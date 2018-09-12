Депресивна холоднеча: як боротися із сумом взимку

Іноді здається, що всюди на нас чекає невдача. Кількість проблем у навчанні не зменшується, починає набридати навіть улюблена робота. В особистому житті суцільна катастрофа, спілкування з друзями чомусь стає напруженим. Зранку важко прокидатися та мотивувати себе щось робити. Дії стають механічними, кожен день нагадує попередній… Знайомі відчуття? Що ж, невтішні новини, на жаль, ви опинилися в полоні зимової депресії.

Розпізнати депресію досить просто. Вона абсолютно не маскується від нас, а навпаки суцільно опановує як свідомість, так і тіло. Отож розберемося із симптомами.

Які емоційні вияви?

1. Вам постійно сумно, хочеться лише спостерігати, як за вікном кружляє сніг та метушаться ті, хто вирішив протистояти зимі. Вам до вподоби лише меланхолійна музика. На душі — порожнеча та відчай.

2. Згодом ви відчуваєте апатію — тобто абсолютне небажання працювати, навчатися та взагалі виходити з дому.

3. Проводити час із близькими людьми стає надто важко, можуть виникати сварки та конфлікти через раптові спалахи гніву.

Звісно, такий настрій — це не просто випадковість. Окрім цього, депресія досить яскраво виявляє себе й на фізичному рівні:

1. Вас переслідує відчуття хронічної втоми. Навіть солодко поспавши, ви однаково не хочете залишити тепле ліжко.

2. Відпочинок більше не надає сил, навіть після міцного сну з’являється так звана «розбитість». Здається, кожна частинка тіла прагне лиш одного — спокою.

3. У вас може зникнути апетит, і навіть бабусині смаколики не зможуть пробудити його від зимової сплячки.

Якщо це вам знайомо не з чуток, не бійтеся та визнайте: вами заволоділа депресія.

Поєдинок серотоніну та мелатоніну

А чому ми, власне кажучи, депресуємо? Спробуймо знайти відповідь на це досить непросте питання.

Винуватець нашого поганого настрою — сонце, а точніше — його відсутність. І річ не тільки в тому, що в блискучому промінні світ завжди здається більш життєствердним. Фокус у нашій фізіології, яка безпосередньо пов’язана з підступними гормонами. Саме сонце стимулює формування нейромедіатору серотоніну — це славнозвісний гормон сил, упевненості в собі та щастя. Насправді все дуже просто: чим більше світла, тим щасливішими ми себе почуваємо. А зима ніби забирає сонце, заразом позбавляючи нас джерела радості.

І от — кількість серотоніну невпинно зменшується, а обсяг мелатоніну стрімко зростає. Хто не знає, знайомтеся — це гормон сну. Тож зовсім не дивно, що єдине, чого ми прагнемо в такий період — це постійно відпочивати та заглиблюватися у свої песимістичні переживання.

Способи дати відсіч зимовій депресії

Меланхолія вражає своїх обранців із неоднаковою силою та інтенсивністю. Хтось відчуває її максимально сильно, а дехто піддається лише поодиноким симптомам. Як показує дослідження, депресія виникає переважно в мешканців північних країн через кліматичні умови. Варто також зазначити, що жінки більш схильні до пригніченості, ніж чоловіки. Хоча звісно, будь-хто може опинитися в лабетах смутку, проте варто пам’ятати, що завжди знайдуться способи побороти такі прикрощі. Про це ми й поговоримо далі.

Більше світла!

Приберіть ці фіранки геть, нехай сонячне світло проникає в кімнату, навіть коли ви ще спите. Вдячний організм неодмінно подарує бажану порцію серотоніну. Фахівці довели: штучне світло пригнічує людей, викликає стрес та призводить до роздратувань і гніву.

Рухайтесь!

Як би сильно вам не хотілося проводити час у ліжку, намагайтеся якомога більше перебувати в русі. Зробіть ранкову зарядку або навіть вийдіть на жваву пробіжку. Вправи на свіжому повітрі особливо корисні. Якщо сніг заважає бігати, просто пройдіться пішки до університету або роботи. Ось побачите — настрій обов’язково покращиться.

Смакуйте з користю!

Важливо атакувати депресію не лише ззовні, а й вибудувати надійну лінію захисту всередині організму. Для цього потрібно правильно харчуватися — на якийсь час доведеться забути про фастфуд.

Олексій Маслов, лікар швидкої допомоги, радить:

«Недуги виникають переважно через те, що коїться в нашій голові. До того ж пригніченість впливає не лише на емоційний стан людини, а й на нормальне функціонування організму загалом. Фізіологія та психологія дуже тісно пов’язані між собою, тому я наполегливо рекомендую не ігнорувати депресію, а боротися з нею.

Найважливішою, на мою думку, є необхідність відновити в організмі утворення вітаміну D. Узимку через відсутність сонячного світла ми відчуваємо його дефіцит, така нестача викликає депресію та зниження імунітету людини. Найкращі джерела вітаміну D — це риба (лосось, скумбрія, сардина) та яєчний жовток, їх варто вживати кілька разів на тиждень. Вегетаріанці можуть замінити ці продукти волоськими горіхами й тофу.

Безперечно, потрібно також подбати і про рівень серотоніну в організмі. Для цього додайте до свого раціону ще м’ясо та бобові. Якщо любите фрукти, вас має потішити новина про те, що банан та авокадо є надійними джерелами цього гормону. Якщо ви хочете чогось солодкого, не відмовляйте собі в цьому задоволенні».

Шукайте позитив!

Знайдіть собі заняття до душі. Навчіться кататися на ковзанах, відвідайте нове місто, танцюйте, співайте… Абсолютно не має значення, чим ви будете займатися, головне — отримуйте задоволення від цього. Додайте у своє життя не тільки нові враження, а й кольори. Вдягніть дивакуватий картатий светр або ж пошукайте свою дитячу смішну піжаму. Така кольоротерапія, без сумніву, потішить вас. Після важкого робочого дня добре буде прийняти ванну з ефірною олією та травами. Не забувайте пити більше гарячого чаю з медом — це ваш надійний антидепресант.

Навіть якщо зима здається вам похмурою, не бійтеся протистояти їй. Насолоджуйтесь життям та усміхайтеся частіше.

Ольга Лук’янчук