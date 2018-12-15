Доглянуті руки – візитка жінки

Як відомо, руки найпершими видають справжній вік. Правилом кожної сучасної жінки повинна стати турбота про красу її рук. Гарні руки підкреслюють імідж, але для того, щоб вони виглядали прекрасно в будь-яку пору року, необхідний регулярний догляд. У домашніх умовах він може бути не менш ефективним, ніж у косметичному салоні.

Наші руки – це дуже чутлива частина тіла. Адже не дарма на кінчиках пальців розміщені найбільш чутливі нервові клітини нашого організму. Ми поспілкувалися з Анастасією Руденко, майстром салону краси «Фреш-арт», та запитали про те, що турбує кожну жінку.

Що провокує старіння шкіри рук?

Шкіра рук практично позбавлена сальних залоз, які забезпечують зволоження, тому руки потрібно оберігати від вітру, сонця, холоду, мийних засобів. Через ці, а також інші чинники, шкіра рук стає сухою, жорсткою та швидко покривається зморшками.

Що Ви порекомендуєте по догляду за шкірою рук в домашніх умовах?

По догляду за нігтями та шкірою рук рекомендую різноманітні ванночки (хто що має вдома або чому надає перевагу: з морської солі, йодові, з лимонного соку (для зміцнення та проти розшарування нігтів), оливкова олія, жирні креми по догляду за шкірою. Важливо не забувати про скраби, які також можна зробити власноруч. Вітамін А і Е, які можна купити в будь-якій аптеці, значно поліпшать стан нігтів та шкіри рук. І ще є досить цікава, приємна і корисна процедура – парафінотерапія.

Чи є шкідливим нарощування нігтів у салонах?

Є два випадки, коли нарощування нігтів може нашкодити: недотримання технології нарощування і робота неякісним матеріалом. Кваліфікований майстер з якісним матеріалом не тільки не нашкодить, а навіть може повернути пошкодженій нігтьовій пластині красиву форму.

Якщо ви хочете, щоб нарощені нігті від корекції до корекції виглядали ідеально – за ними потрібно доглядати. Правила догляду дуже прості: не використовувати нігті як зубочистку або викрутку, під час роботи з мийними засобами одягати рукавички, користуватися олією для кутикули і своєчасно робити корекцію.

Чи маєте Ви власну формулу краси?

Моя формула краси проста: менше хімії – більше натуральних інгредієнтів.

Деякі поради при виборі крему для рук

Виробники косметичних засобів пропонують препарати широкого спектра дії. Практично в кожній фірмі є своя власна лінія засобів по догляду за нігтями та шкірою рук. Але як підібрати крем, що буде мати ефективну дію. Корисність крему для вашої шкіри пов’язана не стільки з його ціною, скільки з вхідними в його склад компонентами. До складу крему мають входити такі інгредієнти: гліцерин, ланолін, рослинні і тваринні жири, екстракти лікувальних трав, олії, що зволожують (авокадо, какао, олія чайного дерева тощо) та вітаміни. Ці складники допоможуть зволожити, пом’якшити шкіру, усунути запалення, відновити захисні функції шкіри.

Є кілька простих правил при виборі крему для рук:

1. Купувати крем слід в спеціалізованому магазині або аптеці.

2. Обирати його потрібно відповідно до певного сезону (влітку – зволожуючий, взимку – захисний).

3. Він повинен відповідати вашому віку.

4. Слід звертати увагу на загальний стан вашої шкіри рук і враховувати його, коли купуєте крем.

5. Обов’язково прочитати склад крему. Якщо там безліч вітамінів і мінералів, екстрактів трав і різних олій – це найкращий варіант.

Але слід пам’ятати, що одного крему для повноцінного догляду не буде достатньо. Догляд за собою завжди повинен бути комплексним: здоровий спосіб життя, регулярне правильне харчування, вітаміни, гігієна тіла.

Прості методи для зміцнення нігтів та прискорення їхнього росту:

1. Скоротіть використання лаку для нігтів до мінімуму.

2. Якщо ви все ж користуєтеся лаком, використовуйте екстрам’яку змивку, що не містить ацетону.

3. Придбайте спеціальну олію для росту нігтів. Вона продається в будь-якій аптеці і коштує не так дорого.

4. Користуйтеся живильним кремом для рук. Краще використовувати його на ніч.

5. Купуйте дорогі, хороші лаки з екстрактом каучуку. Від них ніготь рідше ламається.

6. Пропийте курс вітамінів.

7. Робіть ванночки з компонентами, що зміцнюють нігтьову пластину.

Нігті – це елегантне завершення пальців на руках і ногах. Займаючись пранням, миттям посуду і підлоги, зберегти їх красивими важко. Важко, але цілком реально. І для цього зовсім не потрібна домашня робітниця. Якщо дотримуватися описаних правил і порад, можна з легкістю досягти бажаних результатів. Трішки уваги і турботи, правильна косметика – і мету досягнуто!

Юлія Пампуха