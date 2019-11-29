Чорна п’ятниця для туристів: як заощадити на поїздці

Чорна п’ятниця – день, у який мільйони людей у всьому світі спорожнюють свої гаманці, бо перед спокусливими знижками в цей день стриматись несила. Як правило, найчастіше купують одяг, косметику й техніку. Та заощадити можна навіть на подорожі!

І попри те, що до Всесвітнього дня знижок долучаються й туроператори та турперевізники, мандрівники чомусь нехтують можливістю гайнути на шопінг, наприклад, у столицю моди – Мілан. Досвідчені мандрівники вже давно знають, на який день треба відкласти свої заощадження, аби не переплатити на тому, що можна отримати майже задарма. Один із таких днів – “чорна п’ятниця”. Це день, коли компанії влаштовують шалені знижки для своїх покупців чи клієнтів. Як правило, чорною називають ту п’ятницю, яка є останньою в листопаді. Тобто цьогоріч це буде 29 листопада. Заощадити можна не лише на квитках, а й на готелях та вхідних квитках до музеїв.

Однак треба бути обережним і не вестися на гачок тих туроператорів, які в переддень знижок ціну збільшують, щоб у чорну п’ятницю вразити всіх наліпкою “-70%” поблизу ціни. Із такими хитрощами маркетологів ми знайомі давно. Тож і як із ними боротися теж знаємо. Деякі компанії пропонують знижки лише на один день – 29 листопада, інші ж тішимуть клієнтів трохи довше.

Wizzair

Авіакомпанія пропонує знижки 30% впродовж усього дня на обрані рейси. А також серед тих, хто придбає квиток, розіграють ваучер на 1500 гривень для подорожі. Результати лотереї опублікують 2 грудня на сторінках Wizz Air у Фейсбук та Інстаграм. Дія акції не поширюється на групові бронювання. А от квитки можна обрати на будь-який день, у цьому користувачі сайту жодним чином не обмежені.

Ryanair

Лоукостер влаштував цілий тиждень знижок, щодня пропозиції змінювались. Але для п’ятниці підготували найкращу пропозицію. Можна заощадити чверть вартості квитка, якщо Ваша мандрівка буде в проміжку між груднем та березнем. Зокрема вартість квитків сьогодні стартує від 9,99€ в один кінець.

МАУ

Українська авіакомпанія в цей час якраз святкує свій день народження. Цьогоріч їй виповнюється аж 27 років! Тож компанія оголосила знижки під хештегом #кращеразом тиждень. Це означає, що квитки зі знижкою можна придбати протягом усього тижня! Заощадити вдасться аж до половини вартості квитка на майже всі рейси МАУ. Однак знижки розповсююджуються лише на поїздки з 15 січня до 19 березня 2020 року. Кінець акції 2 грудня. Ціни стартують від 677 гривень.

Sky Up

Це також українська авіакомпанія, яка підготувала свої знижки до Чорної п’ятниці. Відсьогодні й аж до неділі можна придбати квитки зі знижкою на всі напрямки! Уночі промокод ан знижку blackfriday був автоматично введений на сайті, у формі для бронювання. Із цього часу до неділі розмір знижки буде зменшуватись на 2% щодня. Тож якщо сьогодні знижка 7%, завтра – 5%, а післязавтра – 3%. Однак є свої обмеження. Акція розповсюджується на поїздки до 30 березня, окрім періоду з 25 грудня по 7 січня. Вартість квитків стартує від 456 гривень.

Тож уважно ознайомтеся з усіма пропозиціями, зважте, який варіант буде найкращим для Вас і сміливо починайте планувати свою відпустку!

Інна Лебеденко