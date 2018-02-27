Де живе культура?

Мистецтво — у тренді. Останнім часом прогресивна столична молодь усе більше цікавиться культурним відпочинком. Один за одним у Києві з’являються нові креативні простори, де проводять виставки, концерти, вечірки та лекції. Що пропонують аудиторії найпопулярніші локації столиці, читайте далі.

День і ніч у «Closer»

Де знайти? Вулиця Нижньоюрківська, 31.

Що цікавого? Сучасний багатоформатний арт-простір. Лекції про кіно, музику та мистецтво, джаз-вечори, кіноклуб, бар і нічні електронні вечірки.

Арт-центр «Closer» об’єднує під одним дахом мистецтво, освіту та нічні розваги. Публіка тут збирається строката, адже заходи призначені для різних за віком і смаками відвідувачів. У понеділок тут «Світло» — розповідають про кіно, у вівторок «Звук» — лекції з музики, а в середу «Образ» — сучасні художники розказують про класичне мистецтво. Окрім освітньої програми, до «Closer» можна прийти, щоби послухати джаз і подивитися на витвори сучасного мистецтва. А також тут відбуваються нічні вечірки якісної електронної музики.

Про «Closer» знають у музичних колах за кордоном, тому киянам дедалі частіше щастить почути відомих електронних музикантів.

Некомерційність та експериментальність — мабуть, це найкраща характеристика для арт-центру, адже він постійно розширюється, даруючи можливість зустрітися з цікавими людьми та відвідати неймовірні фестивалі. Якщо ви поціновувач джазу та електронної музики, хочете розширити свої знання про мистецтво чи ви просто хіпстер, то маєте однозначно сюди завітати.

PinchukArtCentre: розуміти мистецтво

Де знайти? Вулиця Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2.

Що цікавого? Виставки найвідоміших і найвпливовіших сучасних зарубіжних та українських художників. Освітня програма для дітей та дорослих. Найцікавіші книжки з мистецтва.

PinchukArtCentre уже давно став обов’язковим пунктом у маршруті прогулянок центром столиці, постійним місцем зустрічей та побачень. Безкоштовно, зручно й досить весело. Однак, часто без пояснень медіатора всі наявні сучасні арт-об’єкти для пересічного відвідувача залишаються чимось химерним або навіть кумедним. І позбавленим сенсу. А щоб те, що називають contemporary art, не пройшло повз голови аудиторії, тут діє освітня програма. Тематичні екскурсії, суботні бесіди про мистецтво, лекції для дітей та студентів — усі ці заходи проводять для залучення якомога ширшого кола осіб до сучасного мистецтва.

Це чи не найбільший майданчик сучасного світового та українського мистецтва. Кожні кілька місяців у «Пінчуку» з’являються нові інсталяції, картини та фотографії, які віддзеркалюють найактуальніші мистецькі тенденції. Цей культурний рух і постійне оновлення разом із безоплатним входом притягують сотні відвідувачів щодня.

Місце зустрічі — «Часопис»

Де знайти? Вулиця Льва Толстого, 3.

Що цікавого? Антикафе, коворкінг, місце для роботи, ділових конференцій, зустрічей, лекторіїв, майстер-класів, культурних заходів та відпочинку.

Робота — в офісі, розваги — деінде. Такий принцип уже кілька років ламає креативний простір «Часопис», який став постійним місцем зустрічей фрілансерів і не тільки. Сюди можна приходити як самому, так і з компанією друзів для розваг. Для вільного користування доступні книжки, настільні ігри, комп’ютери, кава, чай і тости.

До речі, це антикафе. Платити потрібно не за конкретне замовлення, а за час, проведений тут (одна година — 45 грн). Але головна особливість закладу — це його мультифункціональність.

Тут можна зустріти молодих дизайнерів, архітекторів, ІТ-шників, художників, журналістів і людей багатьох інших професій, які намагаються вигадати для роботи щось нове. Адже це такий собі коворкінг — спільний простір, у якому люди різних професій працюють незалежно одне від одного. Окрім цього, тут часто відбуваються майстер-класи та лекції різного спрямування, від сфери ІТ до мистецтва. Але «Часопис» — місце не лише для роботи та освіти, приміщень тут вдосталь для різних потреб: в одному залі можна усамітнитися з книжкою та ноутбуком, у другому — пограти в мафію великою компанією, а в третьому — влаштувати побачення.

Серед інших форматів подій креативного майданчика — зустрічі з відомими людьми, поетичні вечори, кінопокази, музичні та театральні перформанси. Різноманітні заходи тут проходять щодня, тому простір пустує нечасто.

Критичне мистецтво в Центрі візуальної культури

Де знайти? Вулиця Глибочицька, 44.

Що цікавого? Платформа для ідейної співпраці із соціальних, політичних та мистецьких питань, лекції та зустрічі з науковцями на актуальну тематику, виставки, кінопокази, журнал «Політична критика».

Мистецтво, політика та соціум — три основні напрями діяльності Центру, які органічно поєднуються в різних проектах. Також Центр візуальної культури має платформу для виставок, лекцій, кінопоказів та зустрічей із відомими творчими людьми та інтелектуалами (науковцями, істориками, соціологами тощо). Тут можна як ознайомитися з діяльністю закладу, так і зануритися в атмосферу критичного осмислення злободенних питань сучасності. Хоча формат простору не розважальний, він не обмежує відвідувачів лише спогляданням і засвоєнням серйозної інформації. Центр візуальної культури радше спонукає до критичного мислення та соціально-культурного діалогу, оскільки він був заснований як платформа для аналізу пострадянського становища в Україні в царині мистецтва та політики.

«Майстер Клас» — дім для всіх

Де знайти? Вулиця Богдана Хмельницького, 57.

Що цікавого? Мистецтво та освіта для всіх — від школярів до пенсіонерів. Арт-майстерня, лекції, музичні вечори для любителів джазу та класики, покази немасових кінострічок, школа англійської мови, літературні читання та душевні розмови про мистецтво.

«Майстер Клас» не дарма назвали домом освіти та культури — тут дійсно співіснують різноформатні заходи. Сюди можна приходити всією родиною, бо навіть для найменших гостей є арт-майстерня, школа англійської та творчі студії. Тут можна відвідати поетичні вечори, театральні проекти та кінопокази, послухати лекції митців і науковців, потішити слух джазовими мотивами та академічною музикою.

Усе це освіта та культура в одному флаконі, точніше, в одному Домі, де можна вдало поєднати приємне з корисним.

Юлія Беба