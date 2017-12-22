Де заночувати: п’ятірка найкращих гостелів Києва

Київ давно приваблює туристів своїми контрастними культурними місцинами, а після Євробачення 2017 європейцям стало ясно, що столицю України не звідати за пару днів. Тому не зайвим стане інформація про найкращі гостели Києва, які зможуть прихистити гостей столиці.
№5 Dja
Гостел «Dja» розташований неподалік від центру міста Києва, в п’яти хвилинах пішки від Львівської площі та в 15 хв ходьби від станції метро «Золоті Ворота».
«Dja» пропонує гостям восьмимісні, чотиримісні та двомісні номери. Кожна кімната оснащена новенькими дерев’яними двоярусними ліжками, індивідуальним освітленням, розетками, а також шафками для зберігання особистих речей.
Гостел декорований настінними малюнками й високими стелями. Доступна кухня для загального користування, де є необхідна техніка та меблі та можна самостійно приготувати їжу. До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi доступ, а також сейф для зберігання цінних речей.
Де: вул. Січових Стрільців, 14
№4 Light Life Hostel
Light Life Hostel – чудовий молодіжний заклад, що розмістився у центрі столиці.
У гостелі є 5 номерів, багатомісні та приватний номер «люкс». У звичайних номерах наявні двоярусні ліжка з ортопедичними матрацами, загальним та індивідуальним освітленням, шафками. А в «люксі» є ще санвузол. На території гостелу безкоштовний Wi-Fi.
Відпочити гості можуть в лаунж зоні з м’якими диванами й телевізором. Для самостійного приготування їжі передбачена кухня загального користування та обідня зона. На кухні є плита, холодильник, чайник, мікрохвильова піч і набір посуду. Поблизу гостелу є безліч кафе, магазинів і продуктовий ринок. Адміністрація гостелу надає послугу трансферу за додаткову плату.
Де: вул. Кіквідзе, ½
№3 Hostel Factory
Гостел виділяється своїм креативним дизайном, затишком і душевністю. Розташований біля Пейзажної алеї, звідки не далеко до Андріївського узвозу та до головної площі столиці майдану Незалежності.
Гості можуть скористатися кухнею для приготування собі сніданку, обіду або вечері. Також пропонуються послуги фотографа, який зможе відзняти історію відпочинку в місті.
Factory пропонує розміщення по чотири, шість і вісім осіб у загальних кімнатах та приватний двомісний номер.
Де: вул. Січових Стрільців, 24Б
№2 ZigZag Hostel
Гостел розташований в самому центрі Києва, що дає можливість пішки обійти й подивитися всі визначні пам’ятки поблизу. До того ж, неподалік знаходяться Палац спорту і Палац України (це для тих, хто відвідує заходи та семінари), а так само НСК «Олімпійський» для затятих шанувальників спорту.
У гостелі є досить зручна лаунж-зона. У ній багато крісел-мішків, плазма і безкоштовний WIFI.
Кімнати поділяються на чоловічі та жіночі, хоча є і спільні, які можуть вмістити від чотирьох до десяти осіб. Шість душових і гаряча вода до ваших послух 24 година на добу 7 днів на тиждень.
Також ZigZag Hostel пропонує цікаві екскурсії Києвом, але, щоправда, за окрему платню.
Де: вул. Антоновича, 3А
Гостел розташовується на Андріївському узвозі. Саме звідти зручно почати знайомство з українською столицею.
Dream House посів восьме місце у світі за рейтингом HostelWorld-2014 і вже не один рік входить до трійки найкращих гостелів Києва.
Кімнати не поділені на чоловічі та жіночі. Гостел пропонує проживання від двох до восьми осіб у кімнаті, а також люксовий варіант – приватний одномісний номер. Беззаперечним плюсом є наявність власних душових у кімнатах.
За додаткову плату ви зможете випрати свої речі, взяти на прокат велосипед або ж скористатися паркуванням. Адміністрація пропонує екскурсії, деякі навіть за містом. Наприклад, екскурсія в Чорнобиль, яка дуже популярна серед відвідувачів.
На першому поверсі будівлі розташоване кафе «Друзі», де можна задовольнити смаки навіть найвибагливіших мандрівників.
Де: Андріївський узвіз, 2Д
Вікторія Хуторна