Бути стильною легко: як підібрати базовий гардероб?

Напевно, кожна дівчина час від часу стикається із всім відомою проблемою, коли нічого надіти. І не важливо, що шафа майже ломиться від купи суконь, кофтинок та інших речей. Хоча це питання зовсім не нове, воно все ще залишається актуальним для більшості жінок. То що ж робити?

Стилісти одностайно стверджують, що проблема не в кількості та вартості речей, а в їхній якості та взаємодії одна з одною. Для того, аби не витрачати кожного дня по декілька годин на підбір одягу, достатньо мати правильно сформований базовий гардероб. Він може складатися з невеликої кількості речей, але вони мають поєднуватися між собою просто ідеально. Тому пропонуємо вам набір обов’язкових речей, які є основою будь-якого вбрання.

Маленька чорна сукня

Ви точно чули багато разів про цей геніальний жіночий «винахід». Якщо ж ви досі не придбали цю річ, радимо зробити це найближчим часом, і не шкодуйте грошей. Така сукня стане вашою рятівницею, адже вона підійде майже для будь-якого вечірнього заходу, вам залишиться тільки підібрати правильні аксесуари. Тепер, коли ваш коханий вирішить зробити вам сюрприз та неочікувано запросити до ресторану, або ж подруга раптом покличе на світський раут, вам не доведеться перебирати всю шафу.

Чорні брюки

Другими в списку стоять чорні брюки, які мають бути не дуже широкі, але водночас і не дуже вузькі. Зауважимо, що їх варто підбирати відповідно до вашої фігури. Штани повинні закривати каблук і візуально подовжувати ваші ніжки – це їхнє основне завдання. В таких брюках ви зможете піти куди завгодно, додавши до них відповідну до нагоди верхню частину ансамблю. Щодо взуття, сюди пасуватиме будь-яка пара, окрім кросівок та уггів.

Біла сорочка

Білосніжна блузка або сорочка – ще одна річ, яка обов’язково має бути у вашому гардеробі. А краще в декількох екземплярах. Зрозуміло, вони мають бути різного крою і стилю. Таку сорочку можна одягти і на ділову зустріч з брюками, і на прогулянку з подругами, і просто в магазин.

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець – елегантна та ефектна деталь базового гардероба. Вона підкреслює силует та водночас візуально витягує його. Вона буде добре виглядати з блузками, джемперами або светрами. Її знов-таки можна одягти як на вечірку, так і в офіс.

Джинси

Куди ж без них? Денім вже достатньо довго не втрачає своєї актуальності, тому, обравши правильні джинси, ви точно будете виглядати модно та сучасно. Радимо мати декілька пар. Перші – темно-сині, без вишивки, страз, дірок та вибілених плям, які будуть поєднуватися з усім та підходити для будь-якої події. Другі ж – більш світлого кольору, можуть бути з декоративними елементами, для вечірок та походів у кафе.

Туфлі-човники

Це така ж класика, як і маленька чорна сукня. Найкраще підібрати туфлі чорного кольору, тоді вони точно будуть на всі випадки життя. Каблук має бути заввишки 5-8 см. Головне – це відсутність у них гострих носів, страз і дешевої фурнітури.

Футболки

Футболки або водолазки чорного, сірого та білого кольорів без зайвих нашивок, паєток та стразів. Такі футболки підійдуть під джинси, спідницю, брюки, які ми згадували раніше. Компонувати образ можна залежно від кольору футболки, а доповнити його та зробити більш цільним допоможуть аксесуари на шию та браслети.

Сумка

Іноді так важко втриматися від покупки чергової сумочки. Здається, що сумок багато не буває. Відкриємо секрет: вам буде достатньо двох-трьох у своїх колекції, якщо ви правильно їх підберете. Отже, обов’язковим для модниці є клатч з матової шкіри на тонкому довгому ремені. А також велика шкіряна сумка (так, та сама, про яку ходять легенди) з якісною фурнітурою. Ще можна придбати сумку середнього розміру на кожен день.

Аксесуари

Варто пам’ятати, що успішність жіночого образу залежить не стільки від одягу, скільки від аксесуарів. Вони допоможуть вам прикрасити будь-який комплект. Проте у всьому потрібна міра, тому, щоб не переборщити, користуйтеся однією-двома прикрасами за раз.

Також пропонуємо послухати відомого експерта з моди та стилю Данила Грачова: «В гардеробі повинні бути красиві, правильні, жіночні речі. Беріть за основу класику – це завжди вам допоможе. Ви можете доповнювати свій гардероб якимись ультрамодними речами кожен сезон. Я вважаю, що мода – це всього лише речі. Я зараз про загальнодоступний фешн, який можна знайти в магазинах. Тому збирати, брати кредити, позичати у друзів, «продавати нирку» заради речей – це нерозумно. Витрати на одяг повинні регулюватися вашим розумінням «я можу це собі дозволити». Речі повинні приносити задоволення, тому страждання і позбавлення себе важливих речей у житті тут ні до чого. Звичайно, історія а-ля Керрі Бредшоу, мовляв, ви купили собі туфлі, а потім весь місяць їздили на метро і їли локшину швидкого приготування, надає кокетства, але це може бути разова ініціатива, а не норма життя.

Пам’ятайте, що ваш образ залежить не тільки від одягу. Також важливі поведінка, манікюр, зачіска, макіяж і навіть мова. Зверніть увагу на те, як ви одягаєтесь, розмовляєте, їсте. Сексуальність – у закритості, скромності, в розумі, в словах тощо. Мода на оголеність вже пройшла. Моє тверде модне переконання, що головне – не ціна речі, а наявність гарного смаку!»

Аліна Яловенко