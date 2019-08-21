Авітаміноз чи гіповітаміноз: як вберегти організм?

Млявість, запаморочення, сухість шкіри, надмірна втомлюваність та відсутність апетиту? Ці та інші симптоми дають сигнали про збій роботи в нашому організмі, а точніше вони можуть свідчити про гіповітаміноз. Найбільш вразливі групи — це люди середнього віку та підлітки, адже саме в них найменш збалансоване харчування та високий чинник стресу.
Що ж таке авітаміноз? Цей термін має значення хронічної нестачі певного вітаміну в організмі людини. Проте, це захворювання виявляють вкрай рідко, оскільки до нього призводить довге голодування чи дуже обмежений раціон. Поширеним недугом є гіповітаміноз — понижений вміст в організмі вітамінів та мікроелементів, порівняно з нормою.
Які причини авітамінозу?
1. Одноманітна їжа, некорисні перекуси , відсутність збалансованого харчування — є однією з головних причин появи авітамінозу.
2. Надходження антивітамінів. Такі речовини, які блокують біологічні ефекти вітамінів і призводять до вітамінної недостатності.
3. Порушення травлення. Збій функції шлунково-кишкового тракту та дисбактеріоз можуть спричинити небажані зміни організму.
4. Стресовий чинник.
5. Шкідливі звички.
6. Надлишок цукру.
7. Тривалий прийом ліків.
8. Паразитарні хвороби.
Шляхи походження
Найбільш поширеним у весняний та осінній періоди є нестача вітаміну С. Він є головним для імунітету та відповідає за обмін речовин в організмі. Саме тому з браком цього вітаміну часто пов’язана поява зайвої ваги. Також в
иникають больові відчуття в різних ділянках тіла, кровоточивість ясен та цинга.
Ознаки авітамінозу А пояснюються лущенням шкіри, сухістю і ламкістю волосся, ерозією слизових оболонок, кон’юктивітом, блефаритом. Окрім цього, присутнє погіршення травлення і поява “курячої сліпоти”( знижується здатність бачити в темноті).
Загалом нестача вітамінів групи В призводить до сонливості, депресії, надмірної втоми, випадіння волосся (нестача цинку і міді) й тріщин в кутиках рота. Часто пацієнти скаржаться на погіршення пам’яті, що також пов’язано з браком вітаміну В. А якщо розглянути детальніше?
Для нестачі вітаміну В1 характерні: болі в литкових м’язах, нудота, погіршення апетиту, закрепи, поколювання в ногах, дратівливість.
Нестача вітаміну В2 описується ураженням слизової оболонки і ранами шкіри губ, стоматитом. Причиною чого слугує недостатнє вживання молочних продуктів.
Авітамінозу B6 характерні дерматити, швидка стомлюваність, головні болі, поява анемії та погіршення пам’яті.
Нестача вітаміну В7 стає помітною при нудоті, ураженнях шкіри, зникненні апетиту, болях у м’язах, депресії.
Вітамін D синтезується під впливом сонячного проміння, тож цей вітамін пов’язаний із засвоєнням кальцію. Симптоми авітамінозу D — швидка втомлюваність, біль у м’язах та кістках, розвиток карієсу, зниження апетиту та погіршення зору. Саме тому взимку збільшується кількість хворих з переломами і травмами.
Джерела вітамінів та мікроелементів
Молочні продукти, яйця, морква, перець, помідори, зелена цибуля багаті на вітамін А. Крупи, горіхи, м’ясо та хліб містять вітаміни групи B. Щоб отримати вітамін D потрібно споживати морську рибу, жовтки, вершкове масло. Не варто забувати й про рослинні олії (оливкова, соняшникова, олія зародків пшениці) та злакові (вівсяні пластівці, гречка), які багаті на вітамін Е.
Щодо інших, не менш важливих продуктів, на які слід звернути особливу увагу з приходом весни — це авокадо, в якому крім корисних жирів міститься магній. Щоб підтримати ослаблений організм варто додавати до страв імбир. Він має протизапальні та антиоксидантні ефекти. Звичайно, у боротьбі з авітамінозом чільне місце посідають цитрусові — вони багаті на вітаміни А та С й запобігають зневодненню.
Капуста обов’язково має бути в раціоні кожного, тому що вітаміну С в ній більше, аніж в лимонах! Крім того, капуста також багата на клітковину, завдяки чому з організму виводяться шлаки і токсини.
Сочевиця корисна завдяки магнію, фолієвій кислоті та залізу, які є в складі. Завдяки цим елементам неодмінно покращиться стан нервової системи та загальне самопочуття.
На замітку!
* Насіння винограду гарний антиоксидант, який допомагає подолати перші прояви авітамінозу.
* Подрібнений лимон з курагою та медом радять вживати натщесерце щоранку.
* Свіжий сік буряка здатен не лише загартувати імунітет, а й регулювати травлення, зміцнити нігті та волосся.
Фізична активність та здоровий сон
У боротьбі за здоров’я та гарний вигляд можуть допомогти фізичні навантаження і повноцінний сон. Фізичні вправи загартовують організм, роблять менш подразливим до інфекцій. Саме тому ранкова пробіжка чи заняття у спортзалі неабияк покращать і пам’ять, і зовнішній вигляд.
А от сон має на меті відновити організм та надати сил. Адже чим менше ми спимо, тим швидше зношується організм.
Щодо вітамінних комплексів у аптеках, необхідно бути дуже обережним, оскільки терапевт Катерина застерігає, що без консультації лікаря вони можуть завдати більше шкоди, аніж користі. “Часто люди самостійно вирішують приймати вітаміни, без попередньої консультації, а потім скаржаться на погіршення самопочуття та симптоми, яких не було до того. Саме тому, пацієнтові варто спочатку здати біохімічний аналіз крові, після чого лікар зможе сказати що саме потрібно організму та призначити ефективне лікування. Головне завдання — не нашкодити”.
Катерина Пащенко