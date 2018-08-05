Чарівність країни Дракона

Третя за площею країна світу відрізняється різноманітністю ландшафтів: від родючих низин на сході до нагір’їв Тибету на заході й до Гімалаїв на південному заході. На сході Китаю переважають високогір’я і степи, які переходять на північному заході й на півночі в пустелі. В глибині країни розташовані тропічні ліси, що на височинах переходять в бамбукові, а на узбережжі – в мангрові. Природа Китаю надзвичайно різноманітна і славиться на весь світ своїми неймовірними краєвидами.



Гірська країна

Дві треті території Китаю покриті горами. Це означає, що площа орних земель обмежена.

Гірські ланцюги розділяються на три категорії.

Перша категорія – це гірські хребти, які розташовані із заходу на схід. Їх теж можна розділити на три групи: крайню північну, яка складається з гірських масивів Таншань та Іншань; середню, представлену горами Куньлунь та Циньлін; південну – гірський хребет Наньлін.

Друга категорія – гірські ланцюги, які височіють з північно-східного аж до південно-західного регіону, також розділені на три групи: західна частина вмістила в собі масиви Великий Хінган, Тайханшань, Ушань та Сьюефеншань; середня – складається з масивів Чанбай та Уішань; східна група – це Тайванські гори.

Третя категорія - це гірські хребти, які тягнуться з північно-східного регіону: Алтай та Циляншань.

Крім цього в Китаї є величезна гірська дуга, яка створена Гімалаями та горами Хендуань.

Річки та озера

По всій території країни невпинно течуть великі річки. Їх більше півтори тисячі, загальна їх площа перевищує тисячу квадратних кілометрів.

Здебільшого китайськи річки течуть із заходу на схід і впадають в море. Деякі вливаються в Тихий океан, як, наприклад, Янцзи, Хуанхе, Хейлунцзян та Чжуцзян. Деякі річки течуть на південь та впадають в Індійський океан – наприклад, Ярун-Цзаньбо та Нунціям. Вийнятком є річка Іртиш, котра самотньо втікає у води Північного Льодовитого океану. Річки, які впадають у моря, називаються головними. Всі інші або зникають в пустелях, або впадають в озера та головні ріки, ці річки називають притоками. Річка Тарім в Синьцзяні – найбільша притока країни.

Бурхлива Янцзи – найбільша річка Китаю. Її довжина складає 6300 км., вона займає третє місце в світі за довжиною. Басейн Янцзи займає п’яту частину території Китаю. Головне русло річки разом з притоками складає майже 40% всіх водних ресурсів країни.

Хуанхе – це ріка-мати, адже древня цивілізація Китаю зародилась на її берегах. Ця річка бере початок в провінції Цінхай, тече по дев’ятьох провінціях і автономних районах та впадає в залив Бохайвань. Її протяжність складає 5464 км. Історія китайського народу завжди супроводжувалась боротьбою з вередливою Хуанхе.

Окрім річок в країні є багато штучних каналів. Великий канал, відкриття якого відбулося ще в часи імператорства Яна з династії Суй, один час з’єднував південь Китаю з його заходом. Протяжність каналу складає 1794 км., це дає йому право називатись найдовшим штучним каналом не тільки Китаю, а й всього світу.

В країні багато озер, що прикрашають Китай, як перли шию жінки, – їх більше 120, загальною площею понад 100 кв. км.

На Цінхай-Тибетському нагір’ї стільки озерної води, як ніде в світі. Більшість водойм є безстічними солоними озерами. Найбільше з них – озеро Цінхай. Озера в Цінхай-Тибетському нагір’ї утворилися в результаті розломів в земній корі.

Річки та озера прикрашають країну, але вони також є й джерелами лих. Із легенди «Да Юй спасає свій народ від повені» відомо, як жорстоко потерпали жителі країни.

Проте є дещо гірше повені… Це засуха, коли на тисячах квадратних кілометрах випалених Сонцем земель, гинуть всі рослини. В давній легенді говориться: «І стріляють в дев’ять сонць» та описано, яка страшна ця засуха для Китаю.

Широке море

Країна має широкі морські простори. Колись китайські мореплавці були відомими у всьому світі, а китайський флот – найбільшим та найсильнішим. Проте моряки ніколи не вбивали та не грабували; вони, навпаки, торгували з іншими країнами, цим несли цивілізацію у світ.

Уздовж берегів від півострова Ляодун, до острова Хайнань тягнуться соляні поля країни. Китай займає перше місце в світі з виробництва солі та дає п’яту частину світового видобутку.

У морських водах багато риби. Країна виробляє велику кількість всесвітньо відомих перлів. Перли з провінції Хепу, в Бейхаї та Гуанси, називаються «наньчжу», що в перекладі означає «південні перли».

Морське дно багате мінеральними ресурсами: в Східно-Китайському та в Південно-Китайському морі є великі поклади нафти. Також країна багата титаном та цирконієм, які цінуються дуже високо. На великих глибинах є марганцеві конкреції.

Мінеральні ресурси

Країна багата мінеральними ресурсами – тут є поклади майже всіх відомих мінералів. На сьогодні їх відкрито 160 видів. Китай належить до небагатьох країн світу, яких природа нагородила майже усіма мінералами.

Китай першим почав використовувати кам’яне вугілля. У нього великі запаси цієї копалини, а вугільні шахти можна побачити скрізь. Запаси перевищують 148 млрд. тон. У видобутку вугілля перше місце посідає провінція Шаньсі.

Китаю належать неймовірні запаси нафти. Країна є передовою за видобутком нафти у світі. Добре відомі нафтові поклади Дацин та Шенлі в південному Китаї, поклади Бохайвань, родовища Південно-Китайського моря, поклади Сіньцзін та інші. Бурові вишки на суші та морські нафтові платформи створюють приголомшливе враження.

Другим після нафти є природний газ, запаси якого в країні теж дуже великі. Вже розвідані запаси складають 38 трлн. кубометрів. Трубопроводи, довжина яких складає більше тисячі кілометрів, доставляють газ у різні куточки країни.

Запаси кольорових металів теж дуже значні. Розвідані запаси таких металів як вольфрам, сурма, літій, олово та титан займають перше місце в світі, а запаси міді, алюмінію, молібдену, свинцю, ртуті та нікелю знаходяться в перших рядах. Всі ці метали важливі для науки та техніки.

Запаси залізної руди в країні досягають 44 млрд. тон.

У Китаї є ще колосальні поклади уранової руди. Вони забезпечують сировиною атомну промисловість.

«Величезна територія та багаті природні ресурси» – таке визначення найкраще підходить цій країні.

Унікальна фауна

На величезній за розмірами суші, в океані, річках та озерах живе велика кількість рідкісних птахів та незвичайних звірів.

Оленя Давида, називають «си пу сян», що в перекладі «несхожий на чотирьох», тобто не олень, не кінь, не осел та не бик. Велика панда – рідкісна тварина, яка зустрічається тільки в Китаї, та є національним символом. Ця тварина еволюціонувала сотні тисяч років, з м’ясоїдної перетворилась в травоїдну, яка харчується тільки бамбуком.

Також у Китаї цінується золотиста мавпа, яка живе тільки у цій країні. Крім цього, тут живе могутній маньчжурський тигр, а в південному Китаї – чудові тигри інших видів. В реліктових лісах Шеньнунцзя в провінції Хубей мешкають дуже рідкісні білі медведі. Біля берегів Сямень та Циндао водиться ланцетник – давня риба.

У Китаї більше тисячі видів птахів. Більшість з них дуже цінні та корисні птахи. Це червоний ібіс, вінценосний журавель, качка-мандаринка, довгохвостий фазан з білими гребенем, золотий фазан, жайворонок та багато інших. Голубий білий фазани надзвичайно красиві, проте численність їх невелика.

На жаль, люди бездумно руйнують середовище проживання живих істот. Багато тварин у Китаї перебувають на межі вимирання, серед них річкові дельфіни, великі панди та маньчжурські тигри. Останнім часом все ж було засновано багато природних заповідників, щоб зберегти велику панду та сприяти її поширенню, а також щоб маньчжурський тигр знову став гордістю китайського народу. Вже отримано позитивні результати, але попереду ще багато роботи у цьому напрямку.

Природа, яка привертає увагу туристів

У Китаї багато природних пам’яток, які привертають увагу туристів.

Тут можна насолоджуватись велетенськими лісами та покритими білим снігом схили гір Чанбайшань. На вершині гори розташоване відоме озеро Тянчі («Небесна заводь»). Біля гори Лушань знаходиться чудовий літній курорт.

Атмосфера відокремленості та витонченості гори Емейшань, яку називають красивим місцем світу, створює у приїжджих відчуття казки.

Є ще неймовірної краси Сішуанбаньна, схожа на діамант, Гуілінь, чиї «гори та води вінчають світ», кришталеві береги та білий пісок Бейхаю. Є кокосові ліси та апельсинові моря Санья на острові Хайнань. І Суджоу, а Ханчжоу називають райськими місцями. Приїжджі зі смутком прощаються із західним морем. Озеро Сонця та Місяця й гора Алі на Тайвані теж приваблюють тисячі туристів. Підземний палац Дракона в Гуічжоу п’янить серце та розум, а величезна ревуча хвиля припливу на річці Цяньтань буквально приголомшує глядачів.

Звичайно, найбільш приголомшливе місто – це Пекін, столиця Китаю. Піднятись на Велику Китайську стіну та відвідати Храм Неба – означає усім серцем відчути міць та велич Китаю.

Життя не вистачить, щоб відвідати кожен куток цієї країни, а описати словами її простори та красу просто неможливо!

Ігор Мельник

