Джерела нашого внутрішнього світла

Нам хочеться бути неперевершеними, володіти шармом та харизмою… Але який сенс ми вкладаємо у всі ці поняття? Спробуймо дізнатися, як діють таємничі механізми нашої привабливості.

Буденний ранок звичайної родини. Юнак, зачинившись у ванній, бореться із зачіскою, аби приховати прищик на чолі. У спальні батько стоїть перед відкритою шафою і ніяк не може вирішити, який з двох костюмів одягнути. На нього чекає важлива угода, а щоб справити на партнера гарне враження, необхідно виглядати солідно. Його жінка щойно побігла до фітнес-центру: для неї важливо залишатися стрункою. Дочка-старшокласниця тим часом тестує новий парфум – вона сподівається привернути увагу симпатичного хлопця, якого іноді зустрічає у шкільному коридорі.

Мимоволі всі члени цієї родини прагнуть одного – сподобатися. І це цілком природньо для людей, які мешкають у суспільстві. Нам доводиться спілкуватися, домовлятися, переконувати та навіть просто жити під чужими поглядами. Щоб досягти успіху в суспільному коловороті, потрібні шарм, вміння вести за собою, бути чарівливим… Розібравшись у різних межах зачарування, ми, можливо, зуміємо частіше проявляти наші позитивні якості.

Сексуальна привабливість

Вижити та продовжити рід – це прагнення закладене в наших генах. «В еволюційному плані людині важливо не просто вижити самій, але й сподобатися представнику іншої статі, вдало обрати партнера та зуміти виростити потомків, – говорить український антрополог Іван Семенченко. – Саме тому чоловіки несвідомо шукають в жінці ознаки, які відображають її репродуктивний потенціал, а жінки в чоловіках – ознаки здатності захистити та прогодувати майбутню сім’ю».

Потяг виникає несвідомо, інстинктивно. За лічені секунди наш мозок оцінює привабливість іншої людини. Існують умовні індикатори, за якими ми миттєво оцінюємо її здоров’я, сексуальну зрілість та соціальний статус. Гармонійна зовнішність, сексуальність, пропорції тіла, форми обличчя, розріз очей, розміри носа й губ – все це має значення.

Дуже часто нас тягне до людини несвідомо: так впливають на нас «молекули кохання» – феромони. Ці особливі білкові ланцюги вступають в не усвідомлювані нами хімічні реакції. Саме феромони роблять нас спокусливими.

Запах відіграє провідну роль в сексуальній чарівливості як чоловіків, так і жінок. Люди із посередньою зовнішністю можуть бути досить-таки привабливими завдяки запаху. Таким був англійський письменник Герберт Уеллс: товариші не могли збагнути секрету його феноменального успіху серед жінок. Якось один із них запитав у закоханої в Уеллса дами, що вона в ньому знайшла. Жінка, із захватом примруживши очі, відповіла: «Він пахне медом».

Не менш привабливим може бути і голос. «Голос указує на потенційну плодючість чоловіка, – пояснює Іван Семенченко, – адже на стан голосових зв’язок впливає рівень тестостерону».

Дух свята

Нас приваблює той, хто робить наше життя веселішим. Чарівлива людина – джерело енергії, вона дарує людям задоволення, активізує пульс життєрадісності. Багато хто в певні періоди життя забуває, що таке справжнє емоційне та чуттєве задоволення. Але коли ми зустрічаємо чарівливу людину, відразу вмикається механізм зараження. Нас автоматично тягне до неї. Нас зачаровують ті, хто вміє прикрашати життя, створювати особливу, святкову атмосферу.

Дар харизми

У перекладі з грецької мови «харизма» означає божественний дар. У Давній Греції так називали тих, хто вмів привернути до себе увагу.

У сучасній науці харизматичною особистістю звикли вважати людину, здатну впливати на інших з потужною емоційною силою. Така людина не кличе за собою – люди самі йдуть за нею, переймаючи її цінності, відчуття, світогляд, увесь її світ. У найкращих своїх проявах харизма надає слову неповторимої вагомості, окриляє натхненням оратора і висвітлює його слухачам дорогу в майбутнє.

Харизмою може бути наділений будь-хто: політичні та духовні лідери, здатні «заразити» оточуючих своїми переконаннями; актори, гра яких захоплює; викладачі університетів, які своїми лекціями пробуджують в нас бажання захистити дисертацію саме на його кафедрі або прочитати запропоновану книжку за одну ніч. Тобто, дар харизми або є, або його нема? Певною мірою це так, але харизматичні риси можна в собі розвинути.

Тренінг харизми

Якщо вам здається, що ви недостатньо чарівливі, щоб легко зав’язати нове знайомство або влитися до нового колективу, спробуйте проаналізувати свої попередні успіхи. Ви почуватиметесь упевненіше та зможете більш відкрито спілкуватися з іншими людьми.

Згадайте ситуацію, коли вам вдалося добре налагодити стосунки – наприклад, знайти нових друзів.

Що відбувалося під час зустрічі? Що ви відчували тоді? Що говорили?

Спробуйте визначити, що саме сприяло щирості та насиченості спілкування. Чому воно було приємним? Ви часто посміхалися одне одному, сміялися, жартували, активно спілкувалися, а якщо в чомусь ваші думки розходилися, обговорювали це з повагою…

Що з цього проявлялося у вашій поведінці, а що ви могли тільки відчути (наприклад, настрій)?

Згадайте ситуацію, коли налагодити зв’язок так і не вийшло. Поміркуйте: чому? Чого не вистачило в розмові? Що ви відчували? Яким був ваш настрій?

Двозначна чарівливість

Чарівливість не завжди однозначна. Дуже часто нас приваблює в людині її двозначність – на цьому засновані несвідомі механізми привабливості. Чарівливість і особливо харизма припускають, що людина володіє деякою незвичайністю: вона може мати як позитивні, так і негативні риси. Дефекти також мають велику притягальну силу.

Усвідомлюючи свою чарівливість, ми можемо притягувати до себе людей, зачаровувати їх, заражаючи їх своєю доброзичливістю та любов’ю. Неприємний відтінок маніпуляції з’являється тоді, коли людина показує себе не такою, якою вона є насправді. Виникає думка, що вона хоче щось отримати шляхом обману.

На щастя, існує справжня безкорислива чарівливість, яка однаково дарує радість і тому, кого чарує, і того, хто піддається чарам.

Як бути чарівливим

По-перше, не залежати від думки інших. Ми зачаровуємо інших людей, коли не намагаємося їм сподобатися. Так, цей парадокс дійсно працює. Не думай, як справити враження – і ти почнеш привертати увагу..

По-друге, вірити в свої сили. Чи можна сподобатися іншим, якщо ти не подобаєшся собі? Ні. Чарівливість – це не привілей самозакоханих людей, але саме любов до себе дає нам можливість приймати свої переваги та недоліки, а впевненість в собі допомагає впоратися з життєвими негараздами. Коли ми ставимося до себе з любов’ю, з цього почуття ми черпаємо енергію для вирішення проблем, які іншим можуть здатися непосильними. Наша впевненість передається оточуючим – і вона приваблює.

По-третє, бути вірним собі. Багатьом з нас заважає стереотип, що поводитися правильно –бути стриманим і обачним. А секрет чарівливості – навпаки – у нашій щирості. Потрібно навчитися вільно виражати себе, зважаючи на власну неповторність.

По-четверте, залишатися відкритим. Ми можемо оцінити ступінь своєї чарівливості, відповівши на декілька питань:

Чи приємно оточуючим спілкуватися з нами?

Чи вільно вони при цьому себе поводять?

Чи розкриваються вони у спілкуванні?

Якщо так, то ми достатньо щирі та відкриті з іншими, тобто вміємо слухати своїх співрозмовників, бути уважними до них, незважаючи на розбіжності у поглядах. Справжній контакт налагоджується лише тоді, коли люди готові до діалогу одне з одним. Помітивши нашу довіру, співрозмовник відчуває спокій, у нього виникає бажання бути щирим та відкритим до нас. Тому так важливо оволодіти мистецтвом спілкування: говорити чітко та ясно, вживати метафори, які допомагають слухачеві побачити, почути та відчути ситуацію.

Кожен наділений певними особливостями, які відрізняють нас один від одного, Їх у слід розкривати, розвивати їх та використовувати на користь собі та іншим.

Любов Сатановська