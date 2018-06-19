Бачу – не бачу: короткозорість як сучасна пандемія

Сьогодні кожен восьмий українець страждає від міопії. Головними причинами короткозорості лікарі називають генетичну схильність, велике навантаження на очі і брак сонячного світла. Те, що ми маємо – не цінуємо. І зір у тому числі. А заплющивши очі, уявімо, що більше не побачимо розмаїття барв навколишнього світу, – стане моторошно.

За даними ВООЗ, у світі потерпають від порушення зору 314 мільйонів осіб, із них 45 мільйонів уражено сліпотою. Щороку кількість незрячих на планеті збільшується на 2-3 мільйони, а глаукома, найнебезпечніша серед очних хвороб, посідає провідне місце серед причин сліпоти та втрати працездатності. Для порівняння, десять років тому людей, що страждають від цієї недуги, було на 20-30 відсотків менше.

Більшість захворювань зору не передаються від народження. Звичайно, є спадкові патології рогівки, онкозахворювання, але у більшості випадків у проблемі винні ми самі. Батьки не прищеплюють дітям навичок із гігієни зору. Усі знають, що зуби потрібно чистити двічі на дені, а що робити для збереження здорових очей – одиниці.

Головними правилами гарного зору з дитинства є:

1. Не можна дивитись у монітор надто близько. Відстань до телевізора має бути хоча б 3 метри.

2. Мобільний телефон – тільки для розмов і повідомлень. Фільми та ігри на ньому забезпечують «хворобу ювеліра». Очні м’язи розучаться швидко фокусуватися, буде постійне відчуття «піску в очах».

3. Дітям дозволяється сидіти за комп’ютером не більше 30 хвилин. Тоді – перерва. Дорослим слід відпочивати щогодини.

4. Слід бувати на вулиці щонайменше півтори години. Очам потрібне природне освітлення.

5. Варто по 15-20 хвилин на день дивитись на щось зелене. Це заспокоює і розслабляє очі.

6. Жінкам не варто захоплюватись косметикою для вій і повік.

Наш зір – дуже крихка річ. Навіть головні болі можуть істотно його порушити, адже в очах тріскаються дрібні судинки. Також, у багатьох таблеток, зокрема гормональних, є такий побічний ефект. Читання лежачи, нескінченний перегляд телевізора з близької відстані, комп’ютер – все це причини короткозорості, яка практично не лікується, хоча її можна зупинити та відкорегувати.

Коментар із цього приводу погодилась дати головний офтальмолог Львівської області Віолетта Хомета: «Тут гололовне – вчасність. Якщо батьки будуть звертатись до лікаря, коли дитині 12-13 років, то може бути пізно, адже у цьому віці очна система вже практично сформована».

Та, на жаль, вчасно до лікаря взертаються одиниці, тому на сьогодні носити контактні лінзи чи окуляри змушена величезна кількість українців. Напевно, усіх цікавить питання, що краще обрати? Як людина, яка змушена користуватись і першим, і другим, спробую описати переваги та недоліки носіння як лінз, так і окулярів.

Недоліки лінз:

1. Вперше одягнути їх дуже важко і боляче, очі сильно сльозитимуться.

2. Будь-який пил при попаданні в око викликає надзвичайно сильний біль. Лінза дуже липка, пилинка чіпляється до лінзи і шкрябає внутрішню частину повіки. Тому варто завжди носити із собою свіжу рідину для промивки лінз.

3. У деякий випадках лінза може «затуманитись» білими плямами. Це може бути природний білок. У цьому випадку лінзу слід промити стерильним розчином і знову одягти.

4. Не всі очі сприймають лінзи.

Переваги лінз:

1. Відчуття нормального зору.

2. Природний зовнішній вигляд.

3. Можна купатись у водоймах, пірнати, приймати душ, не хвилюючись про гостроту зору. В окулярах це неможливо.

4. Можна дивитись фільми у 3D-форматі.

5. До них легко звикнути.

Перше моє знайомство із окулярами відбулось ще у школі. Зараз я теж періодично їх одягаю, отже недоліки окулярів:

1. Окуляри трохи скривлюють зображення.

2. Рухати очима у сторони не можна, адже для фокусування потрібно дивитись через центр скла.

3. Взимку окуляри запотівають при вході у тепле приміщення.

Переваги:

1. Окуляри можна використовувати вдома, щоб очі відпочивали від лінз.

2. Коли немає часу одягати лінзи, окуляри дуже допоможуть.

Звичайно, обирати засіб корекції зору потрібно індивідуально і лише після консультації з лікарем. Головне тут – тримати як контактні, так і лінзи окулярів у чистоті і дотримуватись рекомендацій офтальмолога.

Підтримувати здоров’я очей просто, значно складніше їх лікувати й корегувати зір. За правило потрібно взяти щоденну зарядку для очей, адже очні м’язи теж потребують тренувань, щоб якісно виконувати свої функції. Лікарі рекомендують пити багато води, аби допомогти очам. Якщо це не допомагає, слід використовувати штучні сльози, аби зволожити очі.

Зберегти зір допоможе і правильне харчування. У раціон потрібно включати продукти із високим вмістом вітаміну А. Це в першу чергу морква, кріп, капуста, цибуля, петрушка. Слід враховувати, що вітамін А розчиняється тільки при наявності жиру.

Люди, що працюють за комп’ютером постійно, частіше за інших мають проблеми із зором. Вже протягом одного дня через постійну концентрацію погляду на одній відстані погіршується акомодація і розвивається так звана тимчасова короткозорість. Тому в першу чергу необхідно зменшити час перебування за комп’ютером до 4 годин на день.

Оскільки весняне сонце вже активно радує нас промінням, очі потребують захисту від нього найбільше. Не варто економити на сонцезахисних окулярах. Краще придбати зі скляними лінзами. Скло, на відміну від пластику, захищає очі від шкідливих ультрафіолетових променів.

І, звичайно, слід відмовитись від паління і алкоголю. Адже компоненти тютюнового диму мають токсичний вплив на сітківку ока, а надмірна кількість алкоголю вражає кору головного мозку, в тому числі і зорові центри.

Бережіть себе та свої очі!

Марта Кудляк