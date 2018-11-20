АСМР: територія антистресу

Коли я була в школі, то часто помічала, що голос моєї вчительки російської впливає на мене дивно. Слухаючи її пояснення про нюанси використання твердого знаку на письмі, я відчувала, як наче тисячі крихітних мурашок швидко-швидко біжать по моїй шиї вниз по хребту. Ще я відчувала повну заспокоєність і затишок. Сидячи на диктанті, я одного разу ледь не заснула, так мене заколисав її голос.

Згодом ми перестали вивчати російську, а за кілька років я закінчила школу і вступила до вишу. Коли почалися важкі модульні тижні і я була перевантажена роботою, лягаючи спати, я вирішила пошукати в мережі якесь відео чи аудіозапис, де хтось неголосно і спокійно говорить. Я сподівалася знайти самі крихти, які б бодай трохи відповідали запиту. А знайшла цілу тематичну спільноту з безліччю учасників. Виявилося, що не лише я відчувала ті «бульбашки» і насолоду від звуку приємного тихого людського голосу. У коментарях чимало користувачів зізнавалося, що багато років вони відчували «мурашки» і «лоскотання нервів», але вважали це індивідуальною особливістю організму і не сподівалися знайти однодумців.

Найпростіший спосіб знайти потрібне відео — ввести в полі пошуку YouTube абревіатуру ASMR. Так розшифровується термін «автономна сенсорна меридіональна реакція», яким позначають відчуття приємного поколювання в шкірі голови, шиї, спині та по всьому тілу загалом. Це явище трохи подібне до «мурашок» під час слухання музики (воно називається фріссон), але його ініціюють інші фактори, і відчуття відрізняються. Є різні речі, що можуть викликати це відчуття. Опитування свідчать, що близько 70 % людей мають здатність відчувати ефект АСМР, і що кожна людина має свій набір «гачків», які необхідні для його отримання. Найчастіше тригером є спокійний тихий голос чи шепіт. Також відчуття АСМР викликають інші звуки, наприклад, тихеньке постукування кінчиками нігтів по поверхні, шелестіння пластикового чи паперового пакета, звук перегортання сторінок і розчісування волосся, делікатний шурхіт пензля по обличчю, поскрипування шкіряних виробів і безліч інших ефектів. Багато користувачів зізнаються, що їм подобається, коли у відео вони в центрі уваги, і автор звертається до них із запитаннями, робить компліменти, імітує торкання до них і ділиться враженнями про якісь речі.

Запит ASMR у YouTube дає близько 11 600 000 результатів. Автори відео пропонують безліч способів відпочити й позбутися стресу. Дуже популярними є віртуальні перукарні, де ASMR-artist розігрує роль перукаря, вітаючи клієнта, розпитуючи його про бажану зачіску та імітуючи звук підстригання волосся. Чимало активістів спільноти пропонують відвідати віртуальний салон краси, кабінет лікаря чи магазин. Успіх цих відео полягає в персональній увазі, яку отримує глядач, атмосфері затишку та концентрації на заспокоєнні та приємних емоціях від спілкування. Окрім цих стандартних варіантів можна знайти будь-що — від імітації викрадення інопланетянами до подорожей у часі. Мешканці різних країн говорять рідними мовами (особисто я чула англійську, французьку, данську, польську, російську, корейську та іспанську). У кожного тригери індивідуальні, тож перед автором відео постає безмежне поле для експериментів.

Хоча чимало людей переконані в тому, що АСМР існує, наукове товариство ставиться до нього доволі скептично, адже про нього важко отримати емпіричні дані. Не всі люди здатні до відчуття АСМР, і нема жодного чинника, який би викликав його абсолютно в усіх придатних до нього. А якщо наука не може отримати експериментально підтверджені результати, то істинність явища ставлять під питання. Старший викладач неврології Єльського університету Стівен Новелла у своєму блозі, присвяченому прикладним нейронаукам, відзначає брак наукових досліджень, присвячених АСМР, і пропонує використовувати функціональну магнітно-резонансну томографію і транскраніальну магнітну стимуляцію для порівняльного вивчення мозку людей, що зазнають і які не зазнають АСМР. Новелла розглядає поняття неврологічного різноманіття і вказує на складність людського мозку як результат еволюційних процесів. Інші вважають причиною коливання рівню гормонів дофаміну та окситоцину.

Поки науковці сперечаються, активісти починають власні дослідження. Окрім YouTube, існує чимало тематичних сайтів та форумів, де люди обговорюють свій досвід АСМР, розповідають про персональні тригери та діляться ідеями для відео. Активісти створили своєрідну соціальну мережу Tingle FM, де дискутують про технічне обладнання для зйомки роликів, розміщують інтерв’ю з майстрами АСМР і розміщують інші корисні матеріали. Родзинкою сайту є радіо, де транслюється музика та АСМР-стріми, де люди в режимі реального часу звертаються до аудиторії. Взагалі, ця субкультура зародилася в Інтернет-середовищі, і ЗМІ та науку просто поставили перед фактом: деякі речі, що можуть здаватися дивними, приносять її представникам задоволення; можете сперечатися чи називати їх хворими, але їм байдуже.

Окрім АСМР, люди дивляться відео для заспокоєння, покращення сну чи боротьби з панічними атаками. Деякі користувачі зізнаються, що перегляд допомагає їм засинати, хтось рятується від стресу, а хтось просто любить споглядати за плавними та граційними рухами чи слухати розповіді про життя авторів. До речі, найбільше відео створюють жінки, хоча є й популярні канали чоловіків, чиї глибокі голоси приваблюють публіку.

Для того, щоб бути успішним майстром АСМР, необхідні декілька якостей. По-перше, треба мати приємний голос. У царині релаксу голос стає інструментом для роботи зі слухачем, він має викликати приємні відчуття. По-друге, рухайтесь плавно. Різкі рухи не дають сконцентруватися на заспокоєнні і позбавляють глядача шансу відчути «мурашки» від споглядання рухів тіла. По-п`яте, більше експериментуйте. Зйомки АСМР-роликів дають великий простір для фантазії, а оскільки члени спільноти перебувають у постійному пошуку нових тригерів, є великі шанси на те, що ваші експерименти стануть комусь до вподоби.

Якщо ви подивилися декілька відео, але нічого не відчули, не слід нервуватися. В одному зі своїх відео дівчина під ніком Gentle Whispering, одна з найпопулярніших майстрів АСМР, розповідає про можливі причини цього. Нездатність відчувати «мурашки» може бути природженою, але це є цілком нормальним. Також на відчуття АСМР можуть впливати деякі ліки на кшталт транквілізаторів чи інших препаратів, які впливають на роботу мозку. Окрім цього Gentle Whispering зазначає, що люди здатні перенасичуватися тригерами і перестають відчувати «мурашки». Щоб цього уникнути, дівчина радить робити перерви в переглядах на кілька днів та дивитись нові відео, тому що добре знайомий ролик може перестати викликати бажану реакцію. Інші користувачі радять дивитися відео обов’язково в навушниках (автори роликів часто використовують спеціальні ефекти, які найбільш відчутні саме в навушниках), не відволікатися на сторонні речі під час перегляду і завжди обирати відео з найкращою якістю картинки та звуку.

Наостанок хотіла б розповісти про мої найулюбленіші канали АСМР у YouTube. Слід зауважити, що найбільше цією темою цікавляться в США, тож більшість цих каналів містить відео англійською мовою. Мої враження не є закликом дивитися виключно цих авторів, адже це речі дуже суб`єктивні, але через популярність цих каналів і їхній вплив на всю спільноту, гадаю, слід про них розповісти.

Королевою АСМР-спільноти заслужено вважають Gentle Whispering, або, як її ще називають, Марію. На її канал підписано більше ніж 300 тисяч осіб, і кількість підписників невпинно більшає. Особливістю Марії є її двомовність. Росіянка за походженням, вона мешкає в США і створює відео англійською та російською мовами. М’який і приємний голос, продумані до останньої дрібниці відео з рольовими іграми й доброзичливі манери зробили її надзвичайно популярною. Також вона розповідає іноземцям про російську культуру і читає для глядачів вірші.

Найвигадливішою авторкою мені здається Елі з каналом ASMR Requests. Вона має декілька своєрідних рубрик, наприклад, Time Travel Tingles, де вона розповідає про знакові фільми, серіали та музичні альбоми, які мали великий вплив на масову культуру. У рубриці Thrifty Thursday вона експериментує з дрібничками, які купує в благодійних крамницях. В одному з відео Елі розігрує роль лікарки, яка стирає погані спогади з пам’яті. Фантазія і регулярне оновлення плейлисту — запорука популярності її каналу.

Дівчина під ніком Heather Feather описує свій канал так: «Тут ви знайдете понад 50 відео з рольовими іграми (більше ніж 15 оригінальних персонажів), купу звукових ефектів, керовані медитації, оригінальні сюжети та образи, якісне аудіо та відео і багатошаровий звук. Я люблю експериментувати і не вірю у творчі обмеження, коли мова йде про виявлення ASMR». Багато інших майстрів АСМР стверджують, що Heather Feather надихнула їх створити власний канал, тож слід ознайомитися з її творчістю хоча б із цієї причини.

До речі, в Україні теж є люди, які знімають АСМР-ролики. Канал Air Light ASMR є першим «українцем» у цій спільноті. Його веде молода українська художниця, багато уваги вона приділяє кольору та візуальному оформленню відео і любить використовувати звичні речі в незвичний спосіб.

Явище АСМР-спільноти — прекрасний приклад того, що люди здатні порозумітися в найделікатніших і найбільш особистих аспектах. Доброзичливість, підтримка та взаємодопомога серед її учасників заспокоюють не менше, ніж їхні відео. Усвідомлення себе в толерантному та сприятливому суспільстві допомагає відвернути від себе негоди і стрес. Тож якщо ви відчуваєте знервованість, зверніться по допомогу до АСМР.

Лілія Олексієнко