Британське ноу-хау у сфері здорового харчування

Британці винайшли свій рецепт здорового, дешевого, а головне – якісного харчування.

Мережа супермаркетів “Aldi”, широко знана у Великій Британії, повідомила про випуск нового бренду їжу на кшталт ісландського “Slim Free”. Головною відмінністю британського прототипу є доступніша ціна та менша кількість калорій. Їх аналог, як повідомляє мережа “Aldi”, коштує втричі менше за ісландський прототип.

Нові заморожені страви вже можна знайти на поличках супермаркетів у будь-якому куточку Великої Британії. Вони містять у собі поживні речовини, овочі, які не шкодять фігурі, але насичують вас необхідними мінералами та вітамінами. Джулі Ешфілд, головний менеджер мережі супермаркетів “Aldi”, так відгукнулася на запуск нового продукту: “Наші “Slim Free” страви чудово підійдуть тим, хто надає перевагу здоровому харчуванню і не хоче заощаджувати на якості їжі чи її смаку”.

Автор: Анастасія Токар