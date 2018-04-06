Дитячий садок для незвичайних малюків

Домашні тварини – це не «придаток» для людини, покликаний повсякчас виконувати її забаганки. Кожне звірятко, пташка, комаха чи акваріумна рибка потребують уваги, любові та піклування з боку свого власника. «Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив», – писав Антуан де Сент-Екзюпері. Особливо ж прогресує ця відповідальність, коли йдеться про малечу. Саме в цьому ніжному віці тваринки, як і діти, найбільш чутливі та вразливі, тому й потребують найвищого вияву турботи. Однак постає питання, як виростити з цього «клубочка щастя» чемного кота чи собаку, а не звичайнісінького мазуна. З цим вам допоможуть професіонали дитсадків для тварин.

Нині в більшості країн світу успішно функціонують не тільки готелі, фітнес-центри, салони краси та магазини для наших менших друзів, але й дитячі садочки. Провідними в цьому плані залишаються США, у яких чи не всі райони забезпечені такими «освітніми закладами».

Україна порівняно нещодавно перехопила цю ідею й стала її реалізовувати. У 2014 році Центр сучасної ветеринарної медицини офіційно оголосив про створення першого в Україні дитячого садка для тварин. Проте це не зовсім так, адже подібні заклади, існували й раніше, хоча в дещо викривленому розумінні, на базі готелів для чотирилапих у таких містах, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро.

Що ж таке дитсадок для тварин?

З визначенням цього поняття допомогла Наталія Зайчук, директор готелю для тварин «Dog and Cat Club Hotel»: «У нас в Україні не зовсім розвинуте поняття дитячого садка для тварин. Люди просто беруть маленьких звіряток і віддають їх нам на соціалізацію. А потім так само продовжують обслуговувати дорослу особину. Тому дитсадком можна назвати заклад і для дорослої тварини. Наприклад, люди взяли чи купили собаку в річному віці і не знають, що з нею робити далі: як привчити до пелюшки, до вигулу на вулиці. Ось це і називається дитячим садком, який включає в себе цілий спектр послуг».

Тож, так званий звіросадок – це те місце, де у вашого улюбленця виховають хороші манери, призвичаять до режиму, адаптують до життя в «соціумі» та, певно, найголовніше навчать поважати вас і ваш життєвий простір.

Забаганка чи необхідність?

Звісно, найкраще місце для тваринки вдома, поруч з господарем. Однак щодня «батьки» змушені працювати, залишаючи «чадо» сам-на-сам в порожній квартирі. Аби вберегти улюбленця від виникнення почуття самотності та покинутості, самому звільнитися від докорів сумління, й існує такий дитячий садок. А втім це ще далеко не всі його переваги.

Відвідування такого закладу, по перше, дасть волю рухам, насиченість іграми на свіжому повітрі, що гарантовано підтримає фізичну форму та здоров’я тваринки. По-друге, улюбленець отримає задоволення від спілкування з іншими, а це вагомий внесок у контексті його соціалізації. По-третє, нові запахи, звуки, обличчя та предмети сприятимуть розвитку всіх органів чуттів і забезпечать новими враженнями й досвідом. По-четверте, фахівці поступово прививатимуть згадані хороші манери, і, як наслідок, хазяїн отримає думаючу, чемну тваринку. Щодо переваг для власника, то варто зауважити, що така послуга вивільнить час для справ, оминаючи важку працю виховання улюбленця. Крім того, зникне необхідність ремонту квартири опісля собачо-котячого армагеддону.

«Апартаменти» для малечі

Українські дитячі садки для тваринок пропонують дві форми проживання в них. Це вольєрний варіант, коли в одному приміщенні розташовують бокси з різними тваринами, які змушені уживатися одне з одним. І друга форма – це окремі кімнати для кожного, які враховують індивідуальні особливості вашого улюбленця. На жаль, більшість дитсадків обирають перший спосіб організації проживання, спираючись на фінансовий фактор (так дешевше). Серед них вищезгаданий садочок на базі Центру сучасної ветеринарної медицини в Києві, «ПЕС и КОТ» і «Центр поводження з тваринами» в Харкові, «ZooХутор» і «Бер» в Дніпрі, «ЗооДом» в Одесі. Проте нечисленно представлений і другий варіант. Тут йдеться про «Dog and Cat Club Hotel», що в Києві, та «Ashera Club» в Дніпрі.

Звісно, що забезпечення тваринок окремими кімнатами є перспективою розвитку дитсадків. Проживання в таких умовах гарантує максимальний затишок і комфорт. При побудові «апартаментів» використовуються натуральні матеріали, що виключають питання алергії, підлога з підігрівом зберігає в теплі лапки вашого улюбленця, вентиляція постачає свіже повітря, а облаштування кімнати лежанками, кігтеточкою та посудом вирішують усі побутові проблеми.

Все ж, попри явні переваги другої форми проживання, варто відзначити, що прибирання, починаючи від вологого й завершуючи кварцуванням, здійснюються незалежно від типу місця перебування, що відповідає стандартам гігієни й зберігає здоров’я улюбленця.

Їсти подано!

Годують тваринок не у їдальнях, як дітей у садочках, а подають кожному страву до номеру чи вольєру. При цьому раціон найрізноманітніший з урахуванням смаків «малюка». Каші, м’ясо, рагу, салати, корм – це стандартна їжа, але за фантазії господаря можуть готуватися й інші кулінарні шедеври. Найголовніша умова, щоб гастрономічні примхи не суперечили загальноприйнятим нормам (варення звірятам не можна, якщо не хочете послаблюючого ефекту).

Вступ до звіросадка

Вихованцями дитсадочка можуть стати тваринки, яким ще не стукнув рік. Перш, ніж віддати своє «чадо» до науки, хазяїну доведеться трохи пововтузитися з документами. Насамперед він повинен надати ветеринарний паспорт з наявністю всіх обов’язкових щеплень, а також довідку про поточний стан здоров’я тваринки. Понад те, додається характеристика звірятка від зоопсихолога. Потім підписується договір між дитсадком і господарем – і, вуаля, «складна» процедура вступу завершена.

Що стосується фінансового питання, то, очевидно, це задоволення не з дешевих. Так, наприклад, у Центрі сучасної ветеринарної медицини дитсадок за день обійдеться для кошенят у 35 грн, а для щенят – від 50 до 80 грн залежно від віку вихованця. У «Dog and Cat Club Hotel» тільки один номер за добу коштуватиме 300 грн для котиків і 380 грн для песиків, і це не враховуючи харчування.

А у вас?

Нині в Україні дитсадки для тварин не користуються великою популярністю. Скажімо, у «Dog and Cat Club Hotel» тільки одна вихованиця – чіхуахуашка Пенелопа. Схожу ситуацію спостерігаємо й у інших закладах.

До послуг дитсадка українці звертаються зазвичай під час відпусток, коли «малюка» просто нема з ким залишити вдома, а з собою не повезеш. Цим вони відрізняються від американців і навіть японців, які витрачають величезні кошти на рейсові автобуси для «школярів», купують для них формені рюкзаки і щоденники для записів вихователів про стан, настрій і поведінку улюбленців.

N. B.

Наталія Зайчук, директор готелю для тварин «Dog and Cat Club Hotel», наголошує: «Не варто перейматися тим, що, працюючи й граючись увесь день з дресирувальником, улюбленець забуде хазяїна. Все так само, як у маленьких дітей, котрих приводиш до садочку. Дітки проводять з нянечками і вихователями подекуди більше часу, ніж з батьками. Однак вони знають, що в них є мама й тато, і не перестають їх любити. Песики – надзвичайно інетелектуально розвинені тварини, які розділяють і усвідомлюють, хто є хто. Тому будь-які побоювання з цього приводу марні».

Іванова Анастасія