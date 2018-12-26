Час – це гроші? Що таке антикафе та з чим їх їдять?

Будемо чесними, не кожен із нас може дозволити собі ресторан. Знайти кошти на вишукані страви – справа не з легких. Вирішення цієї проблеми виявилося досить простим: у Києві та в Україні загалом популярними стають антикафе, що все частіше заміняють традиційні місця відпочинку. Про специфіку закладів цього формату та найкращі антикафе Києва поговоримо далі.

Антикафе – що це?

Антикафе (вільний простір, тайм-клуб, тайм-кафе) – це простір, у якому все безкоштовно, окрім часу. Якщо ви хочете здивувати свого напарника (напарницю) дорогими стравами та розкішною обстановкою, тоді вам варто піти в ресторан. Зазвичай, антикафе займають одну чи кілька кімнат з домашнім, затишним інтер’єром. Відвідувачі можуть вільно переміщуватись приміщеннями без жодних обмежень.

Працівників антикафе варто сприймати тільки як «продавців» часу, в їхні обов’язки не входить обслуговування чи прибирання. Гості самостійно обирають собі напій до вподоби та ласощі. Наголосимо, що ніякої додаткової оплати за ці частування не існує. Вартість у такому просторі має лише час. Також якщо ви забажаєте принести їжу з собою, ніхто не буде вам цього забороняти.

У вільному просторі кожен матиме, чим зайнятись. Тут можна відвідати цікаві заходи, почитати улюблені книжки, переглянути фільми. Для справжніх геймерів у антикафе завжди знайдуться найкращі настільні ігри. І, звісно ж, тут ви можете просто випити чашечку гарячої кави та провести час за приємними балачками з близькими. Щоправда, як це завжди буває, свобода у вільному просторі не є безмежною – в антикафе заборонено палити та вживати алкогольні напої.

Чому тайм-кафе знайшли таку значну кількість поціновувачів розповідає Ольга, працівниця одного з київських вільних просторів:

«Антикафе – це місце, у якому ви можете почуватись як вдома. Якщо така атмосфера відсутня – значить власникам цього закладу ще необхідно попрацювати над своїм творінням. Досконалість у деталях – чай будь-яких відтінків, ароматні какао та лате, печиво й тости на розсуд гостей. Необхідно забезпечити якомога більший вибір, адже вподобання відвідувачів не передбачувані. Обов’язково має грати відбірна (ідеально – джазова або класична) музика, що налаштовує на релаксацію та позитивні думки. Музику, до речі, гостям часто подобається створювати самостійно. Піаніно та гітара завжди будуть раді вправним майстрам своєї справи. Настільні ігри, книжки на всі смаки, приємна компанія… Усі вище зазначені компоненти і є «золотою» формулою успіху антикафе».

З чого все починалося?

Отож, повернімось до історії. У 2010 році російському письменнику та підприємцю Іванові Мітіну необхідно було провести захід «Вірші в кишені». Надто вже хотілося обговорити з друзями те, як би піднімати перехожим настрій поезією. Шукати місце, бронювати столики, потім ще й купувати печиво та гарячі напої такі необхідні для натхнення… І раптово з’явилася ідея. «Чому б не створити місце, де платити треба тільки за час?» – подумав Іван і створив перше антикафе «Будинок на дереві».

Іван вирішив цілковито довіритися гостям свого закладу, запропонувавши їм лишати стільки грошей за проведений час, скільки вони в змозі. Проте реальність була невблаганною: отриманих коштів абсолютно не вистачало на оплату оренди приміщення. Саме тому в часу вперше з’явилася конкретна вартість – одна хвилина дорівнювала одному рублю.

Ідея знайшла своїх прихильників, і вже невдовзі в невеличкій мансарді «Будинку на дереві» не вистачало місця для всіх охочих. Тож не дивно, що Іван Мітін вирішив відкрити ще одне антикафе – вільний простір «Циферблат».

Заклади здобули таку популярність серед відвідувачів, що в 2012 році антикафе почалися з’являтись по всьому світу. Україна також не стала винятком.

Найкращі антикафе Києва – які вони?

Хочемо запропонувати до вашої уваги підбірку найкращих вільних просторів нашої столиці.

«Циферблат»

Саме це антикафе стало своєрідним першовідкривачем світу вільних просторів у Києві. «Циферблат» відомий своїми джазовими концертами, корисними лекціями та майстер-класами, нічними кінопоказами. У затишному приміщенні, що розташувалося на двох поверхах, здається, є все: фортеп’яно, гітара, настільні ігри та навіть бібліотека.

Адреса: вул. Володимирська, 49-А.

«Часопис»

Цей креативний простір вважає своїм призначенням, насамперед, забезпечити комфортне місце для роботи та розвитку. У закладі постійно проводяться бізнес-тренінги та пізнавальні лекції. До того ж ви можете скористатися комп’ютерами, бібліотекою, проектором та кінозалом. Для тих, хто завітав у антикафе для відпочинку, є широкий вибір настільних ігор і навіть сервіс оренди велосипедів. У одному з восьми залів «Часопису» ви обов’язково знайдете заняття до душі.

Адреса: вул. Льва Толстого, 3.

«Бергамот»

Вінілові платівки на стінах, зручні крісла, настільні ігри та смачні напої цього антикафе нікого не залишать байдужими. Тут можна зіграти в мафію, переглянути вночі стрічки, завітати на англійський розмовний клуб та влаштувати швидкісні побачення. Це місце для людей, які вже знайшли або ж тільки прагнуть відшукати своє хобі.

Адреса: вул. Смоленська, 3.

Без сумніву, усі вільні простори Києва не були зазначені в переліку, тому ви можете знайти щось абсолютно унікальне та близьке для вас поза цим списком. Головне пам’ятайте – завжди є можливість приємно провести час і не витрачати при цьому багато коштів.

Ольга Лук’янчук