Десять захоплень сучасної молоді

Чим ви займаєтеся у вільний час? Малюєте, вишиваєте, дивитеся фільми, граєте на скрипці? Такі «класичні» захоплення будуть актуальні завжди. А чи знаєте ви, яким хобі надає перевагу сучасна молодь? До вашої уваги — рейтинг 10 незвичних захоплень.

Якщо ви спочатку подумали про комп’ютерні ігри чи про серіали, то ви, звісно, не помилилися, проте це потроху виходить із моди, а серед звичайних студентів, які їздять із вами в метро або ж обідають у кафе, є творчі особистості, хобі яких виходять за рамки стереотипів щодо молоді XXI ст.

10 місце — колекціонування

Здавалося б, що в цьому дивного? 20 років тому колекціонування поштових марок/календариків/фантиків/журналів було звичною справою. Поспілкувавшись із молоддю, ви також можете дізнатися про чимало цікавих колекцій. Так, студента КНУ ім. Тараса Шевченка Максима Омельченка за правом можна назвати нумізматом. У його колекції орієнтовно 300 монет із різних країн світу: з усієї Європи, Америки, деяких країн Азії, Африки та Океанії.

Особливою є також колекція іншого парубка. З першого курсу Ігор (магістр екології) активно подорожує світом. Із Лондона, Берліна, Барселони, Копенгагена, Риги та інших міст він привозить додому не статуетки, а бляшані банки з-під пива різних сортів. Інколи таку почесну місію він покладає на своїх друзів, які перебувають у відрядженні за кордоном.

З погляду психології, саме колекціонування допомагає людині розслабитися та відволіктися від різних проблем. Колекціонуючи щось, ми позбавляємося негативних емоцій, менше зосереджуємо увагу на стресових чинниках, віддаючи власну енергію на гарну справу — на захоплення. До того ж із таким хобі можна стати першокласним спеціалістом. Проте необхідно не забувати головне правило всіх колекціонерів, недотримання якого може призвести до негативних наслідків: «Що занадто, то не здраво».

9 місце — хенд-мейд

Чому б не зробити прикраси своїми руками? Про бісер уже всі чули, а про сережки з полімерної глини — ні. Зовні вона схожа на пластилін: їй можна надати будь-яку форму. Під час нагрівання полімерна глина (по-іншому термопластик) твердіє, після чого ви, наче скульптор, можете відшліфувати ваш виріб так, як вам заманеться.

Сучасний хенд-мейд не обмежується лише виготовленням прикрас або одягу. Ваші можливості не обмежені. Студентка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Аліна Андрієвська поділилася своїми вподобаннями:

«Зараз я валяю з вовни. Побачила в блозі популярної в інтернеті майстрині вовняного кота та й загорілася ідеєю — захотіла сама робити іграшки, які ми всі звикли просто купувати в магазинах. Окрім того, техніка валяння дуже допомагає заспокоїтися: вся злість виходить під час постійного протикання вовни голкою».

8 місце — ді-джейство

Ви граєте на піаніно/скрипці/гітарі/акордеоні/саксофоні та пишете музику? Якщо так, то ви справді унікальна й талановита людина, проте, на жаль, таке захоплення до нашого рейтингу не потрапить. Та все ж музична освіта є основою хобі, яке стає дедалі популярнішим останнім часом серед молоді. Йдеться про написання електронної музики. Що для цього необхідно? Можна відвідати спеціальні курси, до речі, в Україні функціонують школи, які вчать такій справі. Якщо ж ви не маєте бажання ходити на навчання, то можна спробувати опанувати таку науку самостійно, завантаживши відповідні програми, як-от «Virtual Dj Home», «LMMS», «Kristal Audio Engine», «ChordPulse Lite», «Power Sound Editor Free» та багато інших.

7 місце — хіпстерська фотографія

Ні для кого не секрет, що професія фотографа наразі дуже популярна. Молодь і тінейджери купують дзеркальні фотоапарати, відвідують спеціальні курси та вже за декілька місяців можуть влаштувати друзям професійну фотозйомку. Та в моді зараз не лише сучасні фотокамери. Все частіше на вулицях можна побачити молодих людей із плівковими фотоапаратами, яким уже орієнтовно років 30-50. «Зеніт», «Зоркий», «Смена» та інші фотографують не гірше за своїх модерних братів.

Дзеркальні об’єктиви, надчуттєва плівка — та ваші фото з таких «дідусевих» камер реально зможуть конкурувати зі світлинами сучасних апаратів. Можливість власноруч налаштовувати діафрагму (кількість світла), витримку та фокус навчить експериментувати та перетворить вас на справжніх митців.

6 місце — паперове машинобудування

Студент Максим Шамін навчається на автомеханічному факультеті в одному з київських вишів. У вільний час хлопець конструює моделі відомих (і не тільки) автомобілів. Для цього він не використовує ні розлогих розрахунків, ні складних інженерних проектів. Лише папір, ножиці та клей. Власноруч зроблена схема, трішки кмітливості та завзятості — і вже за декілька годин у вас з’явиться 15-сантиметрова «Таврія», «Волга» або взагалі будь-який інший транспортний засіб. Люди з паперу виготовляють літаки, кораблі та багато чого іншого. До того ж вам не треба розробляти схему самостійно: в мережі таких знайдете чимало.

Альтернативою паперу може бути пластмаса. Тобто, запитаєте ви? У продажу є чимало відповідних наборів (з літаками, машинками, танками, вертольотами). Тут є не лише основний експонат: щоб зібрати омріяний Боїнг, у коробочці ви знайдете кілька сотень пластмасових деталей, весь склад екіпажу, можливо, навіть трап та інші аксесуари, що допоможуть відтворити своєрідну діораму. Всі деталі склеюються та розфарбовуються. Це надзвичайний плацдарм для творчості та простий спосіб, щоб заспокоїти нерви після важкого робочого дня.

5 місце — платівки

Музику слухають усі. В цьому нічого унікального. А от студент Інституту журналістики Христофор Мартинюк слухає музику на платівках.

Хлопець має і раритетні платівки, з 50-х років минулого століття (а ще в колекції Христофора є майже 100 платівок із різних країн світу), і сучасні. Окрім легендарних «The Doors», «The Beatles», «Depeche Mode», «Kraftwerk», є чимало вітчизняних легенд, наприклад, платівки Скрябіна та Братів Гадюкіних. Таке захоплення незвичне хоча б тому, що для прослуховування потрібен навіть не CD-плеєр, а патефон. Якщо у вас на горищі або в комірчині є такий пристрій, то ви маєте можливість розділити з Христофором його захоплення. Хоча можна придбати й сучасний програвач. Але самі платівки — задоволення не з дешевих. Наразі вартість однієї складає 350-500 грн.

4 місце — малювання коміксів

Він не малює портрети та не малює пейзажі. Він взагалі, як йому здається, малює не дуже. Микола Юшков, студент Київського університету ім. Бориса Грінченка, ще в школі замальовував невеличкі історії (так він їх називає). Смішні випадки в класі, курйози з друзями — все це він зображував на останніх сторінках зошитів, дописуючи невеличкий текст і, таким чином, створюючи розповідь у картинках. Тепер усе набагато серйозніше. У спеціальних програмах Микола розробляє сюжети коміксів та відправляє свої ескізи в редакції відомих журналів, до того ж не завжди за винагороду. Для такого хобі насправді, за словами Миколи, потрібні лише цікава ідея та базові навички малювання.

3 місце — акторство

У вас приємний голос та гарна дикція? Тоді ви теж маєте шанс відчути себе актором. Зовнішні дані та акторський талант не мають значення. Адже це хобі, яке зокрема належить журналісту-радійнику Андрію, полягає в озвучці українських фільмів. Звісно, ви маєте бути хоча би трохи артистичним. Проте, як наголошує Андрій, цього також можна навчитися в процесі. Спочатку варто спробувати озвучувати фільми для себе, в домашніх умовах, працюючи в програмах, де під картинку підставляється звук (наприклад, у «Windows Movie Maker», «Sony Vegas Pro», «Edius Pro 7» тощо). Вдосталь натренувавшись, ви можете перетворити ваше хобі на професію, звернувшись до студій звукозапису.

2 місце — мультфільми

Для створення мультфільму, як виявилося, не обов’язково вміти малювати. Головне — ідея. Придумали головного героя, концепцію, сюжет? Ваш мультик майже готовий. Можна самому накидати образи персонажів, а решту справи доручити професіоналам. Головне завдання — придумати сценарій. Це може бути або повнометражний мультфільм, або мультсеріал, де кожної серії головний герой переживає різноманітні пригоди. Ваш мультик може бути і повчальним, і розважальним. Усе залежить від бажання та фантазії. Все, що ви колись могли собі тільки уявити: машину часу, політ у космос, тварин, що розмовляють, — усе це та навіть більше зможе ожити. До того ж написання таких сценаріїв розвиває не тільки уяву, а й письменницькі навички.

1 місце — історія

Чи замислювалися ви коли-небудь про те, чи може навчання бути захопленням? Навряд чи. А от киянин Дмитро Москаленко, студент юридичного факультету «КРОК», отримує від навчання задоволення. Та як це? Любов до рідного міста спонукає хлопця вивчати історичні пам’ятки Києва, але не з підручників та посібників:

«Київ має тисячолітню історію, місто приховує надзвичайно багато таємниць різних епох та періодів. Колись, читаючи Булгакова, я помітив описи цікавих скверів, таємничих місць та будиночків. Відтоді саме за описами авторів художньої літератури, які колись проживали в Києві, я знаходжу згадані місця, вивчаю їхню історію та історію столиці загалом».

Такі прогулянки містом Дмитро влаштовує чи не щотижня, фотографує, збирає інформацію. Хлопець каже, що таке захоплення розширює кругозір, кількість знайомств і взагалі допомагає цікаво провести час із друзями.

Здавалося б, що з появою смартфонів та інших гаджетів сучасна молодь по-іншому мала би проводити вільний час. Однак, опановуючи нове, вони не забувають про здобутки минулих поколінь, що віддзеркалюється саме в їхніх захопленнях. І ніби це ж просто хобі, але ж як цікаво!

Тетяна Навроцька