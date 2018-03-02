Електромобільний бум, або Як позбутися «бензинової залежності»

Сьогодні наявністю власного автомобіля навряд чи когось здивуєш – кількість українців, які мають свого «залізного чотириколісного друга», з кожним роком зростає. Утім, з ростом курсу долара підвищується й ціна на паливо, тому люди шукають різні варіанти, як зекономити на бензині чи взагалі замінити його.

Зараз набуває популярності перехід на альтернативні джерела пального. Саме тому останніми роками у світі триває бум на «електрокари»: у 2014-му було продано 740 тисяч «конячок» з електричними чи гібридними двигунами. Лідирують у рейтингу країн-прихильників «екоавтомобілів» США, Китай та Японія (понад 100 тисяч проданих «агрегатів» за рік). В Україні ця цифра, звичайно, нижча, але популярності від того сфера «здорових машин» не втрачає. Виявляється, це ще й дуже вигідно.

З чого все почалося?

Що ж стало стартовою точкою зниження популярності автомобілів на бензині? Експерти виділяють кілька головних причин. По-перше, науковці переконують, що нафта – джерело бензину та інших найбільш поширених видів палива – є непоновлюваним ресурсом, який доволі швидко вичерпується. За останніми підрахунками, нафти для всіх вистачить лише на 50-60 років.

Існує й більш прагматичне пояснення розвитку альтернативних видів енергії: з ростом цін на бензин люди частіше починають міркувати над тим, як зекономити. Приміром, ціна на літр А-95 в Україні в середньому становить 25 гривень (не забуваймо про «прив’язку» бензину до курсу долара), газ – майже вдвічі дешевший, проте попит на таке паливо все одно знижується: любителям автомобілів іноді простіше витратити кілька «зайвих» тисяч гривень чи доларів на «електрокар», ніж потім 20 років мучитися зі своїм «бензиновим агрегатом». «Екомашина» приваблює також тим, що не забруднює навколишнє середовище, а у час посиленої уваги до екологічного стану нашої планети це додає їй додаткових плюсів.

Окрім «гібридів» та «електромобілів існують й інші способи вигідної заміни нафтових ресурсів: водень, етанол та навіть дрова.

Етанол: паливо з біомаси

Етанол (у народі – етиловий спирт) – один із найвідоміших та найпопулярніших типів еко-пального. Його можна легко використовувати замість бензину для роторних двигунів, адже такий вид спирту виготовляють з різних матеріалів: кукурудзи, відходів деревини та цукрового очерету. Найбільш уживане етанолове паливо – Е85 – складається з етилового спирту (85%) та, власне, бензину (15%) і значно знижує рівень викидів шкідливих вихлопних газів.

Варто також зазначити, що етанол у своїх автомобільних якостях не надто поступається загальновідомому бензину – пробіг машин, які працюють на Е85, на одиницю об’єму пального становить приблизно 75% від пробігу звичайних «залізних коней».

Водень: замість бензину – вода

Використання водню як палива також набуває популярності, адже це – чисте екологічне та невичерпне альтернативне пальне, яке можна легко отримати з води. Перевагою такого типу «їжі для автомобіля» є те, що він може застосовуватись як у звичайному роторному двигуні внутрішнього згорання, так і в спеціальних «агрегатах для води». Має водень і свої недоліки: за температури і тиску, що виникають у бензиновому моторі, водень може спричинити несправності у його системі охолодження. При цьому, пальне, що працює на воді, не виробляє викидів вихлопних газів, під час його роботи з’являються тільки оксиди азоту при згоранні.

Дрова: незвично, але з користю для довкілля

Такий замінник бензину не є популярним в Україні, але поширений у Скандинавії, де процвітає деревообробна промисловість. Так, шведи минулого року представили світу «баггі» – варіацію спортивного позашляховика з електричним двигуном, який у якості палива споживає гранули спресованої тирси. Енергію такому «спорт-кару» забезпечує акумуляторна батарея напругою від 24 до 96 вольтів і, власне, сама тирса.

Цей вид палива не є загальновідомим у нас, бо для його постійного використання необхідно мати десятки кілограмів дерева, що не є дешевим.

Газ: помилкова вигода?

Саме нафтовим газом в Україні найчастіше замінюють бензин: сплеск популярності на цю пропано-бутанову суміш з’явився у 2014-му році, коли ціна на бензин досягла позначки у 20 гривень. Такий вид пального привернув увагу вітчизняних водіїв відносною дешевизною та швидким переобладнанням двигуна.

Популярним є і використання метану або природного газу. Для його використання необхідно переобладнати мотор, утім, собівартість самого палива менша. Проте, з ростом цін водії часто відмовляються від такої ідеї, оскільки лише установка газобалонного устаткування коштує щонайменше 10 тисяч гривень, та й про підвищену вибухонебезпечність не слід забувати. «Я б не сказав, що споживання природного газу є правильним та доречним з фінансової точки зору. Так, зміна роботи двигуна обійдеться водіям у 10-15 тисяч гривень, та й сам газ не такий дешевий, як два роки тому. Крім цього, у нас було кілька випадків, коли машина вибухала через неправильне переобладнання мотора – тому, аби не ризикувати життям пасажирів, ми вирішили поступово переходити на «електрокари», – говорить Іван Марчук, представник громадської організації «Асоціація водіїв служб таксі».

«Електрокари» й «гібриди»: дороге задоволення

Автомобілі, що мають електричний двигун чи змішаний його вид (бензин + електрика) є досить популярними у Європі, в Україні ж попит на такі машини лише набирає обертів: якщо у 2014-му році було продано лише 39 «електрокарів», то у 2015-2016 вже близько 500. Потенційних покупців відлякує насамперед висока ціна (у середньому, 10-20 тисяч доларів за маленький хетчбек), невисока кількість спеціалізованих заправних станцій та відносно низька кількість компаній-постачальників. Про це, зокрема, говорить і представник організації «Electro Cars в Україні» Андрій Лещенко: «Ми зараз активно працюємо над популяризацією «гібридів» та «електрокарів». Але виникають і проблеми – висока ціна, відносна недовіра до таких видів авто (це, напевно, через незнання). Головне наше завдання – знищити стереотипи про те, що мати машину з електричним двигуном у Києві невигідно і недоречно через проблеми із заправкою. Так, «гібриди» можуть собі дозволити далеко не всі українські водії, але за останні два роки відсоток продажів у нас зріс на 30 відсотків. Найпопулярнішими є сімейні «малогабаритки»: «Форд», «Ніссан», «Рено», «Пежо». Є у нас замовлення і на «електрокари» «преміум-класу» – нещодавно киянин замовив собі автомобіль «Тесла» (ціна від 120 тисяч доларів). Тому можна сказати, що популярність росте. Чи вигідно купувати? Якщо Ви проїжджаєте на машині десь 15 кілометрів щодня, то краще пересядьте на велосипед чи пройдіться пішки. Якщо ж Ви долаєте понад 50-100 кілометрів і рухаєтесь переважно по місту, то «гібрид» тут буде кращим варіантом. Ті кошти, які можна зекономити, не використовуючи бензин, з часом компенсують витрати на покупку «електрокара».

Зі зростанням популярності автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива, збільшується попит і на їх обслуговування. Якщо раніше у Києві можна було знайти 3-4 заправні станції для електромобілів, то сьогодні водіям не обов’язково їхати на АЗС – є можливість зарядити свій «гібрид» удома за допомогою спеціального обладнання.

Україна, на відміну від Європи та США, значно відстає за розвитком електромобілів, десь на років 5-6. Що стосується цін, доступності заправних станцій, організації виставок та заходів для популяризації цього руху – нам до європейців «як до неба рачки». Проте, українські майстри вже створили і продовжують створювати саморобні «зелені» автомобілі, тож будемо сподіватися на наші таланти, які скоро виведуть вітчизняну індустрію «екомашин» на новий рівень.

Олексій Павлиш