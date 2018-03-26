Чому жінки живуть довше за чоловіків?

Парадокс, але в усіх куточках земної кулі статистика одна: жінки живуть довше, ніж чоловіки. Чому так відбувається? Розглянемо найреалістичніші припущення та спробуємо дістатися істини.

Збіг чи закономірність?

У відносно благополучній Західній Європі тривалість життя в чоловіків на 3–6 років менша, ніж у жінок. У Східній Європі розрив значно більший. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчить, що румунські та польські чоловіки помирають раніше за жінок на сім–вісім років. А в Білорусі, Росії та Литві ця цифра сягає 12 років (чоловіки йдуть на спочин у 63 роки, жінки – у 75).

Навіть у країнах, де чоловіки зазвичай пишаються своїм довголіттям – Канаді, Кіпрі, Ізраїлі та Японії – жінки теж виходять на перше місце за тривалістю життя. Питання: чому? І ніхто досі не може дати точну відповідь.

Що про це думають?

Є, звичайно, багато теорій. Одна з гіпотез – безробіття. Згідно зі звітом Форуму Чоловічої охорони здоров’я, чоловіки, що шукають роботу, мають на 20% більше шансів померти, ніж чоловіки, які мають роботу. Можна припустити, що безуспішний пошук роботи підриває здоров’я.

З іншого боку, тяжка фізична праця теж може призвести до скорочення тривалості життя.

Є також теорія, що чоловіки мають вроджену генетичну неповноцінність, на відміну від жінок. Тому жіноча імунна система міцніша за чоловічу.

Наступна теорія полягає в тому, що чоловіки стають вразливими з віком: це пов’язано з виробництвом сперми. Чоловіки, які втратили Y-хромосому у значній частині своїх клітин крові, мали менше шансів вижити – і це не залежало від причини їх смерті.

Серцево-судинні захворювання також вбивають чоловіків раніше, ніж жінок. На кожну тисячу людей, що мають проблеми із серцем у віці від 55 до 65 років, припадає лише 25 жінок.

Звичайно, гендерна нерівність також відіграює певну роль у цьому дисбалансі.

Цілком очевидно, що причин ранньої смертності – безліч: є такі фактори ризику, як відсутність фізичних вправ, зайва вага, а також надмірне куріння і споживання алкоголю. Дослідники виявили, що до неконтрольованого способу життя більш схильні люди з нижчих верств населення.

Без сумніву, відсутність шкідливих звичок – запорука довгого та здорового життя. Заможні люди живуть у середньому на сім років довше за тих, хто перебуває за межею бідності. Та чи означає це, що жінки живуть у більшому достатку? Навряд.

Є, звичайно, країни, де різниця між чоловічою і жіночою тривалістю життя дуже мала. Але не поспішайте радіти. Візьмемо, приміром, Сьєрра-Леоне. Тут жінки живуть усього на рік довше за чоловіків. Це гарна новина, а погана – в тому, що середня тривалість життя в цій країні складає всього 46 років.

Чи є на світі хоча б одна країна, де чоловіки живуть довше за жінок? Країни, може, і немає – але є міста. Наприклад, у Кроулі, що в Західному Суссексі, чоловіки живуть довше за жінок на цілих 13 років. У містечку Бевбуш і Бродфайлд середня тривалість життя в чоловіків складає 96 років, тоді як у жінок – всього 83.

Чи завжди так буде?

Чи можна прогнозувати, що останні покоління розірвуть цю тенденцію? Останнім часом жінки стають більш схильними до так званих «чоловічих» факторів ризику: виснажливої роботи, величезної відповідальності, стресів, шкідливих звичок. Додати до цього догляд за рідними та домашні клопоти – і матимемо невтішні для прекрасної статі висновки.

Вже сьогодні багатьом жінкам діагностують суто традиційні «чоловічі» захворювання – такі, як хвороби серця і гіпертонія. Середня тривалість життя в Україні складає 72,9 років для жінок і 68,9 для чоловіків. 4 роки – значний розрив, чи не так? Утім, порівняно з 50-ми роками минулого сторіччя він помітно скоротився. З початку 80-х років різниця тривалості життя у жінок та чоловіків знизилася більш ніж на третину.

Хто насправді «сильна стать»?

Так, середній чоловік може бігти на 100-метровій дистанції швидше, ніж середньостатистична жінка, і підіймати більшу вагу. Та коли мова йде про витривалість і витримку, на першому місці – жінки. А якщо говорити про максимальний вік, показники просто вражають. Серед ста сьогоднішніх рекордсменів за тривалістю життя – чоловіків усього шість!

Винен природний відбір

То звідки такий феномен? Найпопулярніший стереотип – «тому, що чоловіки заганяють себе в могилу з усіма стресами трудового життя». Але якщо взяти до уваги тварин, то виявиться, що самки більшості видів теж живуть довше. Це явище свідчить про те, що пояснення, можливо, лежать глибоко в нашій біології.

А справа ось у чому. У людини, як і в більшості видів, стан жіночого організму дуже важливий для успіху розмноження. Якщо тіло самки занадто ослаблене, є загроза не виносити здорового потомства. Таким чином, за сотні тисяч років еволюція обдарувала жінок міцнішим здоров’ям.

Олександра Гусарчук