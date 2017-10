Англійська мова для українських чайників

«My name is Vova», — гордовито каже хлопець в рекламі Djuice 2005 року. Можливо, ви пам’ятаєте, що далі трапилось з хлопцем? У місті він зустрів двох темношкірих іноземок і на їх питання, як їм дістатися до центру, так само з гордістю відповідав: «My name is Vova». Розумний голос за кадром сказав, що півроку зусиль можуть не принести результату, а півроку спілкування принесуть бонус. Бідний Вова, нарешті знайшовши з ким поспілкуватись англійською, побіг за дівчатами, які щосили почали тікати.

Це було у 2005 році, а ситуація, здається, не змінилась. Цікаво, чи здогадувався мобільний оператор наскільки правий? Українці й досі, начебто, докладають зусиль до вивчення англійської мови, а та ну ніяк не дається в руки.

Коли новообраний президент Порошенко вперше виступав англійською мовою перед публікою, багато хто сказав: «От, нарешті, в нас освічений, розумний президент!» Він зміг, а значить, і ми зможемо.

16 листопада 2015 року Петро Порошенко підписав указ, в якому оголосив наступний рік роком англійської мови. Певно, цим указом президент не зобов’язувався привезти в Україну якомога більше іноземців для того, щоб українці вчили мову, спілкуючись з носіями, а отже все ж таки доведеться докласти зусиль, щоб її опанувати.

Громадська ініціатива Україна Speaking провела опитування, за результатами якого виявилось, що вивчали англійську мову почали 89% респондентів, і тільки 18% знають її на рівні вище середнього. «Українці, у свою чергу, розуміють необхідність знати мови – 2/3 респондентів запевнили, що планують їх вивчати. Найбільш популярною серед іноземних мов є англійська – її планує вивчати половина опитаних, а 97% хотіли б, щоб її вивчали діти», – зазначають в Україна Speaking.

Вчитель англійської мови Оксана Приколотіна зазначає, що українцям ще багато над чим потрібно працювати:

«У нас критична ситуація. У Києві в дітей, звичайно, багато можливостей вчити мову, але в регіонах ситуація зовсім інша. Школи не зацікавлені в тому, щоб давати дітям реальні знання, а у дітей немає достатньо мотивації, щоб вчитись. Більшість з цих вчителів самі не вміють правильно говорити англійською, не практикують мову зовсім. Вже другий рік обіцяють англійську мову зробити обов’язковою на ЗНО, але постійно відміняють попередні рішення, а це, до речі, було б гарним стимулом для школярів», — зазначає педагог.

У 2015 році тільки 13 осіб з 72 тисяч абітурієнтів набрали максимальну кількість балів на ЗНО з англійської мови. Ще гіршим виявився попередній 2014 рік, коли успішно пройшли тест лише 0,11% випускників.

Я вирішила перевірити на власному досвіді, чи справді українці так погано знають англійську. На одній з центральних вулиць я зупиняла людей на вулиці і питала, як мені дістатися до вокзалу. Результат неприємно вразив: з 10 людей тільки 2 зрозуміли мене і хоч якось змогли відповісти на моє питання. Інші ж полохливо кивали головою і жестами показували, що не можуть дати відповіді.

Чому ж англійська мова не дається українцям?

По-перше, відсутня достатня матеріальна база, часто навіть підручників не вистачає в школах. А шкільна програма часто стикається з фінансовими труднощами, що в свою чергу, впливає на якісне вивчення англійської мови.

По-друге, у вчителів іноземної мови низька зарплатня і, як результат, вони працюють малоефективно і непродуктивно. Більшість вчителів не зацікавлені в застосуванні інтерактивного навчання, дотримуються застарілих традиційних методів, які гальмують розвиток мовленнєвої компетенції школярів.

По-третє, спеціалізовані школи, гімназії, де англійська мова вивчається майже щодня, фінансово недоступні для більшості українських сімей.

Але є й гарні новини: ми посіли 34-те місце з 70 досліджуваних країн за рівнем знання англійської мови. Україна випередила росіян, французів, турків та азербайджанців.

Після Революції Гідності багато іноземців зацікавились Україною і захотіли сюди приїхати. Тепер не тільки Вова з реклами, а й усі ми зможемо частіше практикувати мову. Але не варто забувати про те, що доки ми самі не захочемо стати європейською країною, яка має міжнародне значення, навіть найтовстіші посібники, найкращі носії мови та найцікавіші фільми не зможуть нам допомогти.

Поліна Енальева