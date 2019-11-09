Безгромадянство на муралі

На столичному Подолі з’явився новий мурал. Він присвячений глобальній кампанії #IBELONG від Агентства ООН у справах біженців. Вона має на меті подолати проблему безгромадянства у світі до 2024 року.

Проблема розкрита через призму долі хлопчика на стінописі. Він тримає в руках український паспорт, а позаду нього видніється Ластівчине гніздо, що розташоване в незаконно окупованому Росією Криму. Таким чином ця дитина демонструє своє бажання мати національність. Цим автори хотіли привернути увагу влади та суспільства до проблем безгромадянства. Адже фактично такі люди не мають національності.

У світі понад 10 мільйонів людей не мають громадянства. Україна ж за кількістю таких мешканців лідирує в Європі. У нашій країні проживають близько 35 тисяч осіб без громадянства. Про це під час відкриття муралу повідомив Пабло Матеу, представник управління головного комісара ООН у справах біженців в Україні. “Цю проблему можна подолати. Цьогоріч Киргизька республіка стала першою країною у світі, яка повністю ліквідувала безгромадянство. Вони зробили це спільними зусиллями уряду, громадянського суспільства та за підтримки міжнародної спільноти”, – розповідає Пабло Матеу.

Таким чином до 5-ої річниці заснування кампанії #IBELONG в Україні провели конкурс серед художників на створення цього муралу. Виграла тендер Катерина Рудакова. Саме її ескіз найбільше вразив членів жюрі. По 8 годин упродовж 6 днів вона акриловими фарбами малювала мурал. “Два роки тому я побачила в соціальній мережі публікацію, що маленька дитина, хлопчик із Криму, намалював собі український паспорт. Тобто дитина пробує себе ідентифікувати якось. Я вирішила не робити якихось сумних, заплаканих дитячих очей. Хотілося чогось більш оптимістичного. Вікно й вітер, що розвіює штори – це символ надії, що щось таки зміниться”, – пояснює художниця.

Загалом це вже 8-ий стінопис на Подолі. І менеджери з туризму зізнаються, що вже включили його до маршруту київськими муралами. Адже серед іноземців, що відвідують столицю, вони користуються неабияким попитом.

Інна Лебеденко