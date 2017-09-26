Чому їжа в літаках зазвичай погано смакує?

Однією із причин, чому люди не полюбляють довгих перельотів, є погана їжа в літаках. Чому ж авіаіндустрія не може впоратись із цією проблемою?

Американські журналісти нещодавно провели цікаве дослідження: чому їжа в літаках смакує погано? Відповіді вразили як самих дослідників, так і їх аудиторію. Їм вдалося встановити, що, перебуваючи на рівні вище за 9000 метрів, людина втрачає до 30% можливості відчувати та розрізняти смаки. Це відчуття може бути прирівняне до стану хворого. Тиск усередині літака змушує слизові оболонки розширюватись, що унеможливлює повноцінне функціонування харчових рецепторів. Саме тому їжа в літаках на смак здається простішою, ніж їжа вдома. Щоб подолати це відчуття, авіалінії готують їжу з більшою кількістю приправ та солі.

Автор: Анастасія Токар

