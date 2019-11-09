Аеропорт «Бориспіль» презентував свій журнал

7 листопада відбулася значна подія для ринку тревел-медіа – презентація першого номеру журналу «The air by KBP», офіційного видання міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Серед запрошених гостей були власники туристичного бізнесу та представники авіаційного бізнесу в Україні.

Подія відбувалася в готелі PREMIER PALACE на 8 поверсі в ресторані “Terracotta”, з якого відкривається прекрасний вид на центр міста.

Георгій Зубко, заступник Генерального директора з комерційної діяльності та розвитку інфраструктури МА «Бориспіль», зізнався гостям у тому, що шкодує про те, що не створили такий журнал набагато раніше.

Він переконаний, що друковане медіа буде жити, хоча б як тренд глянцевих журналів.

Головний редактор Інна Сословська висловила надію, що журнал «The air by KBP» даруватиме читачам натхнення до подорожей та цікавих ідей.

Редактор переконливо підкреслила, що пасажири в очікуванні свого рейсу будуть читати журнал із великим задоволенням.

Після урочистої частини гостей запросили на фуршет, де пригощали різноманітними смаколиками та напоями.

Перед гостями виступили студенти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва.

Ді-джей вразив всіх своїм вишуканим стилем та влучною лаунж-музикою.

Музиканти, за якими відкривалася неперевершена панорама нічних ліхтарів столиці, розважали гостей чарівною музикою та неперевершеним вокалом.

Велику цікавість у гостей викликали фотозона, сфотографувавшись коло якої, можна було отримати своє фото в стилі обкладинки модного журналу.

Вечірка назавжди запам’ятається гостям, адже всі запрошені виходили із подарунками й усмішками.

А на читачів чекає багато цікавої інформації.

Анна Войтенко

