Для серця руками: як обрати унікальний подарунок

Щойно розпочинаються календарні свята або друзі телефонують із запрошенням що-небудь відсвяткувати, одразу постає питання про подарунок. Існує така думка, що найпростіше дарувати дарунок дитині, адже всі діти мають приблизно однакові смаки: хлопці полюбляють машини, техніку, спортивну атрибутику, для дівчат цікавіші ляльки, косметика, набори для майстринь. Але часом у них уже є все необхідне, і тому важко догодити пересічній дитині, адже всі раніше важкодоступні та дорогі іграшки й аксесуари сьогодні є у вільному доступі в різних торговельних центрах світу. А для зовсім лінивих існує Інтернет, там можна не лише обрати будь-який товар та оплатити його, але й скористатися спеціальною послугою, завдяки якій вам доставлять обране додому. Тому останнім часом люди намагаються дивувати одне одного чимось дійсно незвичайним.

На сьогодні можна спостерігати таку тенденцію, що дедалі більше людей надають перевагу подарункам ручної роботи, ніж машинної. Іграшка, зроблена своїми руками, це не лише унікальний витвір мистецтва, а й прекрасна забавка для дітей. Сьогодні в різних країнах світу колекціонери і митці зосереджують свою увагу на різноманітних виставках іграшок ручної роботи. Подекуди можна зустріти навіть багатоповерхові музеї, вщент заповнені такими іграшками.

Обрати іграшку серед такого різноманіття важко. Важливо врахувати пріоритети того, для кого подарунок призначений. Деякі майстри спеціалізуються на якомусь певному виді іграшок. Так, наприклад, сьогодні однією з найкращих фірм, яка виготовляє іграшки ручної роботи, є «Буковскі».

Директор Федорченко Світлана Ігорівна ділиться досвідом: «Наша фірма почала свою роботу в 1990 році з того, що Барбара Буковскі зацікавилася розробкою моделей іграшкових ведмедиків Тедді. Уже перша виставка таких іграшок мала величезний успіх і сьогодні щодня ми отримуємо сотні замовлень на ведмедиків. Є різні тематики іграшок: колекція «на добраніч», де кожен ведмедик має свій неповторний аксесуар у вигляді подушки чи ліжечка, колекція «весняна», де до іграшки додається квіточка чи комашка тощо. Загалом є іграшки на будь-який смак і для будь-якого віку».

Такі ведмедики можуть стати ідеальним подарунком до будь-якого свята, і ані дорослі, ані діти не залишаться байдужим до такого витвору мистецтва. Особливістю іграшок є те, що вони дійсно неповторні, їхній одяг не схожий між собою, а також кожна іграшка має власне ім’я. Тобто якщо ви або ваші друзі захоплюєтеся ведмедиками, то тепер сміливо можете починати збирати колекцію, не замислюючись щодо імені нового м’якого мешканця. Знайти продукцію «Буковскі» можна на офіційному сайті або на виставці «Handmade», що відбувається чи не щомісяця в різних торговельно-розважальних центрах столиці.

Якщо ж ви бажаєте що-небудь інше, окрім ведмедиків, то сьогодні у всесвітній мережі Інтернет можна знайти безліч сайтів та магазинів, які пропонують різноманітну продукцію. Так, наприклад, авторська майстерня Тетяни Конне пропонує безліч іграшок, зокрема ляльок, хижих та свійських тварин. Кожна іграшка неповторна, адже ніде у світі немає аналогів. На офіційному сайті майстерні представлений величезний вибір колекцій — від весільної до нічної. Кожен м’який витвір мистецтва має свої унікальні деталі одягу, дизайн іграшок продуманий настільки до дрібниць, що навіть у весільній колекції кожен із черевичків тигра-нареченої прикрашений маленькою трояндою з блискучим камінцем посередні.

Соціальні мережі сьогодні рекламують чимало іграшок ручної роботи. Вони також надають контакти майстрів та електронні адреси для зручності зв’язку між замовником і виконавцем.

Обираючи іграшку до смаку, необхідно також пам’ятати, що переважна більшість матеріалів, з яких виготовлені іграшки, натуральні. Тому, якщо ви або ваша дитина має алергію на той чи той матеріал, заздалегідь проконсультуйтесь з майстром, він або вона зможе надати вам повну інформацію щодо продукції.

Якщо ж вас не цікавлять іграшки і ви бажаєте подарувати собі чи своїм близьким щось більш корисне, чому б не звернути увагу на косметику ручної роботи. Сьогодні вершина майстерства дійшла до такого рівня, що часом ви навіть не зможете розпізнати з першого погляду, де що-небудь солодке, а де мило. Мова йде про витвори мистецтва Ганни «Handmade by Nyta». Ганна вже давно займається милом та різноманітною косметикою для вмивання. Серед асортименту її продукції можна знайти все: мило у вигляді полуничного кексу, пістолета, стільця, ведмедика – всього, чого душа бажає.

«Я розпочинала з виготовлення звичайного мила прямокутної форми, яке ми звикли бачити на полицях магазинів. Згодом зрозуміла, що можу зробити що-небудь таке, що зацікавить не лише якістю, а й виглядом. Мої клієнти часто розповідають, що коли вони приймають гостей, ті інколи навіть не торкаються мила, думаючи, що це не предмет особистої гігієни, а прикраса для ванної кімнати. Мене особисто дуже тішить, що я можу не лише вберегти своїх клієнтів від покупки мила, яке має невідомий склад, а й потішити красою. До мене звертаються люди різного віку та різної статі. Дівчата замовляють для своїх хлопців мило у вигляді пістолета або машини. Пахне воно відповідно чоловічими парфумами», — ділиться Ганна.

Насправді сьогодні можна знайти мило ручної роботи чи не в кожному торговельному центрі столиці. Косметику виготовляють переважно з різних масел. Найбільшу популярність має оливкове масло та вітамін Е. Обираючи натуральну косметику для себе чи близьких, не забувайте про можливе виникнення алергічних реакцій. Тому кожного разу, купляючи мило або гель для душу, бажано спробувати намилити спочатку невелику ділянку шкіри на руці. Якщо ж за 10-15 хвилин шкіра не почервоніє, то можна сміливо купувати.

Узагалі сьогодні можна знайти не лише мило та іграшки ручної роботи, а й предмети інтер’єру, канцелярію, одяг тощо. Шукати такі речі потрібно на різноманітних Інтернет-ресурсах, виставках, у спеціалізованих виданнях. У Києві є місце — справжній рай для тих, хто полюбляє речі ручної роботи. Як ви вже здогадалися, це Андріївський узвіз. Недарма туристи, які відвідують Київ, одразу після Києво-Печерської лаври та Майдану Незалежності йдуть на Андріївський узвіз. Це — скарбниця українських сувенірів та місце зустрічі майстрів. Тут можна знайти все: магніти ручної роботи, прикраси, картини, елементи одягу, аксесуари, предмети інтер’єру тощо.

Окрім величезного асортименту речей тут також розмітилася Львівська майстерня шоколаду. Це відоме українське кафе, родом зі Львова, яке спеціалізується на виготовленні шоколаду та шоколадних фігурок ручної роботи. Можна зробити на замовлення все: шоколадні серця, машинки, кульки, печиво, додати горішки чи цукати. Майстерня також проводить майстер-класи з виготовлення шоколаду. Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті, або безпосередньо в кафе-магазині.

На Андріївському узвозі можна також взяти участь у майстер-класі з виготовлення прикрас чи предметів інтер’єру. Майстри, переважно ті, що працюють у суботу та неділю, пропонують кожному охочому доторкнутися до матеріалів та спробувати самому створити який-небудь витвір мистецтва.

Якщо ж ви не маєте достатньо коштів та часу, щоб прогулюватися вулицями міста в пошуку продукції ручної роботи, то легко можна щось зробити самому. Сьогодні дуже популярною є техніка декупажу — мистецтво перенесення друкованого зображення або серветки на який-небудь предмет. Усе, що потрібно для цього, — яка-небудь річ, на яку можна нанести малюнок, біла фарба, серветка та декупажний клей, який можна знайти в будь-якому художньому магазині. Ця техніка допоможе не лише створити унікальний подарунок для друзів чи близьких, а й урізноманітнити інтер’єр помешкання. Останнім часом дедалі більше людей, які займаються такою або подібною технікою перенесення малюнка, створюють неповторний дизайн помешкань, офісів тощо.

Як кажуть, головне не подарунок, а увага. У будь-якому разі, що б ви не подарували своїй близькій людині, будьте впевнені, вона буде задоволена. Найкращі подарунки — ті, які йдуть від душі. Тому неважливо, подаруєте ви шоколад чи мило, головне робити подарунок, вкладаючи серце і душу, і тоді ваш маленький витвір мистецтва буде гідно оцінено.

Юлія Беренштейн