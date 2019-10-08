Домінікана — країна коктейлів та пляжів з реклами

Багато туристів під час планування відпустки часто не розуміють, у чому ж різниця між пляжними відпочинками Домінікани. Ми розповімо про основні курорти та їхні особливості.

Почнімо з трьох найвідоміших курортів, які дуже відрізняються один від одного. Це залежить від того, якого відпочинку очікує турист. Острів Домініканська республіка входить до складу країн Латинської Америки та омивається Карибським морем і Атлантичним океаном.

Пунта-Кана

Курорт Пунта-Кана — найвідоміший туристичний куточок, який розташований на південному сході Домінікани, де Атлантика зливається з Карибським морем. Навіть до наших днів там залишилися недоторкані людиною джунглі та білосніжні піски, на яких ростуть кокосові пальми. Саме в цьому туристичному районі розташувалися найвідоміші мережі готелів, яких нараховують більше сотні на 30-кілометровому узбережжі. Для туристів, які хочуть вийти за межі готельного ALL INCLUSIVE, Пунта-Кана — ідеальний варіант.

Ла Романа

Чарівне містечко Домініканської Республіки Ла Романа розташувалося у 110 кілометрах від Санто-Домінго (Столиці Домініканської республіки). Нині це місто славиться найбільшим туристичним комплексом Карибського басейну, у якого навіть є власний аеропорт. Саме туди прилітають літаки з України раз на 10 днів.

У Ла Романа особливих пам’яток немає, але це місце привертає увагу туристів з усього світу. На східній околиці Ла Романи розташувався туристичний комплекс Casa de Campo. Він є величезним готельним комплексом вищого класу, що займає площу в 7000 гектарів. У нього входять два поля для гольфу, які у світовому рейтингу посідають високі місця та два готелі мережі GrandBahia. Це така приватна та закрита від усіх бухта, яка приймає тільки туристів з трьох готельних комплексів.

Якраз цей відпочинок точно для тих туристів, хто не любить виходити за межі готелю та прагне залишатися в безпеці та комфорті свого ALL INCLUSIVE. Адже навколо території CasadeCampo немає нічого і потрібно проїхати 20 кілометрів, щоб дістатися міста. З усіх боків територію охороняють місцеві зі зброєю, адже в Домінікані високий рівень злочинності. Третина острова належить Гаїті, звідки кожного дня перетинають кордон нелегали, які шукають кращого життя в багатшій республіці.

Саона

У 30 хвилинах їзди на човні від Ла Романи розташована перлина Карибів — дивовижний острів Саона, який є частиною Східного Національного Парку. Це природний заповідник з численними видами рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Перед самим островом Саона вас зупинять у відкритому натуральному басейні Карибського моря — такому прозорому, що ви побачите свої ноги на піску. Із човна видніються великі скати, які згодом пливуть подалі від туристів.

Поряд ви можете знайти справжню морську зірку та дістати її з дна Карибського моря. Але пильнуйте, щоб вона була постійно у воді, адже на суші морська зірка живе лише три секунди. На під’їзді до острова ви не повірите своїм очам. Навколишній пейзаж нагадає вам рекламу шоколадного батончика про «райську насолоду» та фільм «Повернення до блакитної лагуни». І не дивно, бо саме на острові Саона знімали ці шедеври.

Тут вас зустрічатимуть і проводжатимуть справжні дикі пелікани та грифи. Природа острову надихає. За пляжем простяглися справжні джунглі, куди входять мангрові гаї, огороджені величезним парканом. Екскурсоводи не дозволяють туди ходити туристам, бо ніхто не хоче шукати іноземців, які заблукали в джунглях.

Також на острові можна спробувати справжні національні коктейлі. Перший — це Піна Колада (10$), яка робиться в самому ананасі, з якого дістають м’якоть та змішують її в блендері разом із льодом, кокосовим молоком, тростинним цукром і ромом. Цей смак не можна передати словами, адже в жодній країні світу не роблять схожого коктейлю. Наступний національний коктейль — Коколоко або «скажений кокос» (6$).

Для вас за допомогою мачете зріжуть кінчик кокосу і дадуть соломинку, щоб ви трішки надпили кокосового молока. Потім туди заливають ром або місцеву настоянку, яка називається мамахуана. Вона готується зі шматочків деревини, кори, листя, збору трав та спецій, які заливаються ромом і вином. Місцеві шуткують, що цей напій підвищує тиск у чоловіків і служить афродизіаком.

Бока-Чика

Перейдемо до останнього курорту Бока-Чика, який розташований лише за 30 км від столиці Санто-Домінго. На просторах інтернету можна прочитати, що цей курорт призначений саме для відпочинку з дітьми, адже там неглибока лагуна, яку захищає кораловий риф від хвиль.

Однак насправді з дітьми туди взагалі не бажано їхати, бо цей район більше призначений для молодіжного відпочинку. А саме для тих, хто хоче повеселитися, походити по магазинам, поспілкуватися з місцевими, які завжди пропонують щось купити, іноді це можуть бути заборонені законом речі. Але гіди все одно застерігають і просять туристів не виходити ввечері на вулиці.

Цей курорт ще в 1991 році вподобали американські солдати. Вони почали приїжджати на острів, щоб відпочити та відірватися на повну, адже саме тут можна було легко дістати заборонені законом речі, коли в Америці це суворо каралося. Тому, якщо ви молоді та шукаєте пригод, Бока-Чика саме для вас!

Домініканська Республіка — це те не місце, куди слід їхати за пам’ятками архітектури. З іншого боку, в цій місцевості команда Христофора Колумба освоювала «Новий Світ», і на залишки тієї епохи також варто подивитися.

Анна Загородня