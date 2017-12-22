Де заночувати: п’ятірка найкращих гостелів Києва

Київ давно приваблює туристів своїми контрастними культурними місцинами, а після Євробачення 2017 європейцям стало ясно, що столицю України не звідати за пару днів. Тому не зайвим стане інформація про найкращі гостели Києва, які зможуть прихистити гостей столиці.

№5 Dja

Гостел «Dja» розташований неподалік від центру міста Києва, в п’яти хвилинах пішки від Львівської площі та в 15 хв ходьби від станції метро «Золоті Ворота».

«Dja» пропонує гостям восьмимісні, чотиримісні та двомісні номери. Кожна кімната оснащена новенькими дерев’яними двоярусними ліжками, індивідуальним освітленням, розетками, а також шафками для зберігання особистих речей.

Гостел декорований настінними малюнками й високими стелями. Доступна кухня для загального користування, де є необхідна техніка та меблі та можна самостійно приготувати їжу. До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi доступ, а також сейф для зберігання цінних речей.

Де: вул. Січових Стрільців, 14

№4 Light Life Hostel

Light Life Hostel – чудовий молодіжний заклад, що розмістився у центрі столиці.

У гостелі є 5 номерів, багатомісні та приватний номер «люкс». У звичайних номерах наявні двоярусні ліжка з ортопедичними матрацами, загальним та індивідуальним освітленням, шафками. А в «люксі» є ще санвузол. На території гостелу безкоштовний Wi-Fi.

Відпочити гості можуть в лаунж зоні з м’якими диванами й телевізором. Для самостійного приготування їжі передбачена кухня загального користування та обідня зона. На кухні є плита, холодильник, чайник, мікрохвильова піч і набір посуду. Поблизу гостелу є безліч кафе, магазинів і продуктовий ринок. Адміністрація гостелу надає послугу трансферу за додаткову плату.

Де: вул. Кіквідзе, ½

№3 Hostel Factory

Гостел виділяється своїм креативним дизайном, затишком і душевністю. Розташований біля Пейзажної алеї, звідки не далеко до Андріївського узвозу та до головної площі столиці майдану Незалежності.