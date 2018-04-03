Бородавки та родимки: Чи є спосіб здолати шкірну напасть?

Іноді родимки можуть не тільки псувати наш зовнішній вигляд, але й завдавати дискомфорт. Що вже говорити про бородавки! Якого ще лиха можна чекати від цих цяток та як з ними боротися?

«Треба взяти кота й незадовго до півночі піти з ним на кладовище до свіжої могили, де поховано когось лихого; а рівно опівночі туди з’явиться чорт чи, може, й кілька чортів, але ти їх не побачиш, а тільки почуєш щось наче вітер чи якусь їхню балачку; і коли вони потягнуть того лиходія з собою, ти кидаєш за ними свого кота й кажеш: «Мрець за чортом, кіт за мерцем, бородавка за котом – і я вас знати не знаю!» Будь-яку бородавку так зведеш», − таким замовлянням славнозвісний літературний герой Гек радив своєму приятелю виводити бородавки у «Пригодах Тома Соєра». Подібним чином із шкірними неприємностями справді управлялися у США у 19 столітті.

Вітчизняні старовинні засоби боротьби із бородавками та небажаними родимками також були досить екстравагантними. У народному травнику радять взяти невелику картоплину, розрізати її навпіл, одну половину викинути (марновірні відуни стверджують, що її слід викидати через голову від себе), а іншою половиною натерти всі бородавки (різною стороною) і цю частину картоплини одразу ж закопати в землю в сухому місці, щоб вона там висохла, а не почала проростати. Через кілька днів, коли картоплина висохне, бородавки щезнуть. Слов’янські відуни, відьмаки та мольфари також не гидувалися замовляннями та дружбою з нечистю, і все заради того, аби позбутися небажаних утворень на шкірі. Наприклад, після прочитання «Недільної молитви» промовляли закляття:

Бородавки, зійдіть!

Йдіть на хвенські гори,

На сухе дерево,

По мохам,

По болотах,

Від всякої болі,

Від всякого суму,

Від злих людей,

Від злих слів,

Від задуму,

Від людини лихої!

(При примовлянні бородавку хрестять «четверговим» пасхальним яйцем).

Люди сивої минувшини не могли відати того, що родимка може свідчити про рак шкіри, одначе все ж таки прагнули їх позбутися складними і моторошними засобами. Невже вони керувалися лише міркуваннями естетики та зручності? Ми того не знаємо.

Але ми знаємо напевно, що разом із настанням літа посилюється сонячне випромінювання, що може вплинути на здоров’я шкіри, викликати злоякісні та доброякісні новоутворення, пухлини. У цьому випадку бородавки та родимки першими реагують на негативні зміни в організмі.

Бородавки – вірусне захворювання шкіри. Частіше на них страждають діти і молодь. Аби не захворіти, уникайте безпосередніх контактів із хворими на бородавки та чужих предметів домашнього вжитку. Захворюванню сприяють дрібні травми шкіри, пітливість. Цьому важко повірити, однак бородавки можуть з’явитися після сильних психічних потрясінь. Недарма ж деякі лікарі лікують бородавки навіюванням.

Загалом, бородавки вважають доброякісною пухлиною, але під дією вірусу шкіра може також трансформуватися у злоякісну пухлину. Аби запобігти цьому, слід чітко знати основні симптоми, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

1. Ви відчуваєте свербіж в області бородавки;

2. Вона виділяє якусь речовину;

3. Бородавка знаходиться на такому місці, що Ви постійно її зачіпаєте.

У такому випадку слід звернутися до лікаря: косметолога, дерматолога або онколога. Якщо бородавка занепокоїть вашого лікаря, її видалять. Але відомі випадки, коли ці утворення видаляють в домашніх умовах, за допомогою звичайного спиртового розчину чистотілу, який можна придбати навіть в електричці.

Не плутайте бородавки з родимками

Різниця невелика, але принципова: бородавки мають коріння, а родимки ні. Перші ростуть – інші ні. Бородавки іноді (можливо, від зміни дієти) зникають самі собою, родимки ж ніколи. Бородавок з часом може стати більше за кількістю, а родимок ніколи.

Головне, що необхідно пам’ятати стосовно родимок: стосунки із сонцем у них складаються непросто. Засмага – це, звичайно, добре і красиво, однак перебування на сонці вимагає обережності. Навіть юним і здоровим людям рекомендують ніжитися на сонці не більше двох годин, із використанням крему для засмаги. Рудим людям, альбіносам та тим, у кого на тілі надто велика кількість цих чорних цяток, радять взагалі відмовитися від сонячних ванн.

Насправді ж, у медицині не існує такого поняття, як «родимка». Ми називаємо «родимкою» невуси, кондиломи, папіломи та інші радості життя. Більшість з них не становлять небезпеки для людини, хіба що її не влаштовує місце розташування родимки або вона псує зовнішню красу. Та є серед родимок і ті, що ладні перетворитися на злоякісні чи доброякісні пухлини. Це – меланоми.

Крім ультрафіолетового випромінювання, на негативну зміну родимок впливають суто механічні фактори. Йдеться про родимки, що знаходяться під пахвами або в інших місцях, де вони дотикаються до лямок білизни. Відбувається тертя, а це постійно роздряпує родимку і сприяє стимуляції клітин, підвищує вірогідність утворення у злоякісну пухлину. При цьому, ми не відкидаємо спадкову до цього схильність.

Що ще може нашкодити нашій шкірі, а отже і нам?

Дієтичне харчування, креми, засмага. На перший погляд, ці речі сприяють естетиці, та коли вони починають діяти на пігментацію, справа набирає тривожного характеру − клітини перероджуються в пухлину. Ви скажете, що небезпечні місця можна затулити рушником чи заліпити пластиром? Марні старання. Ультрафіолетове випромінювання – найбільш потужний провокатор появи меланоми. Отримання сонячного опіку в цьому випадку – моторошна бомба уповільненої дії.

Тож, перед поїздкою до моря тіло потрібно продемонструвати лікарю онкологу-дерматологу. Ваші дії не будуть виглядати параноїдальними, адже сонячна активність останнім часом посилилась. Та навіть із дозволу лікаря на «сонячний відпочинок» слід дотримуватися усіх пересторог і після відпочинку відвідати того ж лікаря.

Що ж має викликати у вас занепокоєння та примусити піти до лікаря? Покладайтеся на об’єктивні та суб’єктивні відчуття. Занотуйте або запам’ятайте їх:

Суб’єктивні критерії

1. Родимка починає рости або свербіти

Про свербіж нам розкаже більше лікар-косметолог Ольга Лукіна:

«Причинами того, що родимка свербить, можуть бути два моменти. Перший і безпечний – свербіж родимки викликає тісний контакт з одягом, особливо в області торкання комірців, ланцюжків, ременів. Друга причина – свербіж сигналізує про те, що в родимці відбувається активний розподіл клітин і виникає ризик трансформації її у злоякісне утворення. Як правило, паралельно спостерігається зростання родимки».

2. Ці відчуття виникають під час одягання або після купання (тобто, при розчухуванні), у жінок – під час перед менструального синдрому.

Об’єктивні критерії (сигналізують про термінову необхідність відвідати лікаря)

1. Збільшення родимки в об’ємі, тобто, родимка вища від рівня шкіри;

2. Зміна контурів родимки: були чіткими, а тепер «розповзлися»;

3. Зміна в кольорі. Мається на увазі як інтенсифікація кольору, так і його послаблення. Слід зауважити таке: побіління родимки свідчить про так звану безпігментну меланому. А людина радіє собі, що все зникло: немає родимки – немає проблеми. А це, виявляється, дуже поганий сигнал. Тривогу має викликати також почервоніння – поява запального почервоніння навколо родимки, плямки, лущення.

Кожен із цих симптомів є приводом до відвідин лікаря! Дехто поспішає до лікаря із пухлиною в останній стадії, коли відбувається нагноєння, або ж вдається до самолікування.

Про цей аспект люб’язно погодилася розповісти лікар-косметолог Ольга Лукіна:

«Не можна самостійно видаляти родимку, припікати всілякими способами, травмувати її, роздряпували. Також заборонено терти активно грубою мочалкою, скрабами великі і виступаючі родимки».

У випадку, якщо родимка схильна до переродження, її мають обов’язково видалити та ретельно дослідити (вивчити кількість пігменту, стан, в якому знаходяться клітини, рівень дисплазії клітини). Якщо ж утворення ще не стало злоякісним, то все завершиться простим видаленням. Якщо ж дослідження виявило захворювання з певним ступенем злоякісності, то призначають відповідне лікування.

Візит до онколога багатьох жахає, він в принципі не може бути приємним, та трансформація родимки в меланому – досить рідкісне захворювання, тому консультуватися потрібно. І лікарям, і пацієнтам вже давно слід спокійно ставитися до тривожних шкірних виявів. То ж, якщо вас непокоїть родимка, поспішайте до дерматолога чи онколога, адже відвідування їх ще не означає негативний діагноз.

Потенційно небезпечні родимки перевіряються з періодичністю раз на півроку, але якщо лікар вважатиме за потрібне, то і частіше.

Марина Шапка