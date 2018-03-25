Автостоп для чайників: у мандри з пальцем вгору

Несподівано у двері постукала пригода і покликала Вас в дорогу? Як завжди є одне «але»: усі знають, що для мандрівок потрібні чималі гроші. Виявляється, у дорогу можна вирушити й без значних витрат. Чи чули Ви про автостоп?

Автостоп – це безкоштовне пересування на попутних легкових або вантажних автомобілях. Влітку популярність автостопу зростає, тому що, по-перше, із собою треба брати менше речей, по-друге, з’являється багато маршрутів і врешті варто визнати, що чекати автівки набагато приємніше, коли погода радує теплом, а не морозить тебе за кілька хвилин. За допомогою автостопу подорожують без копійки в кишені. Для багатьох шукачів пригод автостоп — спосіб життя.

Спілкування

Перш за все потрібно позбутися поширеного стереотипу, про те, що такий спосіб подорожі — «халява». Водій, який підбирає автостопника, теж отримує свою «плату»: гарний настрій і цікаве спілкування. Розмова з попутником — хороший спосіб розвіяти нудьгу й не «клювати носом» за кермом. Тому успішний автостопник має бути доброзичливим, товариським і досить балакучим, щоб цікаво розповісти про ті місця, де йому вдалося побувати.



Маршрут

Отже, Ви вирішили вирушити в подорож автостопом. Перш за все, досвідчений автостопник визначає свій маршрут. Потрібно чітко окреслити, де він почнеться і де закінчиться. Придбайте карту автодоріг і позначте на ній точку відправлення і кінцеву точку. Після цього уважно вивчіть, які населені пункти трапляться на вашому шляху. Також вивчіть, якою місцевістю проходитиме ваш маршрут, це має суттєве значення. Особливу увагу слід звернути на категорію обраної траси. Цілком зрозуміло, що більша траса, тим жвавіший на ній рух, відповідно Ви матимете більше шансів «зловити» попутне авто.

Що брати в дорогу?

Питання звичайно просте, але потрібно розуміти, що, вирушаючи в таку дорогу, варто брати якомога менше речей. Пам’ятайте про те, що може трапитися ситуація, коли вам доведеться йти пішки. Не перетворюйте рюкзак на тягар! До того ж, велика торба не додаватиме водію натхнення підібрати Вас, тож шанс зловити попутку стає нижчим.

Список must-have речей:

- документи, як засвідчують особу: паспорт, військовий квиток або водійські права;

- трохи готівки, бо, погодьтеся, із зайвими 100-200 доларами в кишені почуваєшся впевненіше;

- аптечка першої допомоги та невелика пляшка зі спиртом для дезінфекції;

- засоби особистої гігієни;

- питна вода та сухий пайок. Продукти, які ви візьмете з собою в дорогу, не повинні швидко псуватися та не займати багато місця, наприклад, шоколад, сир, горіхи, булочки тощо;

- сірники, ліхтарик, ніж, компас, карта. Для холодної пори року не будуть зайвими комплект термобілизни та теплі вовняні шкарпетки;

- намет, якщо ваш маршрут пролягатиме місцями, де немає можливості для ночівлі.

Безпека

Люди трапляються різні. Основне правило безпеки — довіряти інтуїції. Тож якщо водій викликав хоч найменшу підозру, краще відмовитися від його допомоги. Документи, гроші, цінні речі треба тримати при собі — в кишенях або на паску, бо може виникнути ситуація, коли багаж доведеться залишити без нагляду. Хороший спосіб убезпечити себе — відправити СМС з номером машини товаришеві. Найкраще подорожувати удвох або компанією.

Вибір місця

Від вибору місця залежить дуже багато: безпека, шанси на те, що водій зупинитися, комфорт під час очікування, захист від негоди. Вибір місця неочевидний. Подорож слід починати за межами міста, бо в місті зупинятиметься тільки таксі, яке, очевидно, автостопника не влаштовує. Не варто ловити попутку біля зупинки рейсових автобусів, перед перехрестями, розвилками, шляхопроводами, залізничними переїздами, різкими підйомами й спусками. Обираючи позицію, необхідно мислити як водій, уявити дорогу його очима.

Як спіймати машину?



Пам’ятайте! Головний знак зупинки будь-якого виду попутного транспорту – це витягнута рука із піднятим угору великим пальцем. Саме таким чином всі водії помічають тих, хто подорожує автостопом. Не нехтуйте вантажівками, бо далекобійники найчастіше прагнуть знайти компанію мандрівників.

Коли водій нарешті зупинився, головне правильно сформулювати перше запитання. Зазвичай кажуть: «Вітаю, можна з вами?» Можете сказати, що подорожуєте автостопом, а якщо водій почне запитувати, скільки Ви можете заплатити, одразу ввічливо попрощайтеся.

Що робити, коли машина зупинилася, а Вам не сподобалася компанія, з якою доведеться їхати? У цій ситуації слід запитати водія, куди він їде. Вислухавши його, можете сміливо сказати, що, на жаль, Вам не по дорозі й відразу намагайтеся зловити іншу машину

Поведінка в дорозі

Якщо автомобіль зупинився, і вам дозволили сісти в нього, то варто дотримуватися деяких правил. Поводьтеся пристойно, наприклад, якщо Вам захотілося закурити, то це можливо тільки якщо водій теж курить, обов’язково запитайте дозволу перш ніж дістати сигарету. Не просіть водія відкрити вікно або включити музику. Ви – гість, і треба в першу чергу зважати на господаря машини та на його вимоги. Ніколи не ігноруйте водія та намагайтеся підтримати з ним розмову. Дуже часто водії беруть попутників, щоб не заснути за кермом. Тому майте в запасі кілька цікавих історій.

Якщо водій попросить пристебнути пасок безпеки, то обов’язково зробіть це. Водій має повне право просто зупинитися й попросити попутника вийти, якщо той поводитиме себе неналежним чином. Ви завжди повинні бути готовими до того, що ваша поїздка може перерватися в будь-який момент.

Зневірятися не варто. Після того як Ви зловили свою першу попутку, зможете зробити це ще раз, бо тепер у Вас з’явився, хоча і невеликий, але все ж досвід. Ставайте на узбіччя дороги, витягуйте праву руку з піднятим догори великим пальцем і подорож автостопом обов’язково продовжиться.

Киричок Анастасія