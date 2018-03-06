Чи виправдовує мета засоби у боротьбі за здоровий зір?

Часи таємничої алхімії далеко позаду. Науковий прогрес у медицині дозволяє перевіреним шляхом вилікувати багато захворювань. Здавалося б, для чого в такому разі шукати альтернативні методи лікування? Втім, наука не вірить у дива, але завжди радіє дивовижному збігу обставин, як говорив Вільгельм Швебель. Ми дізналися думку лікаря-офтальмолога вищої категорії Київського центру терапії та мікрохірургії ока Наталі Качуряк про нетрадиційні, альтернативні та народні методи лікування зору.

Чому люди вдаються до нетрадиційної медицини?

До середини 1990-х років нетрадиційні методи лікування не були поширеними та популярними. Однак, згодом ціни на ліки почали невпинно рости. Через скрутне матеріальне становище багато людей не могли собі їх дозволити. У газетах з’явилися матеріали з порадами, в основі яких — самолікування. І людей, які цьому вірять, можна зрозуміти. Кожен прагне вилікуватись. І люди часом хапаються за будь-яку можливість. Та це аж ніяк не пов’язано з медициною.

Чи є нетрадиційні методи лікування ефективними?

У народній медицині є багато правди щодо збереження зору, але не у плані лікування. Розглянемо на прикладі катаракти. Катаракта — це помутніння кришталика. До цього захворювання призводить порушення обміну речовин у самому кришталику — розпад білка. Схоже відбувається зі звареним яйцем — білок у ньому вже ніколи не стане прозорим. Тому у випадку катаракти вдаються лише до оперативного втручання. Ще складніша ситуація з глаукомою — підвищенням внутрішньоочного тиску, що призводить до атрофії зорового нерва. Як відомо, нервові клітини не відновлюються. І жодна людина, яка б вилікувала ці хвороби народними методами, не зустрічалася ні мені, ні моїм колегам.

Чи використовуєте ви у своїй практиці народні методи?

Часом використовуємо. Приміром, примочки з відвару ромашки. Але цього не можна рекомендувати всім, бо цими примочками почнуть лікувати й інші захворювання. Усе має радити лікар. «Будь-які ліки — це отрута, яку лише доза робить ліками», — говорив Парацельс. Це фраза, з якої починають вивчення фармакології.

Як ви ставитеся до думки, що окуляри негативно впливають на зір?

Окуляри — це дійсно милиці. Вони корегують зір. Але трапляються випадки, коли не призначити окуляри — це злочин. Приміром, з дітьми ситуація дуже небезпечна. Короткозорий школяр, який не носить окуляри та не бачить написане на дошці, погано навчається. Узагалі його життя, можливо, складеться не так, як би склалося, якби він мав повноцінний стовідсотковий зір. У далекозорої дитини все страшніше. При далекозорості високого ступеня акомодаційний, пристосувальний апарат не справляється, тому дитина погано бачить і близькі, і далекі об’єкти. Зазвичай діти батькам нічого не кажуть. Дитина завжди так бачила і просто не розуміє, що може бути по-іншому. Згодом через напруження у дітей починається косоокість. На жаль, тільки це приводить маму до окуліста. І добре, якщо це стається у 3-4 роки. До 6-8 років це добре лікується. Перший крок до того, щоб вирівняти очі — зняти напруження, тобто надягнути окуляри. А якщо мама чи тато думають, що це завжди погано, то дитина залишиться косоокою. Думка про те, що окуляри зовсім непотрібні, хибна.

Чи вдається традиційна медицина до гімнастики для очей?

Звичайно. Відпочинок, зарядка для очей — це все актуально й ефективно для дітей та молоді. Крім того, це основний метод у здорових, але втомлених людей. Якщо у вас непоганий зір і ви втомлюєтесь, подивіться вдалину в одну точку. Коли ми дивимось близько, очі напружуються, коли далеко — розслабляються. Але для людей, які вже мають патологію (катаракту, глаукому, відшарування сітківки, короткозорість або далекозорість), це лише допоміжний метод. Він не є основним.

Чи правдиве переконання, що дивлячись на зелень або зелений колір, можна покращити зір?

Частково так. По-перше, це заспокоює нервову систему. По-друге, трохи знижує зорове напруження. Існує також думка, що холодні кольори викликають більше напруження, ніж теплі. Це не догма, але відомо, що від ламп денного світла очі втомлюються.

Чи впливає на зір денний сон і неспання вночі?

Це стосується більше ритму життя, основ здоров’я. Звісно, є «сови», яким краще не спати вночі. Але в нашому організмі є гормон мелатонін, який допомагає внутрішнім органам нормально функціонувати. Цей гормон більше виробляється вночі під час сну. Якщо всю ніч працювати, станеться порушення внутрішніх ритмів.

Який вплив на зір мають заняття спортом та загартовування?

Якщо у вас здорові очі та організм загалом, то загартовування і фізичні вправи просто збережуть здоров’я. Але варто пам’ятати: якщо організм, зокрема очі, хворий, то ви будь-якими вправами можете завдати собі непоправної шкоди.

Який розмір шрифту найбільш прийнятний для збереження зору?

Чим ближче об’єкт, тим більше напруження ока. Тому, у будь-якому разі, чим менше шрифт, тим більше ви втомлюєтесь. З іншого боку, чим менше шрифт, тим більше потрапляє у поле зору. Але, скоріше за все, це не корисно ні для мозку, ні для очей.

Як можна знизити зорове напруження тим, хто постійно працює перед монітором?

Робити перерви у роботі, займатися спортом для покращення кровообігу у судинах голови і шиї, зміцнювати м’язи спини, щоб витримувати достатню відстань до об’єкта, коли читаєте, пишете, друкуєте. Відчувши втому, треба просто відпочити. Це легко і складно водночас, та якщо навчитеся — результат буде відчутним.

Чи може харчування суттєво вплинути на стан зору?

Для здорової людини воно, звичайно, матиме значення. Це ті ж вітаміни й мікроелементи. Морква і горобина зберігають зір та підтримують здоров’я. Можливо, чорниця корисніша багатьох вітамінів, які ми купуємо в аптеках. Утім, потрібно розуміти різницю між лікуванням захворювання і просто підтриманням здоров’я. Тобто варто проконсультуватися з лікарем, а не займатися самолікуванням.

Який міф у медицині є неправдивим, але досить поширеним?

Міф про те, що при високій короткозорості не можна народжувати самостійно і потрібно обов’язково робити Кесарів розтин. Найголовніше у цьому випадку — стан сітківки. Якщо немає розривів чи дистрофічних змін сітківки, то, незалежно від того, який зір у жінки, мінус 6 чи мінус 13, вона може народжувати сама. Якщо ж у неї ідеальний зір і немає короткозорості, але є розриви сітківки, то самій народжувати не можна: буде відшарування. Ці розриви потрібно відокремити від здорової сітківки лазером. Через незнання деяким жінкам роблять Кесарів розтин без показів. А хтось іде з величезними проблемами на пологи і ризикує зором. Це міф номер один.

Як ви розцінюєте вигадки у лікуванні і як, на вашу думку, до них ставитимуться у майбутньому?

Загалом, ми не проти народної медицини. Однак те, що вигадують, часто розраховано на бідних людей, які не можуть, наприклад, прооперувати катаракту або навіть купити краплі. Захворювання все одно прогресує і вони врешті-решт приходять на операцію. Наразі розквіт нетрадиційної медицини в минулому. Та з огляду на нинішню ситуацію, боюся, цей період може повернутися.

Олександра Присяжнюк