Бокс: Паркер переміг Ф’юрі

Новозеландець Джозеф Паркер переміг за очками британця Хьюї Ф’юрі і захистив свій титул WBO в суперважкій вазі. Про це повідомляє Укрінформ.

Поєдинок між володарем титулу WBO в суперважкій вазі Джозефом Паркером і обов’язковим претендентом на його пояс Хьюї Ф’юрі (двоюрідний брат Тайсона Ф’юрі) проходив на території претендента – в Манчестері, але домашні стіни йому не допомогли.

Паркер діяв першим номером і переміг у невидовищному стилі. Протягом усього поєдинку він йшов вперед і намагався робити хоча б якісь атакуючі дії, в той час як Х’юї Ф’юрі тільки бігав від нього по рингу, час від часу працюючи джебом. Але Паркер не зміг наздогнати противника і нанести йому хоч трохи значних втрат і не допрацьовував в атаці. Бій пройшов з великою кількістю клінчів, метушні і обопільних порушень правил.