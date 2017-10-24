Фантастичний світ книжок

В сучасному світі з його новітніми технологіями книжки відходять на другий план: все менше людей полюбляють читати, не заходять до книжкових магазинів, не слідкують за появою нових видань або бестселерів. Особливо це помітно в нашій країні: люди настільки заглиблені у свої проблеми, що питання саморозвитку не піднімається.

Будинок книги

Майже зникли книжкові клуби, де обговорювали прочитані романи та ділилися своїми враженнями. А великих книжкових магазинів взагалі немає: існує декілька в центрі міста, наприклад, “Будинок книги”. Це велика триповерхова будівля, там є маленьке кафе, де можна взяти кави, сісти за стіл та почитати. На першому поверсі знаходяться всі нові надходження та бестселери, на другому можна побачити всю дитячу та класичну літературу, а на третьому – книжки для саморозвитку та зала, де проходять читання, лекції та виступи різних письменників. Проте таких магазинів більше немає.

Магія для душі

Люди не читають, проте чому? Перша причина в тому, що книжкових магазинів дуже мало, а ті, що є, не завжди хороші. Не всі діти мають цікаві книжки і просто не до кінця розуміють наскільки читати цікаво.

Якщо хтось в дитинстві не любив читати, він може знайти для себе цікаву літературу, не просто для душі, а й ту, яка йому допоможе. Наприклад, існують книжки, які навчають відстоювати свою думку, або виступати перед публікою, або вирішити свої внутрішні проблеми, або підвищити свою професійну кваліфікацію. Підлітки можуть знайти у книжках своїх друзів, позбутися певних комплексів та зрозуміти, як правильно заводити приятелів у школі. Книжки можуть навчити багатьом речам, потрібно тільки зануритись у цей фантастичний світ.

Потрібно будувати багато книжкових магазинів, у кожному районі міста, наприклад, як продуктових. Адже, якщо людина буде проходити повз такий магазин щодня, в її голові буде жити думка про нього і рано чи пізно вона вирішить зайти туди. Вона може зустріти цікаву людину або на очі потрапить незвичайна розповідь, яка змінить розуміння про читання.

Книга розширює горизонти свідомості, розвиває фантазію, надихає на нові думки, судження, роздуми, показує, що погано, а що добре, книги нас формують, роблять глибшими, можливо, навіть мрійниками, адже, під час читання, ти переходиш у іншій світ, який раніше тобі був невідомий.

Читання – як магія: в уяві виникають безліч неймовірних зображень через деталізований опис автора, ти відчуваєш страх, радість, турботу, любов до головних героїв. Розмірковуєш над їхніми вчинками та думками, проводиш паралелі зі своїм життям.

Іноземні скарби

За кордоном існують величезні книжкові магазини, які вражають своєю красою, а також бібліотеки, в яких знаходяться рідкісні видання з історії, географії, археології тощо. Наприклад, в Португалії була збудована найдовша бібліотека у стилі рококо, вона сягає 88 метрів, книжкові полички дістають до стелі.

Національна бібліотека Філармонії має найстаріші пергаменти III ст. до н.е, книга De sermonum proprietate, sive opus de universo, важливу колекцію літератури зі славістики. Будівля бібліотеки є пам’ятником архітектури 19 століття і перебуває під захистом закону.

Бібліотека монастиря у Віблінгене в Німеччині зроблена повністю із дерева, а саму будівлю всередині прикрашають безліч колон та статуй із мрамору.

На особливу увагу заслуговує бібліотека Адмонту в Австрії, оскільки її краса не знає меж. По-перше, як зовні так і всередині будівля білосніжна, вона розташована на березі річки й нагадує більше палац короля, а не книгосховище. Всередині стеля має форму купола та дивовижні фрески у голубих відтінках, у залі зустрічаються скульптури богів. Бібліотека має два яруси, які з’єднані дерев’яними білими сходами. Окрім краси, бібліотека зберігає історичні скарби: робота апостола Петра, вона вважається одним з найрідкісніших рукописів, є багато робіт, що написані монахами, є цінні фоліанти.

Книга – це величезний скарб, про який наше суспільство забуває, проте без нього люди будуть деградувати. Кожній країни потрібні такі фантастичні бібліотеки та магазини, щоб розуміти ту можливість, яка в нас є – поринути в незабутній світ історій, романів, детективів та поем.

Шаповалова Мілана