьківщиною вважають місто Сейлем, в якому щорічно проводиться фестиваль мертвих. Захід включає бал, ісценізації, чаювання та відьомське зібрання в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Місто парку розваг “Всесвітній центр відпочинку Волта Діснея” та “Студія Юнівьорсал” також чудово підійдуть для відпочинку на Хеллоувін. Тут будуть і виставки будинків жахів, відкриття нових атракціонів, феєрверки, танці та тематичні костюми.

Останнім у списку є місто Деррі, розташоване в Ірландії. Саме тут, вважають, виник Хеллоувін, або, як його тоді називали, Савин, яке святкували кельти. Місто читачі “USA Today” визнали найкращим туристичним місцем призначення для подорожі на Хеллоувін.

Анастасія Токар