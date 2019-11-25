Фетхіє – рай на Землі або незвідане місце в Туреччині

Життя під час подорожі — це мрія…

Агата Крісті

Здивувати когось розповіддю про місто в Туреччині, навіть надзвичайно дивовижне, буде важко. Однак ми все одно спробуємо.

Із чим у вас асоціюється Туреччина? Безумовно, у більшості з сонцем, пляжами, морем, доступним відпочинком та готелями типу «all inclusive». У декого, можливо, ще з величним Стамбулом, гарною архітектурою, старовинними мечетями та гарним шопінгом. Тим паче, дістатися турецьких курортів з України нескладно. Щодня є рейси до найрізноманітнішіих куточків цієї країни з головного столичного аеропорту, а кілька разів на тиждень з летовищ обласних центрів України.

Розташоване воно в південно-східній частині країни на узбережжі Середземного моря. Тут на вас чекають приголомшливі краєвиди лазурної затоки, мальовнича гавань та затишні турецькі ресторанчики. До речі, цей район називають «Англією в мініатюрі», бо тут проживають понад 7 тисяч британських сімей, а відвідують регіон понад 600 тисяч англійських туристів щороку. Не здогадалися про що йдеться? Це Фетхіє. Місто-курорт і район Туреччини.

На його території в античні часи існувало місто Телмессос. Воно було центром пророцтв і входило до складу Афін. Жителі поклонялися богам Олімпу. В Телмессосі був культ Аполлона – сина Зевса, покровителя музики, віщування й лікування. У VIII столітті місто було перейменовано на Анастасіополіс на честь візантійського імператора. 1914 року, після виселення греків, його перейменували на честь місцевого військового льотчика Фетхі Бея, який загинув під час аварії літака. Назва «Фетхіє» залишилася й донині.

Місто славиться своєю унікальною старовинною архітектурою. Однак більшість пам’яток були зруйновані внаслідок землетрусів у кінці ХХ століття. Збереглися залишки античного римського театру, руїни середньовічного лицарського замку. На схилі гори, біля міста, залишилися лікійські гробниці. Найвідоміша – гробниця Амінтаса. Його вважають правителем Телмессоса. Також у Фетхіє функціонує Міський музей, у якому представлена колекція археологічних знахідок і етнологічні предмети мистецтва.

У п’ятнадцяти кілометрах від Фетхіє розташоване невеличке курортне селище Олюденіз. Тут багато готелів. А місцеві жителі в цьому місці не проживають, а тільки працюють. Сюди часто приїжджають туристи з Німеччини, Ірландії, Франції, України та інших країн. Це й не дивно, адже місцина відома своїми чарівними пляжами та кришталево чистим морем.

Якщо вам у житті не вистачає адреналіну, то тут його достатньо. Над блакитними водами Олюденізу можна навіть політати.

Параглайдинг – найпопулярніша тутешня екстремальна розвага і рай для любителів цього виду спорту. Щороку сюди приїжджають парапланеристи з найрізноманітніших куточків світу. Побувати в Олюденізі і не спробувати політати – означає втратити майже половину вражень від відпочинку. Коштує це приблизно 100 доларів. Польоти на параплані безпечні, а базове навчання займає десь 15 хвилин. Стрибаєте ви з інструктором з гори Бабадаг. Тут є три злітні смуги, на яких розганяються перед стрибком. Перша розташована на висоті приблизно 1650 метрів над рівнем моря. Звідти й стрибають туристи. Друга на сто метрів вища, а остання, призначена тільки для професіоналів, розташована на висоті 1960 метрів. Так, звучить страшно. Однак коли ви вже відірветеся від землі й побачите неймовірне узбережжя Середземного моря, Блакитну лагуну і Долину метеликів, то одразу забудете про все.

Сама гора Бабадаг – це пам’ятка ЮНЕСКО. Сюди приїжджають туристи не тільки щоб політати, але й просто помилуватися краєвидами. У сонячну погоду звідси можна побачити руїни Лаодікеї та Ієраполісу — древніх античних міст, і навіть грецький острів Родос. На горі росте більше 30 видів рослин, у тому числі особливий вид проліска, який не зустрічається більше ніде в світі, а також унікальне «кисневе» дерево – likiadambia orientalis. Воно відоме тим, що виділяє найбільшу кількість кисню серед всіх рослин світу.

Що стосується Блакитної лагуни, то побачити її можна не тільки з висоти пташиного польоту або з вершини гори. Туди легко дістатися автобусом або кораблем. Це пляж із білим піском та кришталево блакитним морем, що є частиною Національного парку Олюденіз. Вхід сюди коштує 7 турецьких лір (майже 2 долари). Це місце надзвичайно популярне серед туристів. Тому туди краще приїжджати в будній день і рано вранці.

Якщо ви вже потрапили в Фетхіє, то радимо вам поїхати і в Долину метеликів. Це пляж, а з 1995-го року і заповідник, який розташований в ущелині гори Бабадаг. Незабутнє видовище! Перш з все, це прекрасна природа: рідкісні рослини, гучні водоспади і, звичайно, різнокольорові метелики. Їх тут справді багато. До того ж дуже рідкісних видів. Найвідоміший – тигровий метелик. Найбільш численні колонії можна побачити в період з червня до жовтня.

Місцеві жителі люблять розказувати різні легенди про цю долину. Говорять, що дістатися сюди можливо тільки на човні. Дійсно, щодня туристичні кораблі привозять сюди сотні відвідувачів. Однак сюди можна дістатися й пішки, проходячи маршрут Лікійською стежкою. Це 500-кілометрова дорога вздовж побережжя Середземного моря. Якраз у Фетхіє машрут і починається, а закінчується аж в Анталії. Щоб пройти всю Лікійську стежку, вам знадобиться мінімум 20 днів.

Тож, друзі, мандрівка в тисячі кілометрів завжди починається з першого кроку. Тому саме час не просто прочитати цей матеріал, а купити квитки до аеропорту Далламану в Туреччині і провести кілька днів в мальовничому готелі в Фетхіє на березі Середземного моря.

Анжела Ляшко