Дієта більше не потрібна: як худнути правильно?

Хто з нас хоча б один раз у своєму житті не сідав на дієту? Як довго це тривало і чим закінчувалося? Бути струнким – модно, але бути здоровим – правильно. Пропонуємо це поєднати. Ви не пошкодуєте!

Переглядаючи сотні сайтів з дієтами, перечитуючи багато книжок, де описується те, як зменшити вагу, ти не розумієш кому вірити, бо віддавати своє здоров’я до рук шарлатанів дуже ризикова справа. Зазвичай, коли людям погано, вони звертаються за підтримкою до рідних. Проте, коли її немає, ми вважаємо, що саме їжа може врятувати від депресій та самотності.

Розуміння того, що надмірне харчування не є виходом з ситуації, приходить надто пізно. Відмовитись від поганої звички їсти смачний пиріг на ніч стає майже неможливо. Тоді наступає поганий настрій, втома, виникає дратівливість з будь-якого приводу. А далі – відомий внутрішній діалог: «Сьогодні наїмся, дам собі волю, а завтра знову почну худнути».

Щоб не бігати по замкненому колу, ми пропонуємо вам ефективні та безпечні для здоров’я поради для схуднення.

Азбука зниження ваги

Алкоголь. Всесвітня організація здоров’я рекомендує відмову від спиртних напоїв на весь період зниження ваги. Алкоголь – шкідливий продукт, який розгальмовує центр голоду та знімає свідомий контроль, що надалі призводить до переїдання. В кожного свій поріг чутливості до алкоголю, тому рекомендуємо вам утриматись від приймання спиртного до тих пір, поки ви не досягнете заповітної ваги.

Білок. Обов’язково потрібно пам’ятати, що у денному раціоні повинен бути білок, який має складати 15-20% усієї калорійності продуктів. До нормального раціону повинні входити пташине, тваринне м’ясо та риба.

Вітаміни. Полівітаміни і мікроелементи – необхідні речовини під час всього періоду зниження ваги. Їх прийом потрібен для заповнення деяких важливих компонентів в організмі. Рекомендується приймати їх протягом двох місяців, заздалегідь уважно ознайомившись з інструкцією.

Голодування. Абсолютно заборонено. Тривале голодування не є засобом зниження ваги. Перерва між прийманнями їжі не повинна перевищувати п’ять годин (час сну не враховується). У випадку відмови від їжі впродовж цього часу знижуються обмінні процеси, що призводить до накопичення надлишкової ваги.

Добавки. Ваша корисна добавка – це рослинна олія. Приймати рекомендується один раз на добу в першій половині дня. Можна приймати в сирому вигляді або додавати у страви. Але важливо не смажити на цій олії, бо у цьому випадку продукт змінює свої корисні властивості на протилежні.

Їжте із задоволенням. Дуже важливе правило: їжа має бути смачною і приносити задоволення. Але, щоб скинути вагу, не потрібно спиратися лише на це. Слід пам’ятати: в одному прийомі їжі схвалюється поєднання чотирьох смакових відчуттів (солодке, солоне, гірке і кисле). Але це не означає, що потрібно накривати скатертину самобранку: страви різних смакових відчуттів у незначній кількості дуже гарно доповнять ваш раціон.

Заборонені продукти. Таких немає і не повинно бути. Все те, що вам так подобалось споживати, залишається у вашому розпорядженні. Важливо пам’ятати: чим більше ви відмовляєте собі в задоволенні з’їсти щось смачне, тим більше цього хотітиметься. Головне – знати міру, тому замість того, щоб з’їсти цілий торт, краще поласувати лише шматочком. Погодьтесь, економія, але що найголовніше – підтримка себе у відмінній формі.

Рідина. Добова доза води повинна складати від двох літрів в прохолодну погоду і два-три літри у спеку. Але знайте, що зайва рідина заважає розпаду жиру. Якщо пити не хочеться, то не потрібно себе примушувати, це означає, що вашому організму рідини достатньо.

На цьому азбука зниження ваги закінчується. Кожен з нас може вирішити для себе, яким шляхом йти. Для посилення вашої мотивації пропоную вам послухати експерта-дієтолога Андрія Шаргородського: «Важливо пам’ятати, що не існує оптимального варіанту харчування відразу ж для всіх тих, хто хоче схуднути. Є тільки правила, якими бажано керуватися при виборі дієти для себе. Лікарі завжди говорять, що один і той же режим харчування може одних до життя повернути, а іншим завдати шкоди. У переважній більшості випадків дієтичне харчування є не тільки альтернативою медикаментозним засобам лікування, а й істотною допомогою в терапії, що і пояснює наполегливі рекомендації лікарів підбирати дієту виключно з фахівцем. Важливо розуміти, що абсолютно у всіх методик для втрати ваги є одна спільна основа: щоб схуднути, їсти потрібно менше, ніж організм звик отримувати, але обов’язково пам’ятати про необхідні вітаміни, мінерали і мікроелементи. А також підбирати дієту з урахуванням індивідуальних захворювань, бажань або схильностей».

Напрошується висновок, що людські можливості безмежні. Досягти бажаного можна, якщо знайти правильний підхід. Любов до себе – це те, чим ви можете керуватись у боротьбі із зайвою вагою. Перемога залежить тільки від вас і вашого настрою. Та у будь-якому випадку пам’ятайте, що на кону стоїть ваше життя і здоров’я, і шлях, яким слід йти, варто обирати дуже обережно.

Аліна Яловенко