Естонія: гармонія середньовіччя та сучасності

Північна країна Прибалтійського регіону Естонія спершу здається однією з багатьох пост-радянських держав. Але познайомившись ближче із маленькою, однак дуже сучасною європейською країною, відразу розумієш, наскільки помилявся.

Маленькі цікавинки Естонії

Студенти з усієї Європи обирають для навчання на технічних спеціальностях саме цю країну, бо вона вражає своєю мобільністю та надсучасністю. Майже 99% усього документообігу та взаємозв’язків громадян із державними службовцями, отримання послуг, проходження процедур, відбувається через інтернет та різноманітні комп’ютерні системи. Навіть під час виборів президента та парламенту естонці теж голосують онлайн.

Єдина черга, у якій можуть опинитися громадяни, — біля каси супермаркету у вечірній часі. Однак і тут є альтернатива — каси самообслуговування, де покупець може сам «пробити» товар, отримати чек та розплатитися банківською карткою.

Ще одна особливість Естонії в тому, що дороги і вдень, і вночі постійно ремонтують бригади робітників. Варто зазначити, що для такої справи Європейський Союз виділяє спеціальні кошти. На дорогах водії керують автомобілями дуже обережно, оскільки в країні дуже високі штрафи за порушення правил дорожнього руху, тож зайвий раз краще не ризикувати.

У країні турбуються про своїх громадян, тому значні кошти виділяють на соціальну сферу. Наприклад, від народження до 18-ти років кожен громадянин отримує на власний банківський рахунок місячну грошову допомогу в розмірі близько п’ятдесяти євро. Молодим людям вистачає такої суми на їжу та розваги, тому потреби просити кишенькові гроші в батьків немає. Також школярі отримують щоденні безкоштовні сніданки та обіди.

Для жителів столиці Естонії, Таллінна, проїзд у громадському транспорті — безкоштовний. Кожен мешканець міста надає документи, щоб це підтвердити й отримує спеціальну пластикову картку. Всі тролейбуси, автобуси та трамваї біля входу оснащені спеціальними пристроями. Після звукового сигналу та загорання лампочки зеленим кольором пасажир може спокійно їхати й не перейматися, що його оштрафують. У інших містах Естонії проїзд коштує півтора євро. Варто зазначити, що штраф за несплату проїзду сягає приблизно 40 євро. Таке враження, що влада вирішила перестрахуватися й, щоб запобігти правопорушенням, ввела великі штрафи та сувору відповідальність перед законом. Ось у таких дрібницях вбачаєш різницю між дійсно європейським підходом та іншими країнами, що не наважуються вдатися до таких змін.

Старовинний Таллінн

Таллінн — місто на півночі країни, яке не може не зачарувати з першого погляду. У ньому поєднані краса старовинного середньовічного містечка з сучасним фінансовим і бізнес центром. До того ж тут розташовано один із найбільших торгових та туристичних портів Європи. Щодня там відправляються або прибувають величезні судна з різноманітними товарами та туристичні багатоповерхові лайнери. На пристані можна зустріти багато європейців, яких відразу можна впізнати за зручним спортивним одягом, фотоапаратами та великими пакетами (іноді навіть візочками) із сувенірами. Громадяни сусідніх країн часто приїжджають у Естонію саме за дешевшими продуктами та окремими товарами. Наприклад, фіни раз на тиждень припливають у талліннські супермаркети за алкогольними напоями, оскільки такий товар тут купити можна набагато дешевше ніж у Фінляндії чи Швеції.

У Таллінні, перш за все, для туристів найпривабливіша стара частина міста. У центрі є велика площа — Ратуша — із безліччю ресторанів та кав’ярень. На бруківці є спеціальний знак, ставши на який, можна побачити відразу чотири шпилі найбільших старовинних церков.

Естонці дуже пишаються тим, що в 1441 році на площі Ратуша було встановлено першу у світі різдвяну ялинку. У наш час тут теж влаштовують різдвяні ярмарки та народні гуляння.

Також на площі є найстаріша у світі аптека, у якій досі можна придбати, крім звичайних ліків, приготований за спеціальним рецептом марципан, один із традиційних естонських ласощів. На кожній вуличці Старого міста можна зустріти одягнену в старовинний одяг жіночку, яка продає смажені горіхи. Їх можна безкоштовно спробувати або придбати. Загалом продається до 10 різноманітних видів такої смакоти — солоні, гострі, горіхи в шоколаді, карамелі, із приправами тощо.

Для того, щоб оглянути з висоти панораму міста, можна піднятися на один із чотирьох оглядових майданчиків. Не можна не згадати про флюгер Старий Томас, що височіє над площею Ратуша. Його вважають охоронцем міста.

Крім того, гріх не згадати неймовірно гарний парк Кадріорг. Там можна зазирнути до палацу російської цариці Катерини ІІ та до сучасного японського саду, у якому здається, ніби ти дійсно перемістився в просторі та опинився в «країні, де сходить сонце».

«Столиці» Естонії: молодіжний Тарту та сонячний Пярну

Не Таллінном єдиним багата прекрасна країна Естонія. Улітку варто відвідати приморське містечко Пярну, куди з’їжджаються всі естонці, щоб засмагати на широкому піщаному пляжі чи ніжитися в тіні дерев.

Трохи далі від Таллінна розташоване місто Тарту, яке по праву можна назвати містом студентів та центром освіти й науки Естонії. Ще в далекому 1632 році швецький король заснував там Тартуський університет, який і до сьогодні вважають візитівкою міста. Велике студентське містечко з кількома десятками навчальних та технічних споруд розкинулося на двох берегах річки в самому центрі Тарту. Можна вдати з себе студента та побродити старовинною бібліотекою, середньовічними будівлями, що сьогодні служать як приміщення окремих факультетів.

Що скуштувати в Естонії?

Краще зрозуміти країну можна через страви її національної кухні. Корисно навіть запам’ятати декілька рецептів, щоб, повернувшись додому, частувати гостей незвичними та смачними стравами.

На естонську найбільше вплинули німецька та шведська кухні. ЇЇ основу складають страви з м’яса, риби, хліба та овочів. Один із найпопулярніших напоїв в Естонії — кисіль із вівсяних пластівців та молока. Естонці полюбляють страву «кама» — толокно з борошна. У толокно додають насіння ячменю, вівса, жита, молоко й кисляк.

Серед традиційних естонських страв і досі поширені кров’яні ковбаси, фрикадельки, оселедець зі сметаною, фаршировані яйця, картопляний салат і паштет з печінки. Особливо популярні серед місцевих жителів страви з молочних продуктів, наприклад, молочний суп. Взагалі, естонці дуже люблять обідати ситним, гарячим супом. У меню деяких ресторанів пропонують навіть пивний та чорничний супи.



Що придбати на згадку про Естонію?

У Таллінні, особливо в Старому місті, майже на кожному кроці є маленькі сувенірні крамнички. У них можна придбати магнітики, керамічний посуд із зображенням міста, зручні теплі капці, в’язані довгі

светри та рукавички, ляльки-мотанки в традиційному естонському одязі, жіночі прикраси з бурштину. Обов’язково варто спробувати та придбати на згадку місцевий шоколад, який майже на 99% складається з какао, відомий лікер Vana Tallinn, який буває навіть із шоколадним смаком, смачні фігурки з марципана та ніжний місцевий сир за смаком більше схожий на масло й до того ж дуже дешевий.

Варто зазначити, що сувеніри на місцевих ринках та у великих торгових центрах набагато дорожчі, тому їх краще купувати в невеликих супермаркетах.

Завдяки місцевим смаколикам та пам’ятним сувенірам, згадка про подорож до чарівної Естонії залишиться з вами ще дуже надовго.

Дарина Костомаха

