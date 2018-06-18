Благодійна Україна

Куди можна звернутися, якщо хочеш комусь допомогти? Явно не до жіночок із табличками в метро. Існують програми та організації, які дійсно допомагають робити добро. Вони згуртовують людей і вміють використовувати кошти та інші засоби там, де вони справді потрібні.

Українська біржа благодійності

Це сервіс і для благодійників, і для тих, хто потребує допомоги. Сайт біржі дуже простий та зручний у користуванні. Потрібно лише клікнути мишкою на розділ «Проекти» і вибрати, кому Ви хочете допомогти. Можна підтримати конкретну людину або одразу надсилати гроші глобальним проектам, наприклад, «Медикаменти для дітей-інвалідів», який збирає гроші для дітей-інвалідів, шо переселилися зі сходу України. А ось проект «Повернемо дітям дитинство» збирає кошти для дитсадка «Берізка», що на Луганщині. Через збільшення кількості діток, у закладі не вистачає ліжок, столів та стільців. Цікава особливість порталу «Українська біржа благодійності» те, що тут розміщуються проекти інших організацій, які займаються допомогою безкорисливо. Наприклад, Всеукраїнський Фонд «Соціального партнерства» та «Київ-Карітасу» неодноразово співпрацювали з порталом біржі благодійності. Взагалі, у розділі «Оператори допомоги» можна знайти партнерів, які регулярно допомагають тим, хто цього потребує. Тут можна одразу зайти на сайти благодійних організацій за певним напрямком роботи. Більше того, «Українська біржа благодійності» допомагає не лише людям, але й навколишньому середовищу та тваринам.

«Вір в Україну — Believe in Ukraine»

Це всеукраїнський інтеграційний рух, який функціонує на громадських засадах. Свою місію рух описує так: «Інтегрувати інтелектуальні осередки всіх регіонів України в єдину потужну команду з метою впровадження реальних суспільно корисних позитивних змін у державі».

Загалом ця громадська організація займається не лише благодійністю, але й провадженням просвітницької діяльності серед молоді, створення діалогу між органами державної влади та місцевого самоврядування та громадськістю, популяризують високі моральні цінності серед населення.

Сьогодні інтеграційний рух «Вір в Україну» займається озвученням книг шкільної програми для дітей з вадами зору. Це роблять для того, щоб дітки могли слухати твори світової та української класики своєю рідною мовою. Проект волонтерський. Для участі в проекті потрібно було вміти гарно начитувати книги, монтувати або допомагати студіями звукозапису. За словами організаторки Олени Олійник відгукнулося багато людей: «Коли я розмістила запис у мережі Facebook, його почали активно постити. Спершу думали набрати хоча б 30 волонтерів, які б погодилися озвучувати книги. Буквально за тиждень більше 3500 тисячі людей виявило бажання взяти участь у проекті». Уже записано перші книги, які одразу ж розмістили в загальний доступ на каналі YouTube. Крім того, ця громадська організація організовує ярмарки вакансій для людей з інвалідністю. На ці ярмарки запрошують людей з особливими потребами та роботодавців, які готові взяти їх до себе на роботу.

Такі акції проводять для того, щоб люди з інвалідністю могли відчувати себе повноцінними членами суспільства, самостійно себе забезпечувати та різнобічно розвиватися.

Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця».

Фонд зосереджує увагу на придбанні та передачі обладнання та інструментів медичним закладам. Він встановлює та підтримує зв’язки з подібними благодійними та громадськими організаціями, у тому числі, з іноземними. На сайті є розділ «Акції». Тут можна знайти інформацію про те, якими проектами займається фонд. Більше того, до кожної акції можна знайти покрокові інструкції, що за чим та як потрібно виконувати. А вже реалізовані проекти можна переглянути в рубриці «Звіти» можна подивитися. Ця інформація підкріплена фотозвітами, на яких видно, куди пішли отримані від людей кошти.

Станом на 2014 рік, за версією «Зеленої книги» (аналітичний збірник, у якому вміщено дослідження сфери благодійності в Україні) Восьма Всеукраїнська акція «Серце до серця» була визнана одним з найцікавіших та найкорисніших благодійних проектів для українського суспільства.

Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» та фонд «Таблеточки»

«Карітас України» працює на християнських засадах і цінностях. Особливість фонду у тому, що він має багато різносторонніх проектів. Це для того, щоб допомогти якнайбільшій кількості людей. Також цей фонд допомагає літнім людям, які через ті чи інші причини залишилися без опіки рідних. «Карітас» має близько 20 регіональних організацій у восьми областях України. Варто зазначити, що 94-97% бюджету фонду складають закордонні надходження. Працівники «Карітас України» допомагають більше ніж 25млн людей щороку.

Благодійний фонд «Таблеточки» підтримує онкохворих дітей. На своєму сайті фонд звітує про те, що за чотири роки вони відправили 17 дітей на лікування закордон, забезпечили ліками 1350 маленьких пацієнтів, а також досягли безпечного переливання крові в «Охматдиті». Фонд також забезпечує діток паліативною допомогою та психологічною реабілітацією. «Таблеточки» займаються активною пропагандою волонтерського та донорського рухів в Україні. Цей фонд підтримало багато українців під час всесвітнього флешмобу Ice Bucket Challenge. У світі метою такої акції було отримати кошти для фонду з вивчення аміотрофічного бічного склерозу. В Україні ця акція набула дещо іншого характеру. У нас це був збір коштів на лікування онкохворих та на допомогу українській армії. Кожен сам вирішував, кого рятувати.

Україна готова допомагати тим, хто цього потребує. З розвитком інтернету це стало ще простіше. Благодійні проекти можуть врятувати не одне життя, а також допомогти людям із особливими потребами.

Івасюк Христина