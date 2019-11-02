Дитячі маршрути

В Україні планують розпочати розвиток дитячих туристичних маршрутів.

Як повідомило інформагентство УНІАН Українські туроператори розроблять близько 15 таких екскурсій. Вони стосуватимуться історико-культурної та патріотичної тематики.

Про це говорили під час засідання Комітету з туризму Торгово-промислової палати України. Зокрема, мовилося про те, що одним із таких маршрутів може стати батьківщина Тараса Шевченка – Черкаська область або ж столиця Гетьманщини часів Богдана Хмельницького – Батурин.

Почати планують із 5-6 екскурсій, надалі кількість обіцяють збільшити. Також збираються зменшити вартість із бронювання квитків для дитячих груп. Наразі вартість одного такого квитка – 100 гривень.

Під час засідання обговорили питання частково фінансування туристичних дитячих маршрутів з державного бюджету.

Інна Лебеденко