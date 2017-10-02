Дикунка з “Гри престолів” запрошує до свого палацу

Зірка телесеріалу “Гра престолів”, Роуз Леслі, розповіла про свій казковий будинок у Шотландії.

Роуз Леслі, актриса, яка зіграла роль Угріт у телесеріалі “Гра престолів”, на відміну від своєї героїні була далеко не дикункою. Більше того, нещодавно стало відомо, що кінозірка не лише має “блакитну кров”, але й виросла в шотландському замку, побудованому в п’ятнадцятому столітті. Незважаючи на те, що Роуз наразі живе зі своїм нареченим, Кітом Харінгтоном, іншою зіркою телесеріалу, в Англії, її батьки все ще володіють казковим палацом Лайкліхед у Шотландії.

Однією з найбільш привабливих особливостей замку є його вітальня, де збереглися камін та оздоблення в середньовічному стилі. Іншою цікавинкою є те, що палац Лейкліхед можна орендувати: батьки Роуз пропонують цю послугу всім охочуючим та матеріально забезпеченим. За їх словами, будинок розташовано в тихій мальовничій місцині, а також додають, що палац чудово підійде для сімейних застіль, вечорів, днів народжень та весіль.

Автор: Анастасія Токар