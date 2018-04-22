8 важливих дрібниць перед подорожжю

Сучасні люди не уявляють життя без подорожей, але мало хто любить до них готуватись, особливо молодь. Це не дивно, адже іноді планування займає багато часу. Втім, є важливі справи, про які варто потурбуватися завчасно, а не за день до від’їзду.

1.Вивчити місця перебування

Якщо ви читаєте цю статтю, то вже зробили перший крок до підготовки. Справді, 50% задоволення від поїздки приносить правильне її планування. Завжди треба завчасно вивчати особливості країни та міста перебування, незалежно від того, поруч це чи ні. Варто подивитися на мапі місце проживання, щоб було легше орієнтуватися після приїзду. І завчасно вирішити, які речі будуть необхідні в подорожі (техніка, ліки, одяг). Звісно, можна затягти підготовку до останніх годин, коли часу вистачить тільки на те, щоб закидати у валізу речі, що впадуть в очі. Але ви ризикуєте забути найпотрібніше, захопивши натомість купу сміття.

2. Провести моніторинг погоди

Завжди краще обирати час подорожі такий, щоб температура була найбільш комфортною. Але в будь-якому разі необхідно постійно перевіряти стан погоди на дати вашого приїзду. Зараз є безліч сайтів, що можуть показати приблизну температуру в будь-якому місті світу за тиждень або за два до запланованої поїздки. Сліпо довіряти таким прогнозам не варто, але про всяк випадок краще бути готовими до всього, а остаточну перевірку погоди зробити за день-два до від’їзду.

Чому це так важливо? Інформація, що ви отримаєте, може суттєво вплинути на ваші плани. Наприклад, у дощову погоду можна буде приділити увагу музеям і галереям, у сонячну — паркам і пляжам. Це ж стосується вибору одягу. Запам’ятайте: не погана погода псує відпочинок, а погана підготовка.

3. Не забути про зручний одяг та взуття

Про країну дізналися, з можливою погодою ознайомилися. Тепер треба подумати про підбір одягу та взуття, про які ми згадували раніше. Слід керуватися зокрема такими критеріями: відповідність погоді та порі року, вимогами етикету та власного комфорту.

Джинси, одяг спортивного стилю, кросівки будуть виглядати на вас природно будь-де. Беріть речі, що доповнюватимуть одна одну: декілька футболок до одних штанів і шортів. Пару вуличного взуття, куртку, кофту, головний убір за сезоном тощо. Віддавайте перевагу зручному одягу, забудьте про високі підбори, вузькі спідниці, вечірні вбрання та коштовності. Щодо взуття, то одним із найголовніших правил є те, що не варто брати нові черевики, які ви ще не носили, адже вони можуть натерти ноги. Крім цього, залиште у валізі місце для покупок.

4. Налагодити зв’язок із домом

Якщо ви подорожуєте доволі часто, в нагоді вам стане міжнародна sim-картка, наприклад, від компанії TravelSIM. Це найзручніший спосіб підтримки зв’язку з важливими для вас людьми. Ще не забувайте про електронну пошту та месенджери. В сучасних містах є безліч інтернет-кафе, звідки ви можете надіслати повідомлення. Це вже не кажучи про те, що в готелях і хостелах для гостей зазвичай є безкоштовний Wi-Fi, яким можна скористатися, щоб надіслати вісточку рідним і друзям.

5. Підрахувати потенційні витрати

Перед подорожжю треба детально проаналізувати можливі витрати й залежно від цього брати ту чи іншу суму. Якщо ви їдете до іншої країни, то поцікавтесь курсом валют. Витрати багато в чому залежать від країни. Наприклад, у Польщі дешевше, ніж в Австрії, а Велика Британія дорожча за Італію.

Не варто забувати, що є країни, де банківська система не надто розвинута. У найвідповідальніший момент банкоматів поруч може не бути, тому краще мати саме готівку. Не зберігайте її тільки в одному місці, адже в будь-якій країні світу є злодії. Гроші краще рівномірно розподілити на кілька частин і тримати в різних сумках і валізах. Головне — не забути, куди саме ви їх поклали.

6. Перевірити техніку

Впевнені, що не варто розповідати про важливість у будь-якій подорожі фото– та відеоапаратури. Тому перед поїздкою перевірте та зарядіть усі пристрої, почистіть картки пам’яті. Не забудьте взяти зарядки, додаткові батарейки та акумулятори. Подорож на машині неможлива без навігатора із завантаженими картами.

Якщо ви виїжджаєте за межі Європи, вам потрібно пам’ятати про інші типи розеток у номерах готелів. Тому варто захопити із собою перехідник. Розраховуйте й на те, що одного може не вистачити через велику кількість пристроїв (телефон, фотоапарат, планшет), які треба буде заряджати. Деякі готелі надають перехідник на ресепшині, але свій у вас має бути, щоб не від кого не залежати.

7. Оформити ІSIC, IYTC або ITIC

Якщо ви студент, то вам не завадить мати міжнародне студентське посвідчення ISIC. Як правило, це гарантовано дає вам право на знижку під час купівлі квитків до музею — іноді до 80% від звичайної вартості.

Інша значна перевага ISIC полягає в тому, що це офіційно зареєстроване міжнародне студентське посвідчення особи. А значить, свій паспорт вам уже не доведеться всюди носити із собою. Щоб отримати це посвідчення ви повинні мати студентський квиток, документ, що посвідчує особу, фотографію 3х4. Також є картка молодіжна — IYTC, оформити яку може особа віком до 30 років.

Вчителі та викладачі мають право на отримання іншого посвідчення — ITIC, що теж допомагає суттєво зекономити.

Вартість оформлення станом на 2018 рік — 200 грн.

8. Не забути про документи та квитки

Важлива порада на останок. Власне перед відправленням найголовніше, що ви можете зробити, — це перевірити наявність документів і квитків у обидві сторони, щоб вони завжди лежали «під рукою». Адже ви можете раптом схопити валізу та піти, коли квитки спокійненько лежатимуть на столі у вітальні. Також варто взяти із собою список речей, за яким ви збиралися, адже він допоможе, коли будете повертатися додому.

Пам’ятайте про ці важливі дрібниці та не забудьте прихопити гарний настрій у подорож. Bon Voyage!

Ольга Косова