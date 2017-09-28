Барселона – місто, що вміє дивувати

Один з найбільших культурних центрів Європи, це місто – маст-візіт для кожного мандрівника. Літо триває, і ми далі йдемо місцями для відпочинку. На черзі – Барселона.

Барселона – одне з найшвидших і водночас найелегантніших міст у світі. Життя тут вирує цілий рік. Новинки архітектури, кулінарії, моди, стилю і музики пов’язані зі столицею Каталонії.

Барселона – великий порт на північному сході Іспанії. Місто розташоване на березі Середземного моря між річками Бесос і Льобрегат і є адміністративним центром провінції Каталонія. Але за значенням Барселону можна порівняти не тільки з Мадридом, але і з найбільшими центрами культурного життя Європи. Успіх Олімпійських ігор 1992 приніс місту славу столиці спорту і показав усьому світові економічну міць Каталонії.

Сьогодні Барселона – найбільший промисловий і торговий центр Іспанії, один з найважливіших туристичних центрів з міжнародним аеропортом і метрополітеном.

Барселону вважають гастрономічною столицею Іспанії. Тут сплітаються численні кулінарні традиції різних регіонів Іспанії, і домінує, звичайно ж, місцева, каталонська кухня. Історично вийшло так, що Каталонія має тісні зв’язки з Південною Францією та Італією. Тому пристрасна натура і фантазія каталонських кухарів не має меж. Але якщо зв’язок з європейськими сусідами може не здивувати, то поєднання європейської і арабської кулінарної традиції приємно здивує витончених гурманів. У меню переважають страви на основі морепродуктів, великої кількості рису і, звичайно ж, салати. Такому здоровому і якісному набору сприяє і близькість моря, і кліматичні умови.

Барселона не дасть вам занудьгувати! Ви захочете побувати в усіх закутках цього міста, відвідати всі музеї та виставки, перекусити в кожному кафе і ресторані і вже точно прогулятися кожним парком. Місто відрізняється не тільки мальовничим морським пейзажем, а й своєрідною культурою модернізму і готики. Всюди ми зустрічаємо вуличних художників, квіткові лотки і сувенірні крамнички. Всесвітньо відомі пам’ятки Барселони: Площа Каталонії, Акваріум, музей Каталонії в мініатюрі, парк Гауді, собор Саграда Фамілія протягом століть з незмінною силою притягують творчих людей з багатою уявою і розвиненим почуттям прекрасного.

Пам’яток у Барселоні – безліч. Які з них у жодному разі не можна оминати?

Неодмінно відвідайте La Sagrada Familia



Антоніо Гауді був затятим каталонським націоналістом і дуже побожним католиком, особливо наприкінці свого життя. Ця церква – Спокутний храм Святого сімейства – стала його останньою одержимістю, кульмінацією його архітектурної теорії і релігійності. Гауді помер в 1926 році, а храм залишився його незавершеним шедевром. Будівництво відновилося в 50-х роках і триває донині. Коли громадський ліфт працює, можна всього за 2 € погуляти храмом. Якщо ви страждаєте від запаморочення, спуск може стати не найкращою ідеєю – униз доведеться йти пішки.

У Барселоні обов’язково потрібно накупити екзотичних подарунків друзям. Найкраще для цього відвідати магазин сувенірів Dom (за адресою Avinyo 7). Принадність шопінгу в Барселоні в тому, що тутешні крамниці розраховані на дуже різний контингент покупців. При цьому, є цілі вулиці і квартали вантажних магазинів, або райони де в основному продається одяг для молоді. Є, звичайно, і вулиці елітних брендів. Значна частина магазинів і бутиків Барселони зосереджена в Новому місті (L’Eixample). Загальний тон – піднесено буржуазний. Відповідно, і ціни тут рідко бувають нижчими за середні. Mіж вулицями Calle del Rosellon і Carrer d’Arado по обидва боки бульвару виблискують вивіски бутиків Chanel, Gucci, Yves Sent Laurent, Hermes, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Louis Vuitton і Valentino. До кінця бульвару магазини класичних будинків моди змінюються більш «народними» марками типу Max Mara, Diesel, Miss Sixty, Zara, Mango і H&M. А біля однойменної бульвару станції метро Passeig de Gràcia – великий мультибрендовий торговий центр Bulevard Rosa.

Бажаєте повечеряти в одному з найстильніших і аристократичних ресторанів в Барселоні, стиль меню якого оформляв усесвітньо відомий художник? Відчути історичну атмосферу місця, де колись обідали каталонські модерністи Сальвадор Далі, Пабло Пікассо і Жоан Міро можна у вишуканому кафе-ресторані Чотири Коти. Це місце, без перебільшень, легендарне. Els Quatre Gats (так звучить назва кафе каталонською) – один з найвідоміших аристократичних та інтелектуальних європейських центрів. Що в ньому особливого? По-перше, ресторану вже більше ста років, і весь цей час він дбайливо зберігає свої найкращі традиції. Кафе заснували в 1896 році офіціант паризького кабаре П’єр Ромю і два іспанських живописці – Рамон Касас і Сантьяго Русіньоль. Розташоване в маленькому затишному провулку готичного кварталу, кафе стало улюбленим місцем іспанської богеми. Геніальний архітектор Гауді, художник Ісідро Нонелл, диригент Льюїс Мільет, піаніст Енріке Гранадос, знаменитий композитор Ісаак Альбеніс – це далеко не повний список знаменитих завсідників Чотирьох Котів. Саме в цьому кафе відбулася перша виставка Пабло Пікассо. Скажу більше – ресторану Чотири Коти було першою роботою молодого Пікассо, за яку йому заплатили. Це меню сьогодні точно таке, яким його оформив знаменитий кубіст. Загалом за сотню років у «чотирьох котах» майже нічого не змінилося. Воно таке саме, яким його бачили каталонці позаминулого століття. Стародавні гравюри, картини і антикварні люстри, як і колись, прикрашають цей заклад. Обов’язково скуштуйте фірмових страв Чотирьох Котів: запеченого з овочами морського окуня або каре ягняти.

Обов’язково потрібно відвідати площу перед церквою Санта-Марія-дел-Пі і побувати на продуктовому ярмарку, що відбувається пешої і третьої неділь місяця. Нагулявши апетит, відвідайте кафе праворуч від церкви – тільки там ви скуштуєте найкращого в місті гарячого шоколаду і найсмачніших тістечок.

Неодмінно пройдіться парком Гуель, насолоджуючись милими пряниковими будиночками. Там же можна помилуватися краєвидом усього міста з величезного балкону, навколо якого тягнеться величезна мозаїчна лава. А вдосталь погулявши парком, обов’язково зазирніть до найінтелігентнішого місця Барселони – клубу Jamboree.

Каталонці – кмітливий народ, що знає все про веселощі. Повсякденне життя для них не нудне, адже вони можуть перетворити рутинні обов’язки в захопливу пригоду. Підтвердженням цьому служить ринок Ла Бокерія. Похід туди за покупками обіцяє багато сюрпризів. Якщо, крім звичайних пам’яток Барселони, ви хочете поглянути на щось нетуристичне, що б насправді відображало суть Іспанії – вам пряма дорога на ринок Ла Бокерія. По-перше, він визнаний одним з найдавніших ринків Європи. Його історія почалася з 1237 року, коли біля кріпосної стіни міста утворився невеликий продуктовий ринок. Природно з плином часу ринок сильно змінився, і зараз він являє собою барвистий лабіринт торгових рядів у центрі Барселони. По-друге, можна сказати, що Ла Бокерія – рай для кулінарів і гурманів. Справа в тому, що він славиться екзотичними продуктами, які багатьом складно дістати на батьківщині. Різні інгредієнти для найвишуканіших страв везуть сюди торговці з багатьох країн світу. Будьте готові до того, що у вас не вийде піти звідси з порожніми руками. Тут ви точно знайдете яскраві стиглі фрукти і овочі з усіх куточків планети, екзотичні спеції, морепродукти і багато-багато іншого! Від неймовірно величезного асортименту паморочиться голова, а аромат манить то до одного лотка, то до іншого. Увесь цей карнавал смаків, фарб і запахів не залишить байдужим жодного туриста. Ось так іспанці зробили зі звичайного походу за продуктами подорож в маленьку країну апетиту – Ла Бокерія.

Відвідайте рибну таверну El Cangrejo Loco. Ресторан відкрився 1992 року спеціально до Олімпійських Ігор, однак, завдяки своєму чудовому місцю розташування і відмінній якості, і донині залишається популярним місцем. Увесь цей час ресторан був вірним своїй меті – забезпечувати найвищу якість страв і вишукане обслуговування. Страви готують із свіжовиловлених морепродуктів і риби. Кліматизований винний льох пропонує більш ніж 500 сортів місцевих і зарубіжних вин, шампанського і кави. Завдяки відмінному розташуванню ресторану ви зможете помилуватися прекрасним краєвидом моря – як із внутрішнього залу, так і з відкритої тераси.

У Барселоні обов’язково навідайтеся до Готичний кварталу, де височіє Кафедеральний Собор. Найпопулярніший район Барселони – це Готичний квартал (Barrio Gotico). Розташований він в самому центрі міста, і давним-давно був римським селищем. Вузькі заплутані вулички, безліч площ, кафе і бари – все це і є готичний квартал. Але головною його пам’яткою, безумовно, є Кафедральний Собор – найбільша готична будівля Іспанії. Життя кипить тут і вдень і вночі, тому завжди можна знайти собі місце до душі.

Обов’язково потрібно відвідати і Співочі фонтани. Співочі фонтани в Барселоні на горі Монтжуїк у високій частині міста невипадково називають чарівними. Одного разу молодому інженеру Карлосу Буігасу спала на думку ідея про диво-фонтани, які будуть підсвічуватися різними кольорами і міняти форми. Він ретельно продумав кожну деталь: розміри басейну, об’єм води, необхідну кількість насосів, довжину трубопроводу і багато іншого. 1929 року Карлос Буігас втілив свою ідею у життя – фонтан був побудований до дня Всесвітньої виставки в Барселоні і називався Магічним фонтаном. А 1992 року він став музичним – з нагоди літньої Олімпіади в Барселоні. Раніше фонтаном керувала людина – вручну встановлювала форму, підсвічування і музику. Тепер фонтан автоматизували. Неповторне видовище викликає захоплення в усіх туристів, які прийшли подивитися на Співочі фонтани. Шоу починається після заходу сонця: темряву поступово наповнюють звуки класичної музики, яка якнайкраще передає чуттєвість і силу танцю води. Кожна «вистава» складається з двох актів по 20 хвилин. Це величезний фонтан, у якому є безліч маленьких. Він як живий танцює під музику, тонко відчуваючи всі переходи мелодій. Змінюючи форми під твори Бетховена, Баха і Чайковського, Співочий фонтан ніколи не повторює свого малюнку. Безумовно, фонтани Монтжуїк варті уваги, і, якщо ви потрапили до Барселони влітку і хочете почати свій романтичний вечір з чогось особливого, то фонтани – це ваш варіант. Їхній танець наповнює атмосферу відчуттям дива.

Марина Шевчук