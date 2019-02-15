Дискримінація на великому екрані

Щодня ми зіштовхуємося з проблемою дискримінації. Навіть блакитні екрани постійно транслюють сцени утисків за різними ознаками. І ми їх однозначно засуджуємо, проте коли виходимо на вулицю, то зовсім не помічаємо такі ж прояви дискримінації.

Расизм

Як відомо, найпоширеніший прояв дискримінації в сучасному світі – це расизм. І складно навіть уявити, скільки фільмів було знято на цю тему. Неординарно тему расизму описано в картині «Район №9». Тут не показано банальну тему утисків чорношкірих, сценаристи пішли далі і для прикладу дискримінації використали інопланетян, яких помістили в особливе гетто. Цей вдалий хід показує, що утиски за расовою приналежністю не мають жодних обмежень. Фільм «Американська історія Х» розповідає про нещадні розправи двох братів над чорношкірими. Жорстокі знущання над людьми іншої раси затьмарюють розум і змушують навіть глядачів почати формувати негативне ставлення до них. Зовсім в іншому світлі тему расизму підносить фільм «Малкольм Ікс». У цій картині яскраво описується історія гангстера і наркоторговця, який після «очищення» починає з запалом боротися за права чорношкірих насильницькими методами. Паралельно з цим у фільмі також описується історія іншого борця за рівність рас, який йде мирним шляхом. Ця картина показує, що потрібно виступати проти нерівності і, лише докладаючи великих зусиль, в цьому можна досягти неабиякого успіху. «Нескорений» описує історію вдалої боротьби афроамериканців за особисту свободу та визнання. Вперше в ПАР обрано чорношкірого президента, який намагається стабілізувати настрої країни і викорінити явище расизму.

Антисемітизм

Іншим яскравим виявом дискримінації в кінематографі є антисемітизм. Це явище розкрито в фільмі «Антисемітизм. Тільки факти». Це дійсно страшна картина, у якій показано жахливі дії щодо єврейської нації, участь в яких брали не лише німці, а й інші народи. Сюжет фільму змушує задуматися і переглянути своє ставлення до історії, змінити погляди на майбутнє. У свою чергу картина «Список Шиндлера» показує неймовірну сміливість відчайдушного промисловця з великим серцем в боротьбі за порятунок єврейського народу. Після перегляду цього фільму, хочеться йти і власноруч боротися за свободу від утисків. Іноді тема антисемітизму в кінематографі доходить просто до абсурду. Наприклад, у фільмі «Ніч живих євреїв» єврейську націю зображено кровожерливими зомбі, від укусу яких люди перетворюються на зомбі-євреїв, і, як не дивно, від цієї епідемії всіх рятує один мужній американець.

Гендерна дискримінація

Тему гендерних утисків кінематограф також не оминув. Фільм «Ваджда» присвячений проблемі дискримінації жінок в Саудівській Аравії. Загалом, ця тема не нова, адже всі ми знаємо про суворі закони ісламського суспільства, але якщо заглибитися в суть картини, то стає зрозуміло, що і тут, зовсім поруч, дискримінація жінок – актуальна проблема. Французи зняли надихаючу короткометражку про гендерну дискримінацію – «Пригноблена більшість». Тут передано почуття жінок, які живуть в патріархальному світі, на прикладі чоловіка, який живе у феміністичному світі. Взагалі, цей десятихвилинний ролик висвітлює усі ті проблеми, що переслідують жінок: від брудних залицянь, зухвалого ставлення до слабкої статі до трудових утисків.

Гомофобія

У сучасному кінематографі помітну нішу займають фільми про геїв і гемофобію. У центрі уваги фільму «Геям тут не місце» – Уганда, де обговорюється проект так званого антигомосексуального закону. Наскрізною темою картини «Керель» є пригнічена сексуальність матроса, який перевозить контрабанду. Ця історія розкриває той факт, що нахили до гомосексуалізму може мати і суворий, жорстокий та кремезний чоловік. Дискримінація людей з нестандартними сексуальним потягом зараз є дійсно актуальною темою, адже перебуваючи в цивілізованому суспільстві, ми повинні розуміти і приймати будь-які особливості людей.

Відрадно, що деякі режисери показують нетрадиційні стосунки як цілком нормальні та прийнятні для суспільства. У фільмі «Чорний Лебідь» на тлі основних подій показано інтимні стосунки двох балерин, які надихають їх на значні успіхи в балетних постановках. «Дівчина з татуюванням дракона» демонструє, що тяга головної героїні до жінок спровокована складним дитинством і є чимось схожим на хворобу. Формування нормального ставлення до людських потягів, будь то гомосексуальність, бісексуальність, трансгендерність чи лесбійство, – ось, що має бути основою фільмів про сексуальні меншини.

Дискримінація інвалідів

Інвалідність у сучасному світі — це справжній виклик для людини. Наше суспільство все ще не готове нормально сприймати людей із фізичними вадами, ми не можемо ставитися до них, як до рівних, тому таким людям складно виживати в цьому світі. Проблему дискримінації інвалідів піднімає фільм «Клас корекції». В основі сюжету лежить історія дітей-інвалідів, які намагаються адаптуватися, але постійно зазнають утисків і несправедливого ставлення з боку інших. Цей фільм підштовхує до осмислення проблеми дискримінації людей з інвалідністю. Завдяки йому ставлення до них стає зовсім іншим, і це не жалість, а повага і щире бажання допомогти.

Відтак, сучасний кінематограф порушує проблеми дискримінації в суспільстві, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Але ми повинні правильно сприймати такі фільми, осмислювати їх і робити відповідні висновки. Наше високорозвинене і культурне суспільство повинне викорінювати дискримінацію у всіх її проявах і розвиватися далі на засадах рівності і толерантного ставлення один до одного. Будь-які прояви «інакшості» повинні стати для нас звичними, адже всі ми різні та унікальні.

ТАРАС КАЙДАН, журналіст відділу «Кіно» видання bit.ua:

«Дискримінація, особливо расизм і антисемітизм, досі є найгострішими темами в суспільстві. Хоч рабство і відмінили, а про Голокост вже знають правду всі, але досі є люди, які звинувачують у своїх проблемах чорношкірих, євреїв, арабів чи індусів. Вони просто не можуть усвідомити, що проблема зовсім не в кольорі шкіри чи вірі. Проблема насамперед в них самих, їхній ліні, злості, жадібності. Але люди бояться визнати це, тому їм легше перекласти провину на когось, а потім цього когось принижувати».

Багато кінематографістів розуміє цю ситуацію, тому вони і створюють фільми, в яких показують різноманітні прояви дискримінації, щоб люди нарешті усвідомили, що в чомусь винен не чорношкірий і не єврей, а вони самі.

Попова Тетяна