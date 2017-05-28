Дитяче хобі великих чоловіків

Сьогодні, у 21 столітті кожен намагається знайти спосіб розважити себе. Хтось обирає кіно чи книги, спорт чи добре поїсти й випити з друзями, але є й хобі, що об’єднало навколо себе коло шанувальників фантастики, космічних пригод та настільних ігор. Це хобі зветься – Warhammer 40,000.

Початок

Зародився Warhammer 40,000 на Туманному Альбіоні, у Нотінгемі, в далекому 1987 році. Тоді компанія Games Workshop в особі Річарда Халлівела (Richard Halliwell), Брайана Анселлома (Bryan Ansell) та Ріка Прістлі (Rick Priestley) вигадала світ похмурого майбутнього, де людство опанувало космос, але змушене вічно боронити себе від різноманітних загроз. Світ у котрому вічно панує війна. Що ще треба для справжнього чоловіка?!

Warhammer 40,000 — це настільна гра, всесвіт якої уявляє з себе антиутопічне футуристично- готичне фентезі. Основним джерелом натхнення для творців стала ідея перенесення суто сентезійних мотивів у космічний простір і варто зазначити, у них вийшло. Воно й не дивно адже до цього компанія вже випустила Warhammer Fantasy, що стала основою для творення ігрових рас, міфології та механіки й правил гри. Хоча намагаючись проводити паралелі важко буде знайти багато спільного, адже для створення унікального світу компанія Games Workshop не пошкодувала часу й зусиль. Були створені унікальні раси, а ті що вже були відомі перероблені до невпізнаваності. Це була титанічна робота, але яка дала неймовірні результати, і вже через рік, як гра побачила світ кількість фанатів Warhammer 40,000 переплюнула Warhammer Fantasy. Успіх остаточно переконав винахідливих британців, що вони рухаються у правильному Правила

Гра по цьому всесвіту відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття за допомогою мініатюр (масштаб 28 мм, приблизно 1:65). Мініатюри відображають війська гравця, котрі можуть складатись з різноманітних воїнів, чудовиськ та військової техніки. Також у грі представлені різноманітні раси, кожна з котрих має свої переваги та слабкості, це змушує розробляти нову стратегію під кожного ворога

У саму гру грають на столах, на які виставляють макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту. Вигадливі гравці створюють цілі композиції! Стіл та оформлення поєднуються у єдину композицію, що допомагає краще й глибше поринути у світ Warhammer 40,000. Також для гри використовуються шестигранні кубики (D6, дайси), лінійки, рулетки та спеціальні шаблони, котрі разом з книгою правил допомагають реалізувати ігровий процес. Перед початком бою гравці домовляються про сценарій гри або визначають його кидком кубика, після чого облаштовують поле бою і розставляють мініатюри: піхоту, техніку, воєначальників і т.д. Кожне військо гравця оцінюється в певну кількість очок, для збалансованої та цікавої гри гравці заздалегідь визначають армію якого розміру вони будуть використовувати в бою. Гра відбувається покроково, повний ігровий хід складається з ходів обох гравців, поділених на фази руху, стрільби і наступу (в сьомій редакцій була додана четверта психічна фаза для задіяння психічних сил і магії).

Киданням кубиків визначаються дії, які здійснюватиме модель, ефективність атак, тощо. Іноді використовуються кубики D3 — фізично таких не існує, як вирішення цієї проблеми використовують D6. Цей кубик кидається, а випале значення ділиться на половину і округлюється в більший бік. Часом в правилах прописані модифікатори у вигляді, наприклад, D6+1. Це означає, що до значення, що випало слід додати 1. В деяких випадках дозволяється перекидати кубики. Також використовується і спеціальний кубик з нанесеними на його грані стрілками і значенням «Попадання» — кубик зсуву. Він використовується для визначення дії мінометів і гармат. Таким чином визначається наскільки буде точним попадання, це робиться для створення ілюзії наближеності до реальних умов бою. Спеціальними круглими або краплевидними шаблонами визначаються вибухи, дія вогнеметів. Відстані вимірюються в дюймах за допомогою рулетки або лінійки.

В грі існують тести на характеристики, які проходять юніти за певних обставин. Так тест на хоробрість передбачає кидання D6 і звірення з таблицею характеристик цього юніта. В разі меншого або рівного випалого значення тест проходиться, при перевищенні відбудеться подія, прописана у правилах.

У грі використовується видимість одних військ іншими. Для проведення лінії прямої видимості від союзної моделі до ворожої має бути можливість провести пряму лінію від її очей до будь- якої частини тіла цілі. Якщо видно тільки зброю, прапор або інший предмет, модель вважається невидимою, адже не варто засуджувати мініатюру лише за ефектну позу.

Всесвіт Warhammer 40,000

Дії гри відбуваються у світ 41-го тисячоліття, суть якого передає означення «Середньовіччя далекого майбутнього». Warhammer 40,000 має виражену еклектику та гротеск. Дизайн та наповнення світу повниться численними елементами класичного, умовно середньовічного, фентезі, що виконані в науково-фантастичному стилі. Це породжує світ у котрому існують космічні перельоти, генна інженерія, іншопланетяни, а з іншого — холодна зброя, магія та демони.

Місце дії окреслене галактикою Чумацький Шлях з її зоряними системами та планетами, і іншим виміром буття – Варпом (Імматеріумом). Варп уявляє з себе дивне поєднання гіперпростору з наукової фантастики, що слугує коротким шляхом для космічних перельотів, а разом з тим є місцем існування демонів та богів, породжуваних емоціями жителів галактики.Більшість Чумацького Шляху займає людська держава Імперіум, котра була заснована 30 тисячолітті. Імперіум створив числені військові підрозділи для підтримання свого існування, якому завжди загрожують численні внутрішні та зовнішні вороги. Багато термінів Warhammer 40,000 звучать вигаданою мовою Імперіуму — високою готикою(основою цієї мови стала латина), поряд з вигаданими мовами інших рас і цивілізацій. Історія всесвіту Warhammer 40,000 налічує мільйони років від створення перших розумних рас, як Ельдари, богоподібні Древні та їх падіння. Основна увага приділяється Імперіуму, котрий виник завдяки діянням богоподібної людини відомої усім, як Імператор. Він проявив себе після того, як людство було розділене та деградоване через шторми у Варпі. Саме зусиллями Імператора було об’єднано відокремлені планети під єдиною владою, однак зрада його кращого сина і воєначальника Горуса вилилася у громадянську війну, відому як Єресь Горуса. В ході Єресі Імператор отримав смертельне поранення і відтоді перебуває в комі, правлячи лише де-юре. Імперіум же перетворився на теократичну державу з культом Імператора.

Примітними рисами цього всесвіту є жорстокість і похмурість, відображені у гаслі Warhammer 40,000: «У похмурому світі далекого майбутнього є лише війна». Кожна із протиборчих сторін відрізняється ксенофобією та нетерпимістю до інших. У всіх сторін конфліктів є своя мотивація і мета, заради якої вони ладні піти на крайнощі.

Всесвіт гри містить численні алюзії на всесвітню історію, а також мистецтво, культуру і релігію багатьох народів світу. Серед міфологічних джерел найбільш використовуються міфи стародавньої Греції, Риму, Персії, Скандинавії, Єгипту, різні окультні вчення. Серед літературних — твори Джона Р. Р. Толкієна, Френка Герберта, Майкла Муркока, Роберта Хайнлайна, Гаррі Гаррісона і багатьох інших авторів. Серед історичних — майже вся історія людства, від найдавніших часів до ймовірного майбутнього, яким його описують фантасти та футурологи.

Warhammer 40,000 в Україні

В Україні ця гра стала відома на початку 2000-х, тоді були створені перші клуби гравців у великих містах. Таких, як Київ та Харків. Маловідома гра почала набирати популярності разом з появою комп’ютерних ігор серії Warhammer 40,000, це допомогло залучити нову аудиторію, котра не чула до цього про настільну гру. З часом гра стала популярна по всій Україні, клуби для гри відкрились у таких містах, як Львів, Луцьк, Дніпропетровськ, Одеса та Херсон. І навіть у 2015 році був відкритий перший офіційний магазин Games Workshop в Україні. Регулярно з 2005 року, відбуваються щорічні змагання, де гравці з усієї України можуть похизуватись своїми арміями та вміннями. Бачачи це не важко підсумувати, що гра приречена на подальший успіх та розширення своїх меж в Україні. Не вірите? А ви пограйте.