EasyJet стане еко-авіакомпанією

Британський лоукостер збирається виправити свою шкоду довкіллю. EasyJet компенсує всі викиди двоокису вуглецю – повідомляє Guardian . Перевізник може стати першою авіакомпанією світового рівня з нульовим забрудненням повітря вуглекислим газом.

Для реалізації програми з бюджету авіакомпанії виділили близько 25 млн фунтів. EasyJet витратить кошти на висадку дерев та мінімізацію токсичних викидів.

У світі схожу новацію впровадило всього 10 авіакомпаній, серед них – Air New Zeland та Air Canada.

Утім, компенсація доцільна лише як тимчасовий захід – визнає виконавчий директор авіакомпанії Йоган Лундґрен. На думку керівника, необхідні більш серйозні довгострокові рішення. За три роки EasyJet планує розробити власні програми компенсації шкоди довкіллю. Зокрема авіакомпанія намагатиметься зменшити кількість порожніх місць у рейсах.

Крім того, перевізник має наміри в майбутньому використовувати електролітаки. Стосовно розробки електричних та гібридних суден EasyJet підписала меморандум з Airbus. Також авіакомпанія співпрацює з Wright Electric. Американська фірма вже випустила дев’ятимісний електричний літак, що здійснить свої перші рейси найближчими тижнями.

Нагадаємо, EasyJet – авіакомпанія, що наразі обслуговує понад 136 напрямків переважно по Європі. До України британський лоукостер поки що не літає.