Безкінечність — не межа

Людині властиво завжди бажати більшого. Хіба не це бажання спонукає нас рухатися вперед, досягати грандіозних мрій і планів? Ми навчились трансплантувати органи, змінювати стать, спілкуватися один з одним на відстані, робити знімки з космосу, і навіть організовувати туди туристичні подорожі! Здається, що для людини немає нічого неможливого. Окрім одного — жити вічно. Та чи так це насправді?

Безсмертя цікавило людей, відколи вони вперше зіткнулися зі смертю й усвідомили скінченність свого буття. Згадки про прагнення до вічного життя були і в шумерському «Епосі про Гільгамеша», і в книгах китайських алхіміків, де йдеться про намагання створити животворний еліксир з «надприродного гриба» лінчжі, і у філософсько-літературних текстах давніх культур світу: посилання до амброзії, амріти, соми (їжі богів, яка робить їх безсмертними). Слово «нектар» складається з двох частин: «нек», що значить смерть, і «тар» — подолання. Незважаючи на те, що експерименти алхіміків не мали успіху, інтерес до безсмертя не зник. Ні в літературі (варто лише згадати «Дракулу» Брема Стокера чи «Франкенштейна» Мері Шеллі, яких надихнула теорія гальванізму), ні в науці.

Хоча сьогодні й може здатися, нібито пошуки безсмертя — особливо безсмертя тілесного — ідея безглузда, проте наразі вона як ніколи близька до втілення.

Холодне серце

Кріоніка або кріоконсервація — це метод заморожування тіла чи окремих його частин (голови чи мозку) з метою відновити життєздатність організму, іншими словами — оживити його. Уперше така процедура відбулася в 1967 році, коли на «збереження» поклали тіло психолога Джеймса Бедфорда. Сьогодні це може зробити кожний, хто має від 80 до 200 тисяч доларів чи страхування життя, уклавши договір із компанією Alcor. Фундація Подовження Життя Alcor — некомерційна організація в Скоттсдейлі (Аризона) — за словами виконавчого директора Макса Мора, пропонує спасіння всім, хто мріє побачити далеке майбутнє.

Кріоконсервація може бути застосована щодо людини, яка фактично і юридично є померлою. Найважливіше заморозити тіло якнайшвидше після фізичної смерті (зареєстрованої юридично — інакше це вважатимуть убивством), щоб зберегти довгострокову пам’ять мозку, що, на думку кріоністів, забезпечує можливість «воскресіння». На сьогодні компанія Alcor уже виконує передбачені договором умови перед 150 людьми, ще 1 100 місць «заброньовано». Макс Мор запевняє, що попит на кріоніку настільки зріс, що фундація змушена збільшити «відсік зберігання» вдвічі.

Хоча немає жодних гарантій в майбутньому, а в сьогоденні є лише велика хвиля скептицизму, проте для багатьох учених-футурологів кріоніка — світло в кінці тунелю. «Це не так неймовірно чи дивно з філософської точки зору, як може здаватися на перший погляд. Це просто інша форма медицини, що допомагає важко хворим людям. Прийнявши цю точку зору, ви перестанете боятися кріоніки», — переконує британський геронтолог Обрі ді Грей в інтерв’ю для BBC Future.

Кіборг-нація

Тоді як кріоністи сподіваються на технології майбутнього, прихильники всього, що об’єднується під словом digital, створюють ці технології вже сьогодні. І, звичайно, вірять, що в майбутньому довголіття людству забезпечить симбіоз із машиною. Серед прихильників кіборгізації людей — відомий американський винахідник Реймонд (Рей) Курцвейл. Він зарезервував місце в Alcor і переконаний, що в майбутньому (не такому вже й далекому, приблизно в середині століття) люди зможуть переносити свою свідомість на електронні носії, що надасть можливість побороти смерть у найважливішому — інтелектуальному сенсі. Американський футуролог і технічний директор Google в царині обробки природної мови свого часу передрікав появу штучного інтелекту ще в 90-х, а сьогодні вже працює над його вдосконаленням. Бути людиною-роботом — хіба не краще, ніж узагалі не бути?

Схоже питання хвилює представників біохакінгу (рух, направлений на покращення біологічних об’єктів за допомогою високих технологій і молекулярної біології). На сьогодні найбільше досягнення біохакінгу належить професору Університету Редінга Кевіну Ворику. У 1998 році він імплантував собі в руку чип, за допомогою якого може передавати сигнали мозку в аналогічну кіборг-руку в його лабораторії.

Кевін Ворик також експериментує із впровадженням органічних речовин у машини. Він вживлює нейрони пацюків у механізми, створюючи таким чином біологічний мозок робота. З огляду на досягнення Ворика, кіборгізація людини вже не здається такою неможливою.

Успішна розробка екзоскелету — ще один факт на користь кіборг-майбутнього. Проект MindWalker у 2013-му створив перший у світі механічний скелет, який контролює людський мозок.

На клітинному рівні

2009 рік був особливо вдалим для медиків: Елізабет Блекберн, Керол Грейдер та Джек Шостак отримали Нобелівську премію за відкриття ферменту теломерази.

Кожна ДНК має кінцеві ділянками — «хвостики», що названо теломерами. Вони захищають хромосоми від з’єднання, що позитивно впливає на тривалість життєздатності організму. Теломери мають тенденцію до постійного скорочення, але вони виділяють особливий фермент теломеразу, що допомагає відновити первинну довжину й попередити втрату генетичної інформації. Теломераза також сприяє переродженню старих теломерів. Неочікуваний механізм регенерації в людському тілі вже охрестили «джерелом юності». Чи є використання теломерази ключем до безсмертя, наразі невідомо.

Олександр Коляда, популяризатор науки, генетик, науковий співробітник Інституту геронтології та засновник генетичної лабораторії DIAGEN:

«Є некардинальні та кардинальні способи продовження життя. До некардинальних відносяться: ЗСЖ (здоровий спосіб життя) і фармакологічні методи. Якщо порівнювати людину, що дотримується ЗСЖ і людину, яка палить і вживає алкоголь, то різниця тривалості життя складе 20 років. На більше розраховувати не доведеться.

Фармакологічне продовження життя — коли випив пігулку, й вона подіє на молекулярні першопричини старіння. Такі речовини називають геропротекторами (це, наприклад, куркумін, ресвератрол тощо). Механізм їхньої дії полягає в тому, що вони впливають на ті білки, які є лічильниками поділу клітин, та імітують нашим клітинам стан калорійного обмеження, підштовхуючи нас до молодості. За допомогою геропротекторів можна продовжити життя на 25 %, за умови, що людина буде постійно їх вживати, проходити різноманітні обстеження. Це дозволить продовжити життя до 90 років.

А є кардинальні способи продовження життя. Більшість із них — суто футуристичні, як кріоніка, робототехніка, нанотехнології та інші суміжні підходи. Вони не працюють зараз і не запрацюють в найближчі 20 років. Люди сьогодні погоджуються на замороження, та технологію розмороження ще не винайдено, й вона викликає великі сумніви, що зможе спрацювати стосовно складних організмів. Робототехніка здається перспективною, та насправді вона поки не була застосована. Єдиний кардинальний спосіб продовження життя, який, на мій погляд, і справді вже на підході — це все, що пов’язано з генною інженерією. Ви, певно, знаєте, що в природі є види з незначним старінням. Їх близько 20: голий землекоп, деякі кажани, синій кит, алеутський окунь. Вони розмножуються до останнього дня, й у них не з’являються ознаки старіння, проте помирають від холоду, інфекцій, паразитів чи хижаків. Секрет їхнього довголіття не в здоровому способі життя, а в мутаціях, що з ними сталися й виключили програму старіння. Учені вирахували цей геном і під час експериментів змогли продовжити життя мишам, мухам й черв’якам удесятеро. Тобто якщо в природі можливо зробити так, щоб тварини не старіли, то чому б не зробити це з людьми? Отже, ми на порозі нового відкриття».

Еліксир нової епохи

Можливо, алхіміки Середньовіччя й помилялися стосовно існування філософського каменя, проте щодо еліксиру життя вони точно мали рацію — просто шукали не в тому місці та не в той час. Винаходи сьогодення на кшталт 3D-принтера й нанотехнології дають другий шанс тяжкохворим і, можливо, цілому майбутньому поколінню.

3D-принтер — справжнє диво медицини. Спочатку прибор експлуатували на предмет репродукування необхідних біологічних тканин: принтер копіював шари гелю та клітин, викладаючи чорнила в необхідному порядку, за певний час вони почали зростатися, утворюючи тканину. Подібні досягнення наштовхнули дослідників на думку про друк 3D-органів, і якою б неймовірною вона не здавалася, згодом також була втілена в реальність.

В 2016 році журнал Nature Technology надрукував результати досліджень, у яких було описано справді грандіозне відкриття: роздруковані на 3D-принтері кісткові, м’язові та хрящові тканини, імплантовані в тіла тварин, успішно прижилися й функціонували. Це означає, що в майбутньому, маючи зразок стовбурових клітин пацієнта, лікарі зможуть замінити вражений м’яз серця або іншого життєво важливого органа, що гарантовано збільшить середній вік людини й стане ще однією сходинкою до набуття людством безсмертя.

Наножиття

Шанси безсмертного існування також збільшилися зі створенням нанотехнологій. Ці «генетично модифіковані бактерії» задумані як те, що змусить регенерувати клітини, які відмирають. Таким чином було розширено можливості хірургії — тепер і лікарі, і пацієнти зможуть спокійніше ставитися до мікрооперацій, які в принципі стали можливими. Наномедицина входить до п’ятірки пріоритетних галузей Американського Національного інституту здоров’я. Вона обіцяє в майбутньому лікувати рак і діабет методом реконструювання ДНК. Багато футурологів і вчених роблять ставки, що вже до 2040-го секрет безсмертя розкриють нанороботи — плавно рухаючись всередині нашого тіла.

Безсмертя — це одвічне прагнення багатьох людей. Та на шляху до цього фіцджеральдівського «зеленого вогника» стоїть багато фундаментальних етичних та гуманітарних питань. Не є останнім для більшої частини людства релігійний аспект. І як ніколи гостро постала проблема самоідентифікації людини у Всесвіті. Хто ми — створіння чи творці, люди чи боги? Відповідь за майбутнім.

Анна Кудрявцева