Бокс: Паркер переміг Ф’юрі

Новозеландець Джозеф Паркер переміг за очками британця Хьюї Ф’юрі і захистив свій титул WBO в суперважкій вазі. Про це повідомляє Укрінформ.
Поєдинок між володарем титулу WBO в суперважкій вазі Джозефом Паркером і обов’язковим претендентом на його пояс Хьюї Ф’юрі (двоюрідний брат Тайсона Ф’юрі) проходив на території претендента – в Манчестері, але домашні стіни йому не допомогли.
Паркер діяв першим номером і переміг у невидовищному стилі. Протягом усього поєдинку він йшов вперед і намагався робити хоча б якісь атакуючі дії, в той час як Х’юї Ф’юрі тільки бігав від нього по рингу, час від часу працюючи джебом. Але Паркер не зміг наздогнати противника і нанести йому хоч трохи значних втрат і не допрацьовував в атаці. Бій пройшов з великою кількістю клінчів, метушні і обопільних порушень правил.
У поєдинку було багато рівних раундів, що призвело до роздільного рішення. Судді віддали перевагу чемпіону. Один нарахував нічию 114-114, а двоє інших зафіксували 118-110 на користь новозеландця.
Для 25-річного Паркера ця перемога стала другим захистом титулу, який він завоював в кінці минулого року в поєдинку з мексиканцем Енді Руїсом. А от для Ф’юрі це перша поразка в кар’єрі.
Нагадаємо, що до кінця року відбудуться ще два чемпіонські бої в суперважкій вазі. 28 жовтня в Кардіффі британець Ентоні Джошуа відстоюватиме титул IBF проти болгарина Кубрата Пулєва, а 4 листопада чемпіон WBC Деонтей Уайлдер зі США битиметься з кубинцем Луїсом Ортісом.
Автор: Марина Білоножка