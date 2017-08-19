Долина Чудес, або екскурсія на глибині 4160 метрів

Коли ми вирушаємо у подорож – нам хочеться неодмінно побачити щось “най”: найкраще, найдивовижніше, найбільше або найменше, найвище чи найнижче і обов’язково найбільш вражаюче. Якщо Ви зі мною погоджуєтеся, тоді Вам варто відвідати каньйон Колка, що в Південній Америці, а це найглибший каньйон у світі.

Долина річки Колка довгий час була одним з найбільш невивчених районів Перу. Про неї ходили легенди, її називали Долиною Чудес, Втраченою долиною інків і Долиною вогню. Сьогодні ці місця знають у всьому світі як місце розташування найглибшого каньйону у світі – каньйону Колка.

З історії каньйону

Нещодавно в горах над долиною, де копошаться дачники, були знайдені стародавні інкські поховання. Їм вже більше 800 років. Це видовбані в камені печери, розфарбовані в різні кольори. У них були виявлені більше 30 мумій. Місцеві жителі не збираються їх перезахоронювати, дотримуючись традиції предків. Втім, гора, в якій видовбані печери, складається з досить м’якої породи. І під час землетрусів нерідко її частини обвалюються на дорогу разом з древніми могилами.

Неподалік у долині також були знайдені 24 вельми цікавих камені. Кожен з них є картою розташування терас.

Цікаві факти

Каньйон Колка в 1984 році був занесений до Книги рекордів Гінеса як найбільш глибокий каньйон. По його дну протікає найчистіша гірська річка, яка в долині утворює болотисту місцевість. В цьому болоті, за словами місцевих жителів, часто пропадала живність, тому існує легенда, що тут Земля черпає свою силу і бере жертву. Не зважаючи на гірську місцевість і діючі вулкани в каньйоні Колка процвітає зернове господарство. Індіанці називали це місце «кечуа» або зерновою коморою. Зараз ситуація дещо змінилася. І хоча зернові культури тут досі ще вирощують, основний дохід від каньйону Колка – це туризм.

Що варто подивитися?

Основною визначною пам’яткою каньйону Колка є ще діючі і вже згаслі вулкани. Вони приваблюють туристів з різних країн світу. Найбільше привертають увагу вулкани Ампато, Сабанкайа і Уалька-Уалька. Вони діють і сьогодні. Каньйон Колка (Valle del Colca) розташований на півдні Перу, в 160 км на північний захід від Арекипи.

Раніше вважалося, що глибина каньйону Колка – 3269 метрів, але під час експедиції 2005 були вироблені більш точні виміри і тепер після уточнення всіх даних його глибина становить 4160 м на північній стороні і 3600 метрів на південній.

Протяжність каньйону становить 100 кілометрів. Таким чином, каньйон Колка більш ніж в 2 рази глибший, ніж Гранд-Каньйон у Північній Америці, максимальна глибина якого 1800 м. Каньйон Колка відрізняється від Великого Каньйону тим, що його стіни не такі вертикальні і він придатний для землеробства, тому заселений людьми вже понад 1500 років. У цій зоні налічується 16 поселень, в яких досі зберігся побут і одяг 18-90-х століть. Найбільшим з таких поселень є місто Чивай, де туристи частенько зупиняються для ночівлі під час багатоденних екскурсій по долині Колка і однойменному каньйону.

“Найкраще для відпочинку та туризму в каньйоні Колка підходить місто Чивай. Тут розвинений туристичний бізнес, тому рівень обслуговування на хорошому рівні. Є також кілька пристойних готелів. Звідси постійно відправляються екскурсії на термальні джерела і до самого каньйону Колка. Каньйон ідеально підходить як для гірського туризму, так і для сплавів по річці або просто активного відпочинку”, - ділиться досвідом турист Олександр Гіл.

Величні Кондори

Туристів сюди приваблює, в першу чергу, приголомшлива краса цих місць. Але туристи відвідують каньйон Колка не тільки заради неймовірної природи, унікальних ландшафтів і колоритних поселень. На одній з найвищих точок каньйону знаходиться оглядовий майданчик «Крус дель Кондор» (Cruz del Condor), або Хрест Кондора, – “родзинка каньйону”.

Звідси, з оглядового майданчика, на максимально близькій дистанції можна поспостерігати за величним польотом кондорів – найбільших у світі птахів, яких часто називають господарями Анд – перебуваючи з ними практично на одній висоті. Тут, серед похмурих скель каньйону, ці красені відчуває себе як вдома. Адже не випадково ще одне давня назва загублених гірських просторів – Територія кондора.

Із досвіду мандрівника: поради досвідченого туриста “Найкращий час, щоб подивитися на кондорів – рано вранці”, – радить Олександр. А ще він розповідає про власну подорож до каньйону: як туди краще дістатися, що подивитися: “Ми їхали автобусом із загального терміналу Арекіпи до Кабанаконди (знаю, що є й інші варіанти). Виїжджали рано вранці, їхали майже увесь день. Верхня точка дороги – більше 4200м.

Кабанаконда – це село, розташоване дещо нижче, на краю каньйона. Дуже красиво. Обов’язково слід виділити час, щоб подивитися на кондорів. Ще неподалік є гейзери, розвалини древніх споруд і багато чого іншого, але, на жаль, у нас було обмаль часу, тому всього подивитися не встигли. Ми обрали спуститися на дно каньйону. Там є, так званий, “Оазис” (Платити за нього слід зверху!). Різниця у висоті – більше 1000 метрів: інший клімат, пальми ростуть, басейн, річка…краса неймовірна!

Але було важко іти. Ми спускалися майже 3 години, там ночували в хижці, а наступного дня піднімалися близько 4 годин. Загалом витратили 3 дні, щоб побачити каньйон. Але зовсім не шкодую, бо це було того варте!” Що ж до того, скільки потрібно грошей на таке задоволення, Олександр підрахував власний бюджет, витрачений у каньйоні: “Автобус (із Арекіпи – зранку і з Кабанаконди – ввечері) в одну сторону, здається, 5$ з людини. Перша ніч у бюджетному готелі – 5$ з двох, але є, звісно, дорожчі і кращі. Друга ночівля – в бамбуковій хижині в оазисі – 10$ з двох осіб.” “Купити води краще зверху, щоб не платити за неї вдвічі більше”, – радить подорожувальник. Про харчування теж не варто турбуватися, бо воно тут недороге, принаймні, наверху. ” Краще їсти там, де харчуються місцеві”, – ділиться власними спостереженнями Олександр.

Тим, хто вирішив відправитися у подорож до каньйону, досвідчений турист радить виділити ще один день і присвятити його місту Арекіпа. Центральна площа, резиденція першого губернатора, монастирі і просто красиві вулички: тут є що відвідати і подивитися. “Окрім Санта Каталіни, цікавий також монастир Реколета, та й взагалі район на тому березі. Якщо мандрівнику цікава історія, культура, традиції цього регіону, в Арекіпі він знайде багато чого цікавого”, – констатує турист. І додає: “Зовсім поряд з Арекіпою знаходиться Пампа Каньяхуас – національний парк, в якому мешкають лами і три різновиди їх родичів: гуанако, вікуньї та альпаки. Джип з водієм і гідом на одноденну екскурсію коштує приблизно 100$, але задоволення за цей час можна отримати набагато більше!”

Отож, якщо Ви збираєтеся до Південної Америки, але не знаєте, що відвідати, додайте на карту свого маршруту позначку “каньйон Калка”. Приємні враження гарантовано!

Больбух Любов