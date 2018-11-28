Динозавр T-Rex відвідав Париж

Знаменитий екземпляр страшного та захоплюючого тиранозавра розмістився в Паризькому національному історичному музеї Naturelle, де його змогли побачити парижани та гості міста.

Виставка “Un T-REX à Paris” викликала неабиякий інтерес у відвідувачів. Всі квитки розкупили ще за три тижні до від’їзду тиранозавра на батьківщину (штат Монтана, США), де його було знайдено у 2013 році.

Скелетові самки тиранозавра, який зберігся на 75 відсотків, 67-мільйонів років, його висота становить 4 метри, а довжина – 12,5 метри.

На виставці, яка цілковито присвячена унікальному екземпляру скелета, музей, використовуючи сучасні технології, пропонував кожному відвідувачеві зануритися в крейдовий період мезозойської ери, щоб показати T-Rex в істричному контексті, пояснити її спосіб життя й те, як вона зникла.

Для більшої візуалізації біля T-Rex розташували скам’янілий екземпляр травоїдного динозавра Hadrosaurid довжиною майже 10 метрів, який був її головною здобиччю.

Музей, який пропонує відвідувачам подорож у минуле на 54 мільйони років, розташований в Палеонтологічній галереї, що відзначає 120-ту річницю.

Галерею відкрили 1898 року. В 1900 році вона стала частиною всесвітньої ярмарки, зібравши в одному місці скелети багатьох зниклих тварин.

Анна Загородня