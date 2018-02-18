Ачхи: реакція на весну

Дере в горлі, сльозяться очі, набрякають повіки, ви весь час чхаєте, страждаєте від головного болю, швидкої втомлюваності — знайте, це все симптоми алергії. Вона починається навесні, коли від сну прокидаються квіти, випускають бруньки дерева та все навколо починає квітнути.

Виникає алергія з різних причин, серед основних — спадковість, екологія, спосіб життя. Скажімо, якщо мати страждає від такої недуги, можливість, що діти успадковують відповідний ген, становить приблизно 30–40%. Якщо ж обоє батьків потерпають від алергії, то ймовірність передати свою хворобу нащадкові зростає до 60%. Окрім того, сприяє збільшенню хворих на алергію й нинішнє занадто «хімічне» харчування, вживання надмірної кількості медикаментів, шкідливі викиди в повітря, кондиціонери, зволожувачі повітря, комп’ютери та домашні тварини. Людський організм не може швидко звикнути до такої кількості атак, отож імунна система починає щодо цього сигналізувати.

«Імунітет — це міністерство оборони організму, — розповідає алерголог Віра Правдива. — Саме захворювання пов’язане з порушенням імунної відповіді організму на алергени, які його оточують. Ускладнюється хвороба й через імунну пам’ять. Якщо в дитинстві були прояви алергії, то через багато років, за умови повторного потрапляння в організм алергену, є ризик відновлення недуги. Інколи це відбувається миттєво, що є вельми небезпечно. Але захворювання може мати й більш спокійний перебіг, проте значно погіршувати життя. Сьогодні застосовують орієнтовно 50 методів лікування алергії. Але лише два з них є ефективними. Перший — це спеціальні ліки, що знімають загострення. Тобто антигістамінні препарати й ще кілька допоміжних, наприклад, краплі в ніс за полінозу чи інгалятори в разі астми. У такий спосіб можна на якийсь час зменшити прояви хвороби. Але остаточно вилікувати алергію реально лише за допомогою алергенів, які власне і провокують недугу. Це так званий метод специфічної імунотерапії СІТ. У разі полінозу його потрібно провести до цвітіння рослин–алергенів», — підкреслює фахівець.

Хворому на передпліччя за допомогою спеціальних тестів наносять різноманітні алергени в розведеному вигляді. За 20 хвилин лікар оглядає зону нанесення й по пухирцях на шкірі визначає, який саме алерген є причиною хвороби пацієнта. А далі, як у відомому творі, подібне лікуємо подібним. Тобто алергію треба лікувати її збудником, алергеном. Лікар розводить його майже до гомеопатичних доз і вводить в організм за допомогою ін’єкції або спеціального драже. На це він реагує не загостренням хвороби, а захисною реакцією на імунному рівні. Водночас починає запам’ятовувати, як давати відсіч такому виду алергену. Через три дні маніпуляцію повторюють, наступний укол — через 10 днів. І так дедалі рідше.

Перший курс лікування може тривати від кількох місяців до півроку. Дози алергену стають щоразу більшими. Проте організм уже знає, як із ними вести боротьбу. Врешті, хворому дають нерозведений алерген, а організм на нього не реагує.

Та не варто розраховувати на швидкий результат. Перші зрушення спостерігають через два–три роки. Повністю приборкати алергію можна за п’ять, інколи навіть сім років.

Якщо своєчасно звернутися по допомогу до алерголога, то ефективність лікування становитиме 90%. Не баріться, лікуйтеся й зустрічайте весну натхненно та з усмішкою.

Людмила Тягнирядно