Англійська мова без кордонів

Ні для кого не секрет, що англійська мова давно заслуговує почесного звання “найбільш популярної іноземної мови світу”. Її мають знати всі мандрівники, щоб легко спілкуватися з жителями різних країн, домогосподарки, щоб без проблем розібрати склад продукту на етикетці, який привезла подружка з теплих країн. У будь-яких подібних ситуаціях ніхто не хоче відчувати себе ніяково. Єдиний вихід – вчити англійську!

Сьогодні англійську мову викладають у школах і навіть у дитячих садках, щоб змалечку привчати до неї дітей. Але, як відомо, рівень професійного навчання у нас не зовсім належний. Тим більше, дуже важко домогтися гарного результату від конкретної дитини, коли вона знаходиться в класі ще з 20 учнями, яким теж необхідний індивідуальний підхід. Людина росте, стає дорослою особистістю, а проблеми залишаються. Більшість людей, які вчили англійську мову в школі, знають її на початковому рівні. Що ж робити в такій ситуації? Вивчити мову можна самостійно!

З чого ж почати? З першого правила: займатися цим із задоволенням. Так, самостійне вивчення мови – справа нелегка і вимагає багато сил та терпіння, але якщо з самого початку налаштувати себе, що даний процес є надзвичайно цікавим, приємним, та ще й корисним, то таке навчання стане тільки в радість. Нехай час, відокремлений на англійську, буде найприємнішою частиною дня. Дуже важливо поставити для себе певну мету. Наприклад, за день дізнатися 10 нових англійських слів. Хто знає, може саме це одного дня врятує когось від неприємної ситуації у чужій країні. Потім і друге правило: складання розкладу та чіткої структури навчання. Слід визначити для вивчення конкретний час і дні, але краще приділяти якийсь час цьому кожен день. Краще потроху і частіше, аніж навпаки. Так краще сприймається і запам’ятовується нова інформація. Бажано займатися 1-1,5 години, при цьому роблячи невеликі паузи хвилин по 10-15. За цей час можна випити чаю або почитати останні новини, наприклад. Але в цьому є і проблема – відсутність контролю. Тут вже дуже важливу роль відіграє сила волі людини. Треба вміти розставляти пріоритети, адже відволікти від занять може будь-що, від дзвінка друзів з пропозицією погуляти до байдикування в соціальних мережах. Щоб таких ситуацій не виникало, варто придумати собі мотивацію – нехай це буде ваш знайомий, який вільно володіє мовою або країна, яку мрієте відвідати. Адже без мотивації не буде і досягнутої мети. Якщо з цим все гаразд, варто обрати структуру навчання. Один із найефективніших методів вивчення – розмовна англійська. Тут варто докласти чимало зусиль, щоб з часом розуміти та навчитися розмовляти англійською вільно. Крім вивчення граматики з різних підручників і викреслювання вивчених слів зі словника, варто звернути увагу на правильну вимову. Для того щоб легко її розуміти, бажано дивитися фільми англійською з субтитрами, краще нехай це будуть комедії – корисно і весело. Читати тексти улюблених англомовних пісень і намагатися самостійно перекладати їх – теж непогане і цікаве заняття. Також можна в думці перекладати назви предметів, які знаходяться в полі зору. Головне – не боятися робити помилки. Слова можуть згадуватися з неправильною вимовою або написанням, тому кожен раз варто перевіряти їх у словнику, щоб бути впевненим у своїх діях.

Директор школи англійської мови SpeakWell Катерина Василівна Лихтар поділилася своєю думкою з приводу самостійного вивчення англійської мови: “Для отримання високого результату необхідно мати величезне бажання. Вчити англійську мову самостійно зможе далеко не кожен. Адже є люди, яким просто необхідна присутність викладача для впевненості у своїх діях. Взагалі існує два основних підходи до вивчення мови: “комунікативний” і “традиційний”. Останній найчастіше застосовується у школі. Переважно це вивчення граматики, розширення словникового запасу, переказ та переклади текстів. Але найбільш ефективним вважається “комунікативний” підхід. Тут вже об’єднуються всі методики з урахуванням правильної вимови англійської. Саме розмовну англійську найлегше вчити з носієм мови, бажано ще й в групі від 5 до 8 осіб, щоб складався живий діалог зі співрозмовниками. Але якщо мова йде про самостійне вивчення, то це охоплює перегляд різних фільмів англійською мовою. Якщо рівень знання мови не дуже високий, то варто навіть почати з дитячих мультфільмів, де лексика дуже проста. Також в інтернеті можна знайти багато уроків, у яких пояснюється, як правильно вимовляти слова і сприймати їх на слух. Але також не варто забувати про граматику. Слухати – це одне, а от спробувати самому побудувати речення – справа не з легких. Тому ніколи не треба забувати відкривати підручник і повторювати всі правила.”

Крім традиційних самостійних способів вивчення мови, існують різні ефективні методики, які також є популярними.

1. Метод Callan

Цей метод являє собою так званий “прямий метод” вивчення англійської мови, тобто навчання проходить повністю англійською. Метод Callan вважається найпростішим та найефективнішим методом, який доступний кожному. Цей метод полягає в тому, що протягом всього заняття студенти розмовляють, відповідаючи на питання викладача. Вони вчаться сприймати мову на швидкості, з якою говорять носії, на слух і реагувати, не замислюючись про те, як правильно сформулювати відповідь. Спочатку такий поставлений високий темп виключає переклад студентами питань і відповідей та сприяє розвитку мислення англійською мовою. Граматичний матеріал і навички письма засвоюються у процесі розмовної мови. Тобто руйнується мовний бар’єр людини. У середньому, при навчанні за методом Callan за одну годину передбачається вивчення 19 нових слів. У такому методі лексика вивчається впорядковано, відповідно до частоти вживання слів у щоденному спілкуванні. Також метод Callan допомагає отримати граматичні навички, як і будь-який інший метод, але не за допомогою виконання граматичних вправ, а шляхом практичного застосування. Відомо, що найбільші вороги у вивченні іноземної мови – нудьга і погана пам’ять. Темп, з яким проводяться заняття за методом Callan, не дає слухачам нудьгувати, а погана пам’ять долається за допомогою повторення.

2. Rosetta Stone

Rosetta Stone – це програма для вивчення іноземної мови для комп’ютерної операційної системи Windows. Суть методики вивчення іноземної мови тут дуже проста. Ця програма змушує згадати дитинство, коли освоєння своєї рідної мови відбувалося шляхом занурення в мовне середовище, багаторазового повторення і формування асоціативного ряду в різних сферах життя, вироблення шаблонів за принципом від простого до складного, від практичного сприйняття до написання. Для вивчення іноземних мов за допомогою методики Rosetta Stone обов’язковим є наявність робочого мікрофона, бо тут обов’язковою частиною вивчення є перевірка вимови. Крім того, особлива увага приділяється і правопису.

3. Метод Berlitz

У 1878 році вийшла в світ перша книга професора Берліца, що описує базові принципи нового методу вивчення англійської, цикл навчання, метод “поступової побудови”, що використовується при вивченні граматики, але світову популярність його метод отримав дещо пізніше, коли на конгресі неофілологів один із доповідачів виступив з гарячою агітацією за “відкриття Берліца”. Цей випадок поклав початок новій методиці. У першу чергу, ця методика полягає в тому, щоб спочатку навчити студента говорити, а вже потім опановувати навички читання та письма. Лексика вивчається в розмовному контексті, в ході цікавої бесіди. Викладачами можуть бути тільки носії мови, тому що рідна мова студента взагалі не використовується у навчанні.

Існує безліч подібних методик вивчення англійської, і кожна може бути по-своєму ефективна та проста, але все одно не буде ніякого результату без величезного бажання вдосконалювати свої навички та йти вперед до своєї мети. Вивчити мову – це не так складно, як може здаватися спочатку. Достатньо просто знати, заради чого ти витрачаєш час на це заняття. Недарма кажуть, що мета виправдовує засоби.

Ольга Коваленко