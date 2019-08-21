Авітаміноз чи гіповітаміноз: як вберегти організм?

Млявість, запаморочення, сухість шкіри, надмірна втомлюваність та відсутність апетиту? Ці та інші симптоми дають сигнали про збій роботи в нашому організмі, а точніше вони можуть свідчити про гіповітаміноз. Найбільш вразливі групи — це люди середнього віку та підлітки, адже саме в них найменш збалансоване харчування та високий чинник стресу.



Що ж таке авітаміноз? Цей термін має значення хронічної нестачі певного вітаміну в організмі людини. Проте, це захворювання виявляють вкрай рідко, оскільки до нього призводить довге голодування чи дуже обмежений раціон. Поширеним недугом є гіповітаміноз — понижений вміст в організмі вітамінів та мікроелементів, порівняно з нормою.

Які причини авітамінозу?

1. Одноманітна їжа, некорисні перекуси , відсутність збалансованого харчування — є однією з головних причин появи авітамінозу.

2. Надходження антивітамінів. Такі речовини, які блокують біологічні ефекти вітамінів і призводять до вітамінної недостатності.

3. Порушення травлення. Збій функції шлунково-кишкового тракту та дисбактеріоз можуть спричинити небажані зміни організму.

4. Стресовий чинник.

5. Шкідливі звички.

6. Надлишок цукру.

7. Тривалий прийом ліків.

8. Паразитарні хвороби.

Шляхи походження

Найбільш поширеним у весняний та осінній періоди є нестача вітаміну С. Він є головним для імунітету та відповідає за обмін речовин в організмі. Саме тому з браком цього вітаміну часто пов’язана поява зайвої ваги. Також в

иникають больові відчуття в різних ділянках тіла, кровоточивість ясен та цинга.

Ознаки авітамінозу А пояснюються лущенням шкіри, сухістю і ламкістю волосся, ерозією слизових оболонок, кон’юктивітом, блефаритом. Окрім цього, присутнє погіршення травлення і поява “курячої сліпоти”( знижується здатність бачити в темноті).

Загалом нестача вітамінів групи В призводить до сонливості, депресії, надмірної втоми, випадіння волосся (нестача цинку і міді) й тріщин в кутиках рота. Часто пацієнти скаржаться на погіршення пам’яті, що також пов’язано з браком вітаміну В. А якщо розглянути детальніше?

Для нестачі вітаміну В1 характерні: болі в литкових м’язах, нудота, погіршення апетиту, закрепи, поколювання в ногах, дратівливість.

Нестача вітаміну В2 описується ураженням слизової оболонки і ранами шкіри губ, стоматитом. Причиною чого слугує недостатнє вживання молочних продуктів.

Авітамінозу B6 характерні дерматити, швидка стомлюваність, головні болі, поява анемії та погіршення пам’яті.

Нестача вітаміну В7 стає помітною при нудоті, ураженнях шкіри, зникненні апетиту, болях у м’язах, депресії.

Вітамін D синтезується під впливом сонячного проміння, тож цей вітамін пов’язаний із засвоєнням кальцію. Симптоми авітамінозу D — швидка втомлюваність, біль у м’язах та кістках, розвиток карієсу, зниження апетиту та погіршення зору. Саме тому взимку збільшується кількість хворих з переломами і травмами.

Джерела вітамінів та мікроелементів