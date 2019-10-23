Баварська дієта: що треба скуштувати у Мюнхені

Можна їсти для того, щоб жити. Але є й люди, які живуть заради того, щоб їсти. Якщо Ви отримуєте естетичне задоволення від їжі або ж просто бажаєте відчути шлунком культуру серця Баварії, цей матеріал для Вас.

Не з`їсти тарілку борщу, відвідуючи Україну, — гріх. Так само і жоден турист не ладен не спробувати круасан у Франції, бургер в Америці чи суші в Японії. Говорячи про Німеччину, а точніше Баварію, тут є свій список страв, які варто скуштувати кожному гостеві.

Баварські сосиски/ковбаски

Німеччина славиться ароматними, ситними і апетитними ковбасками. І найсмачнішими вважаються саме Weisswurst (білі мюнхенські сосиски). Готують їх найчастіше з телячого фаршу, свинячого сала, лимонної цедри та прянощів. У фарш додається і колений лід, щоб зробити їх більш пишними. Популярний гарнір до ковбасок це безперечно квашена чи тушена капуста.

Аби спробувати найсмачніших ковбасок у Мюнхені, варто завітати до Hofbräuhaus. Тим паче, що місце також славиться і своєю історією.

Реберця та стейк

Ці м’ясні страви не можна назвати виключно баварськими, скоріше традиційно американськими. Проте є тут певні традиції приготування і маринування, що роблять їх досить відмінними. Тому спробувати однозначно варто.

При виборі закладу, можна обрати як заклад з немалою історією, так і більш туристичний ресторан. Так, наприклад, стейкхаус «Rusticana» на Grillparzerstraße готує для гостей м`ясо зі своїм фірмовим соусом із 1970 року. А ось «Hardrock cafe» — ресторан, що є більш туристичним, адже знайти його можна і в інших країнах.

Картопляний салат

Вперше прочитавши в меню «салат із картоплі», можна подумати, що допустили помилку, адже як салат може бути картопляним? Ще й як може. Ця страва — традиційний гарнір, може подаватися теплим і холодним. Іноді до відвареної картоплі додають ще бекон чи цибулю. Проте основна особливість такого салату — це ніжна і водночас пікантна заправка.

Пропонують цю страву здебільшого в ресторанах баварської кухні.

Найсмачніший картопляний салат Ви зможете скуштувати в «Spatenhaus» або в «Augustiner am Dom».

Бріцель

Хоч на вигляд бріцель і може бути схожим на звичний рогалик, проте смак і варіації вживання є неповторними. Він є як найпопулярнішим варіантом закуски під пиво, так і баварським аналогом бутерброду. В першому випадку, він менший за розміром і лише солений, а ось у другому випадку можна зустріти ціле різноманіття смаків. Його можуть просто приготувати з маслом, а можуть й розрізати і додати свіжу шинку, помідор, листя салату або ще якусь смачноту. У такому вигляді він зазвичай слугує швидким і смачним перекусом для жителів Мюнхену.

Спробувати його можна у будь-якій Bäckerei (булошна). Але є одна особлива, це булошна «Rischart», яка була відкрита ще в 1883 році. Сьогодні — це ціла мережа, якою керують Рішари вже в п’ятому поколінні.

І не забудьте, що всі ці унікальні страви баварської кухні ні в якому разі не можна запивати лимонадом або соком. Лише пиво, як це і роблять справжні жителі Мюнхену. Щоб випити смачного і неповторного пива, зверніть на баварські пивоварні Augustiner-Bräu, Hacker Pschorr Bräu, Spaten-Franziskaner-Bräu.

Апетитної подорожі!

Кароліна Карнаух