Чи варто будувати з газобетону?

Спорудження нових будинків, супермаркетів, торговельних центрів у наш час триває постійно. Цікаво, що більшість нових споруд будують не з цегли, а з «диво-матеріалу» — газобетону.

Газобетон — це міцний будівельний матеріал, який використовували ще в 80-х роках минулого століття в СРСР, але з появою нових технологій, його виробництво зупинили. У той час, коли радянські заводи простоювали без діла, на європейському ринку цей продукт здобув неабияку популярність. Чи не парадокс, що сучасний український газобетон виробляють за німецькими та голландськими технологіями?

На території України вже є 5 заводів, які спеціалізуються на виготовленні ніздрюватого газобетону: «Аерок», «Стоунлайт» у Києві, «Завод будівельних матеріалів №1» у Каховці, «ЮДК» м. Дніпропетровськ та «Автокрафт» у Бершаді. Усі, крім бершадського «Автокрафту», підприємства оснащені європейським обладнанням.

Приватне підприємство «Авткорафт» створили за програмою ліквідації цукрових заводів на території Вінницької області. Метою була організація нових робочих місць на базі Бершадського цукрового заводу. Надвиробництво цукру призвело до того, що заводи-гіганти вимушено простоювали, люди залишались без роботи, а великі площі землі були зайняті нікому непотрібними будівлями. Через це в 2006 було прийнято рішення реконструювати цукровий завод на завод із виробництва автоклавного газобетону. Вартість німецьких та голландських ліній сягала 10 млн євро, тому раціональніше було розробити подібне устаткування в Україні. Таким чином, цей проект забезпечив роботою вітчизняні машинобудівельні заводи. Протягом двох років автори ідеї оснащували підприємство. Результат тішить: на лініях українського виробництва отримано матеріал, який за показниками не поступається західним.

Переваги газобетону:

- легкий, але водночас дуже міцний;

- він має чудові теплоізоляційні та теплоакумулюючі властивості, а тому відповідає нашим погодним умовам. Будинки з газобетону не потребують додаткового утеплення;

- екологічний матеріал, не містить шкідливих для здоров’я людини компонентів, а також забруднює довкілля газом та пилом;

- вогнестійкий, звукоізоляційний;

- не розчиняється у воді;

- 20 см газобетону дорівнюють 80 см цегли.

Вироблення газобетону багатоетапний складний процес. Потрібно контролювати пропорції, початкову температуру компонентів та кількість алюмінієвої пудри, яка під час реакції з сумішшю має запустити процес газоутворення. Цей процес змушує цемент «рости», ніби дріжджовий хліб.

Коли суміш досягає необхідної висоти, форму переміщують вздовж лінії, де блок обрізають до необхідного розміру. На цьому етапі блоки мають зелений колір. Нарізані блоки завантажують в автоклав на 8-10 годин.

Сьогодні матеріал із минулого — найсучасніший та найвигідніший для будівництва. Влада України навіть замислюється над тим, щоб розробити державну програму для підтримки виробництва даного продукту.

Газобетон VS цегла

Обидва матеріали мають і переваги, і недоліки. Наприклад, цегла має високі показники міцності на стиск та морозостійкості, а газобетон виграє за рахунок легкості, розмірів та спрощеної технології закладення фундаменту під стіни з цього матеріалу. Будівництво з газобетону на 20% дешевше, ніж із цегли. За вогнестійкістю матеріали рівні.

Величезна кількість забудовників за основу використовують саме газобетон. Для того, аби упевнитися в цьому варто лише подивитися на будівельні майданчики, що заставлені газобетонними блоками, які чекають своєї черги для створення комфорту та тепла майбутніх жителів. Часто газобетон використовують для утеплення або боротьби із грибком, який за сприятливих вологих умов окупує новенькі ремонти.

Отже, за професійного підходу до справи та сприятливих економічних умов Україна може стати лідером у даній сфері.

Наталя, м. Вінниця:

Ми використали цей матеріал за порадою друга родини. Наша сім’я живе у великому приватному будинку, який колись побудували з цегли. Після заміни вікон на пластикові, я почала помічати як в дитячій кімнаті та вітальні розростається грибок. Ми довго боролися з ним різними способами, але нічого не допомагало. Вікна встановили неправильно, тому волога у вигляді грибка розповсюджувалася по стінах і ми вирішили облицювати стіни газобетоном. Блоки задекорували, вийшло досить гарно, а, найголовніше, зник наш ворог — грибок.

Тетяна, м. Вінниця

Чоловік вирішив побудувати невеликий будиночок у селі. До підбору матеріалів ми поставилися дуже відповідально, бо хотіли зробити все недорого, але якісно. Газобетон відповідав обом показникам, тож ми ухвалили рішення будувати з цього матеріалу. Ідея виявилася дуже вдалою. Уже три роки періодично живемо в цьому будинку й не маємо жодних суттєвих нарікань. Звичайно, є певні недолікиі, але, я думаю, що їх причина — наша необізнаність у будівельній справі як такій.

Конєв Олександр Анатолійович, експерт GIDproekt

Газобетон — матеріал, який дійсно виправдовує активне обговорення в будівельних колах. Важливо, що він безпечний для здоров’я. Щоправда, купуючи газобетон, варто попросити сертифікат, де вказано склад продукту тієї чи іншої фірми. Якщо в ньому є шлак чи зола уноса, то я не раджу замовляти ці матеріали, адже зазвичай там міститься багато важких металів, наприклад, свинець, мідь, кадмій. Такий газобетон категорично заборонено використовувати для будівництва жилих будинків.



Ковальова Анна